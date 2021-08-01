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Политика

Преемник Меркель давит на «Северный поток — 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России санкциями за агрессивные действия против Украины

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Александр Демьянчук/ТАСС
Германо-американское соглашение по «Северному потоку — 2» предусматривает возможность привлечения России к ответу за деструктивную деятельность в том случае, если проект будет использован в качестве геополитического оружия, в частности, против Украины, заявил председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет. Он также предостерег Москву от «иных агрессивных действий» в отношении Киева.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия трубопровода «Северный поток — 2» в случае использования этого проекта против Украины или «иных агрессивных действий» в отношении нее. Об этом кандидат в канцлеры Германии заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», — сказал он. По его словам, таким образом удастся предотвратить «использование Россией газопровода в качестве геополитического оружия».

Лашет отметил, что «безопасность Украины должна быть приоритетом для немецкой внешней политики». «Германо-американское соглашение по «Северному потоку — 2» дает нам инструмент, посредством которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», — заявил он.

«Также важно ясно дать понять России, что мы не приемлем, когда она нарушает международное право, нападает на западные демократии, прибегая к гибридным средствам, или нарушает базовые права человека и граждан в собственной стране», — считает лидер ХДС.

О соглашении США с Германией

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение относительно «Северного потока — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

Американские власти оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», отметили в Госдепартаменте. Россия неоднократно заявляла, что никогда не применяла энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит. По данным компании-оператора, «Северный поток — 2» к настоящему моменту завершен на 99%.

О выборах в Германии

26 сентября в ФРГ состоятся парламентские выборы. Победившая партия получит право сформировать правительство большинства, а лидер ее списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

Действующая глава правительства Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и сообщила о намерении уйти из политики. Через два дня после этого заявления, 31 октября 2018 года СМИ назвали Армина Лашета возможным преемником Меркель.

О Лашете

Лашет сейчас занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 16 января 2021 года его избрали председателем ХДС, а 11 апреля он официально объявил о выдвижении на должность канцлера в случае победы на выборах. 20 апреля правление ХДС поддержало Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ.

Он выступает за продолжение строительства «Северного потока — 2», но 21 июня 2021 года заявил, что «проект может быть остановлен, если Россия станет использовать его как геополитическое оружие против Украины». Лашет также решительно осудил отравление и арест Алексея Навального.

По его словам, во многих вопросах Россия является противником Германии, но решение ряда международных проблем возможно только с участием Москвы. Лашет отметил, что в отношениях с Россией он бы продолжил курс, взятый Меркель и Евросоюзом.

Несмотря на то, что Лашет позиционирует себя как проевропейский политик, он не раз делал пророссийские заявления, за что часто подвергался критике. В частности, после присоединения Крыма к России он высказался против «демонизации» российского президента Владимира Путина, назвав критику в его адрес антипутинским популизмом. В то же время Лашет выступает за усиление Европейского союза и повышение доли военных расходов стран, входящих в него, до 2% от ВВП.

О шансах на победу

Действующий вице-канцлер ФРГ, министр финансов и кандидат на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц за два месяца до выборов в Бундестаг пользуется большей поддержкой избирателей, чем Лашет. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov с 23 по 26 июля.

По его данным, если бы выборы главы правительства проходили путем прямого голосования, Шольц получил бы 20% голосов. При этом Лашета поддержали бы 15% избирателей. На третьем месте расположилась сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок — за нее хотели бы проголосовать 13% респондентов.

На данный момент «зеленые» (21%) уступают по популярности блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (26%), СДПГ занимает третье место (16%), свидетельствуют итоги исследования Института по изучению общественного мнения Forsa.

О раскладе сил

Новый Бундестаг будет состоять из 739 депутатов. При нынешнем раскладе у ХДС/ХСС будет 211 мандатов, у «Зеленых» — 168, у СДПГ — 120, оставшиеся места получат другие партии. Таким образом для формирования правительства любой из лидирующих политических сил потребуется вступить в коалицию с той или иной фракцией.

Высказывания Лашета в отношении России объясняются активной фазой предвыборной борьбы. Политик стремится всеми силами набирать политические очки. В то же время, говоря о «Северном потоке – 2», он, по сути, повторил позицию нынешних властей ФРГ, зафиксированную в соглашении с США.

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