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Политика

Россию обвинили в очернении кандидата в канцлеры Германии от партии «Зеленых»

Bloomberg считает, что Кремль ведет кампанию против Анналены Бербок

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Анналена Бербок

Анналена Бербок

Stefanie Loos/Reuters
Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что Россия пытается помешать избранию канцлером Германии Анналены Бербок. В качестве обвинений выдвигаются сразу и действия хакеров, и дезинформация в соцсетях. Все это уже привело к падению рейтинга политика. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отказались верить в правдоподобность этих действий.

Россия может быть причастна к информационной кампании против кандидата в канцлеры Германии от партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналены Бербок. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, ссылающееся на несколько источников, которые, в том числе, знакомы с «ходом мыслей российских властей».

По мнению немецкого политолога Александра Рара, которое он высказал «Газете.Ru», обвинения во вмешательстве России в немецкие дела можно считать попыткой «Зеленых» повысить рейтинг Бербок. По данным последнего опроса института Forsa, за блок ХДС/ХСС (в нем состоят нынешний канцлер Ангела Меркель и ее преемник Армин Лашет) готовы проголосовать 26% немцев, а за «Зеленых» — 21%.

«Бербок таким образом думает получить дополнительную поддержку, если на горизонте появится новый призрак российской угрозы. Это выдумка, ложь, немецкая бульварная газета об этом писала еще три недели назад. Все это высосано из пальца», — уверен Рар.

По словам политолога, Бербок на самом деле подкосила история с плагиатом книги и использование в интервью находящегося под негласным запретом слова «негр».

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Говоря о предпочтениях России, Рар согласился, что в Кремле хотели бы видеть канцлером Армина Лашета, но это не означает, что Москва что-то делает для этого. При этом политолог обратил внимание, что немецкие политики в 2020 году открыто говорили, что предпочли бы видеть президентом США Джо Байдена.

«На Западе сами вмешиваются в избирательные кампании, но любят обвинять других. Хотя Россия абсолютно имеет право говорить, что ей не нравится Бербок после всех ее плохих слов о Путине и в адрес России», — сказал Рар.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал появившиеся предположения в прессе о действиях России глупостью. Он считает, что таким образом в стане «Зеленых» могут пытаться объяснить ряд недавних провалов.

В частности, в конце июня Бербок выпустила книгу под названием «Сейчас. Как мы обновляем свою страну». Австрийский специалист по плагиату Штефан Вебер после этого заявил, что политик списала книгу из разных источников, в том числе из публикаций германского федерального Центра политического образования.

В апреле же, после выдвижения «Зелеными» кандидатуры Бербок на пост канцлера, пользователи сети нашли ее опубликованное резюме, содержащее ложные данные. Например, она никогда не состояла в «Фонде Маршалла Соединенных Штатов» и в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Впоследствии политик признала свою «непреднамеренную ошибку».

«Я еще несколько недель назад говорил, что скандалы вокруг Бербок с плагиатом книги, лживым резюме и прочим наверняка будут использованы в качестве антироссийского повода. Я расстроен, что мое шутливое замечание становится реальностью», — сказал Белов.

Политолог также обратил внимание, что 30 июля в немецком таблоиде Bild нашли плагиат уже в книге Лашета 2009 года «Республика на подъеме. Иммиграция как шанс». Сам преемник Меркель уже подтвердил это и принес свои извинения.

«Вот сейчас Лашета обвиняют в плагиате книге. Это тоже, наверное, Россия? Или с таким же успехом можно сказать, что Путин рассмешил Лашета русской шуткой во время выступления президента страны о наводнении», — объяснил абсурдность обвинений Белов.

По мнению специалиста по Германии, Бербок и ее команде еще далеко до уровня «политической Бундеслиги».

«Она слишком рано туда перешла, все спекуляции объясняются этим. И команда слабая, и она сама слабая», — категоричен Белов.

О чем говорится в статье Bloomberg

В Кремле якобы считают, что 40-летняя Бербок, став канцлером по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг, может создать серьезную угрозу интересам России, испортить отношения между Москвой и Берлином и сыграть на руку США. Беспокойство Москвы вызывает категорическая позиция Бербок по отношению к запуску российского газопровода «Северный поток — 2».

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Утверждается также, что партия Бербок сообщила службам безопасности Германии о большем количестве хакерских атак на нее, которые могут идти из России. Представители «Зеленых» начали получать фишинговые электронные письма, целью которых могла быть установка шпионского программного обеспечения на компьютеры адресатов.

Отмечается, что немецкая контрразведка считает такие действия «распространенной российской уловкой» и предупреждает политиков о возможных новых атаках.

Кроме того, в окружении Бербок уверены, что против нее ведется кампания по дезинформации в соцсетях. Популярность получил пост в Facebook, в котором она якобы предлагает отменить пенсию по потере супруга и потратить сэкономленные деньги на поддержку беженцев. В партии связывают падение ее рейтинга в последние месяцы именно с такими публикациями.

Бербок широко известна своими негативными высказываниями в адрес России. Например, в апреле политик призывала проявлять «жесткость» в ходе диалога с Москвой. Кроме того, Бербок выступает против «Северного потока — 2». Политик также обвиняла Москву в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.

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