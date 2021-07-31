«У нас нет проблем с идентичностью». Петр Порошенко написал ответ Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вслед за действующим главой государства Владимиром Зеленским отреагировал на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Как написал Порошенко, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».

Бывший президент Украины Петр Порошенко написал ответ на статью Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Его опубликовало польское издание Gazeta Wyborcza.

По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью. «Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — написал он.

Украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации», добавил Порошенко.

О чем написал Путин

12 июля Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал возникшую между ними стену большой бедой.

«Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — написал Путин.

Он также отметил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.

«Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ. Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать ее гражданам», — заключил российский лидер.

Что ответил Зеленский

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении соотечественников с Днем Крещения Киевской Руси 28 июля отметил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» не следует посягать на наследие этого древнего государства.

Он назвал Киевскую Русь «матерью украинской истории», а саму страну — «наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы». По словам Зеленского, 24 области Украины и Крым — это «родные дети и наследники Древнерусского государства».

Реакция в Крыму

Крымский полуостров никогда не входил в состав Киевской Руси, поэтому Зеленский «перекручивает исторические факты», указал, в свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек, представляющий Крым и Севастополь в нижней палате российского парламента.

Бальбек напомнил, что Крым во времена Древнерусского государства входил в состав Византийской империи и никакого отношения к нему не имел. В состав Российской империи полуостров включила Екатерина II, и с тех пор «он был и остается русским», заключил Бальбек.

Мнения украинцев

Интересно, что 55% украинцев не согласились с утверждением президента России о том, что русские и украинцы — «единый народ». Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

В то же время 41% респондентов разделяют позицию Путина.

Петр Порошенко занимал пост президента Украины в 2014-2019 годах. Сейчас он является лидером политической партии «Европейская солидарность» и депутатом Верховной рады IX созыва (с 29 августа 2019 года). Порошенко также принадлежит кондитерская корпорация «Рошен».