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Политика

«Могли шантажировать весь мир»: в России оценили слова депутата Рады о ядерном оружии

В Совфеде и Госдуме раскритиковали заявление Арахамии о ядерном шантаже

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Овчинников Александр/ТАСС
Отказ Украины от статуса ядерной державы был ошибкой первого президента страны Леонида Кравчука. Такое мнение высказал глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, заметивший, что при наличии вооружения Украина могла бы «шантажировать весь мир». Слова народного депутата категорично восприняли в России, заявив о незнании Арахамией истории и спорном характере предположений про «шантаж».

Что сказал Арахамия

Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на вопрос, какими были основные стратегические ошибки каждого из президентов страны, раскритиковал решение первого главы государства Леонида Кравчука отказаться от ядерного оружия. Он, в частности, заявил, что это была «фатальная ошибка», которая отражается на сегодняшнем положении Украины в мире.

«В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому», — сказал нардеп в интервью на телеканале «Украина 24».

В то же время Арахамия заметил, что спустя много лет легко рассуждать о Будапештском мире, при этом он считает, что в любом случае Кравчуку было необходимо проявить настойчивость, когда дело касалось ядерного статуса страны.

«Даже если бы не могли обслуживать ядерное вооружение, мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — заявил он.

Интервью Арахамии не ограничилось высказыванием на тему ядерного оружия. Он также выразил мнение, что предстоящая встреча президентом Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет на «повышенных тонах» на фоне соглашения Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2». В ответ на это заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заметила, что «Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку», и фактически выразила несогласие Киева с позицией Арахамии. По вопросу ядерного оружия фракция пока не дала официального комментария.

Реакция России

Заявление Арахамии о «шантаже» ядерным оружием восприняли неоднозначно, в том числе противоречивый характер слов депутата отметили в России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что нынешние депутаты Украины, в числе которых Арахамия, не обладают опытом, знаниями в истории и пониманием того, что происходило раньше, потому позволяют себе подобные высказывания.

«На самом деле, одно из немногих правильных решений, которое приняла Украина, — это то, что она отказалась от ядерного оружия. Она его содержать не смогла бы, а с учетом того, что периодически к власти на Украине приходили вообще неадекватные люди, особенно в период 2014 года, от них чего хочешь можно было ожидать», — сказал сенатор RT и добавил, что проблема Украины заключалась не в отсутствии ядерного вооружения, а в «отказе от общего с Россией».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек со своей стороны назвал высказывание Арахамии «очередным популистским бахвальством про якобы шантаж всего мира». Он выразил согласие с мнением о том, что Украине было необходимо отказываться от ядерного оружия.

«Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами. Да и кого бы они собирались шантажировать? Блок НАТО? Или Россию? Ни мы, ни они с шантажистами не договариваются. А просто запугивание на Россию не действует», — цитирует его RT.

Будапештский меморандум

Украина заявила об отказе от ядерного оружия 10 января 1994 года. Это было условием при подписании межгосударственного документа о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ, подписанный в Венгрии, получил название Будапештский меморандум.

Меморандум подразумевал, что Россия, США и Великобритания берут на себя обязательства уважать независимость и суверенитет Украины в обмен на разоружение.

Украина получила ядерное оружие после распада СССР, и на ее территории размещались 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика. США и Россия выступали категорически против сохранения ядерных боеголовок за Украиной, поскольку тогда страна позиционировалась как незрелая и неопытная (что могло грозить «вторым Чернобылем), в то время как ядерное оружие в любом случае должно было по праву отойти к России как к преемнице СССР.

С тех пор общество и представители политической системы на Украине разделились на два лагеря: тех, кто решение об отказе от ядерного оружия критикуют и тех, кто называют его целесообразным на тот момент. Кравчук оценивал последствия от отказа от ядерного оружия в $250 млрд и объяснял, что эта мера была необходимой, поскольку иначе Киеву бы грозило экономическое давление в виде санкций.

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