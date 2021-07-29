«Ты всегда можешь что-то изменить»

Цифровые решения, стимулирование социально одобряемого поведения жителей, подготовка к 800-летнему юбилею областного центра, масштабные планы по развитию региона и ответ на вопрос: почему Нижний Новгород – столица закатов, об этом рассказал «Газете.Ru» Глеб Никитин, включенный Экспертным институтом социальных исследований в ТОП-10 губернаторов новой волны.

От контроля к доброрублю

— Нижегородская область – один из тех регионов, где за последние полтора года было внедрено множество решений, в том числе цифровых. Что из этого прижилось и останется с жителями области в будущем?

— На сегодня самый интересный проект с технологической точки – это «Активный житель». Он предполагает выдачу бонусов, доброрублей, за спортивную, экологическую и добровольческую активность.

«Активный житель» – это приложение для смартфона с технологическими решениями, позволяющими оценивать 8 видов физической активности, начислять за них доброрубли и составлять рейтинг всех участников подписки. Заработанными доброрублями можно расплачиваться в Нижегородской области – в основном это продукты и услуги, где мы можем регулировать ценообразование – например, билеты в театры, кино. Также у нас есть партнеры, сегодня их более 100, которые предлагают свои скидки и маркетинговые программы.

Благодаря этому проекту мы можем увеличивать интерес жителей области к новым объектам: например, физкультурно-оздоровительному комплексу, воркаут-площадкам, набережной.

Что интересно, на данный момент в «Активном жителе» зарегистрировано только 60% нижегородцев, остальные - жители других регионов.

Да, они тоже могут пользоваться приложением, участвовать в рейтингах и активностях. Тратить доброрубли пока, правда, можно только на территории Нижегородской области, но впоследствии мы хотим выйти на федеральный уровень. На сегодня общее число пользователей, у которых на счету хотя бы один доброрубль – порядка 1 млн человек.

— А у кого появилась идея разработки приложения? Это было предложение жителей или инициатива администрации?

— Разработка софта началась с необходимости выписывать цифровые подтверждения необходимости выходить из дома во время локдауна. Для этого было создано приложение, которое позволяло жителям формировать такие подтверждения, а контролирующим органам проверять, действительно ли география нахождения гражданина соответствует заявленным целям выхода из дома. Но нам хотелось наряду с необходимыми на тот момент запретами предложить людям что-то поддерживающее и мотивирующее.

В итоге сейчас у нас за плечами целый ряд простых и при этом инновационных решений, которые дали возможность сделать по-настоящему востребованный продукт.

— Сейчас тоже используете цифровые продукты для контроля за ограничениями?

— Мы внедрили систему «Мультипасс 800» для посещения массовых мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. Принцип примерно тот же, что был в Москве для посещения ресторанов. Мы должны были создать условия, чтобы люди при посещении мероприятий находились в чистой зоне, и можно было гарантировать безопасность. Альтернативы этому решению, кроме как запретить концерты и другие активности, на сегодня я не вижу. Этот год особенный для области, были большие ожидания относительно праздничной программы, поэтому ставить крест на все это мне бы очень не хотелось.

«Люди изголодались по изменениям»

— Продолжая тему 800-летия Нижнего Новгорода... В городе идет большая стройка. Что важно, жители сами отмечают глобальные изменения, негатива в связи со строительной деятельностью практически нет.

— Мы хотели использовать 800-летие столицы как шанс максимально преобразить город. Да, были опасения, как жители Нижнего Новгорода воспримут наши проекты и работы. В целом мы видим, что люди «изголодались» по изменениям.

Можно построить один масштабный объект и ждать одобрения ото всех. А можно взять в работу несколько больших объектов и десяток менее крупных в разных районах.

Например, есть какие-то незначительные, заброшенные постройки, которые находятся в бесхозяйственном состоянии. Когда убираешь их – люди позитивно реагируют.

Этим летом центр города был в «лесах»: перекладывалась брусчатка, ремонтировалась сотни фасадов, реконструировались памятники. Это может быть не всем удобно, но если есть возможность параллельно вести работы, то нужно этим пользоваться. Зато по окончании, полагаю, жители оценят изменения только в положительном ключе. По крайней мере в социальных сетях я вижу, что граждане, в основном, не критикуют за неудобства, а предлагают новые объекты для ремонта и строительства.

— А ваше отношение к критике в социальных сетях изменилось?

— Я стал ее воспринимать гораздо спокойнее и конструктивнее. Мы собираем, классифицируем и анализируем всё, о чем пишут жители. Так появляется перечень приоритетных, первоочередных задач и перспективных проектов. Если новая детская площадка или ремонт, о котором просят люди действительно необходимы, это включается в план. Если указанные работы целесообразнее провести, например, в соседнем дворе, где проживает больше людей и больше территория, то, скорее, ремонт будет проведен там. Сделать все одновременно невозможно.

— Возвращаясь к теме 800-летия Нижнего Новгорода. Есть понимание, что будет дальше? Есть ли уже стратегия развития города вне юбилейного года?

— Наши планы даже в рамках 800-летия постоянно расширяются. Каждый месяц мы пополняем список работ: сделав ремонт на одном объекте, вскрываются новые проблемы рядом. На сегодня все наши проекты обеспечены финансированием. Но я уверен, что объем работ будет увеличиваться.

— Кроме юбилейных мероприятий, мы концентрируем внимание на развитии агломерации. Это включает в себя, в том числе, замену общественного транспорта и инфраструктуры. Сейчас на финальной стадии решение вопроса о строительстве метро. В следующем году запустим программу развития ключевых территорий под жилищное строительство, которая предполагает в том числе строительство дорожных объектов. Это будет более масштабная работа, чем период подготовки к 800-летию.

Еще один проект – редевелопмент исторического центра под IT-квартал.

Это не просто обновление территории площадью 300 га, но и преображение центра города. Надеюсь, что квартал станет самостоятельной экосистемой, где резиденты будут работать над повышением качества индустрии, откроют новые рабочие места, смогут рассчитывать на поддержку внутри территории. Планируем, что здесь появится новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета, где сотрудники IT-компаний смогут учить и учиться сами.

О закатах и «Швейцарии»

— На главной набережной города можно заметить большую надпись: «Нижний Новгород – столица закатов». Откуда появилась эта фраза и насколько она соответствует действительности?

Чтобы понять, насколько она соответствует действительности, – нужно проводить закат на колокольне Кремля. В Нижнем Новгороде фантастические закаты! Благодаря уникальной географии и ландшафту – Стрелка, набережная, откосы – появился такой слоган. Но он придуман не нами, а самими людьми.

Убежден, что не нужно навязывать названия и понятия местным жителям. Еще одно тому доказательство – парк «Швейцария».

Каждый федеральный чиновник, к кому я приходил с проектом реконструкции, спрашивал: почему такое название? А оно существует ещё с дореволюционных времен, когда только высаживали парк. Причем его несколько раз пытались менять – другие названия не приживались, все равно местные жители говорили: «Я поехал в Швейцарию».

Есть разные версии, почему парк получил такое название. Одно из самых убедительных – здесь альпийские ландшафты: большие откосы, овраги. Вот у людей и возникла ассоциация.

«Истина подходов где-то посередине»

— Какие лучшие практики управления, которые были наработаны на федеральном уровне, вы привнесли в управление регионом?

— Каждый человек приносит свой опыт в новую роль. У меня почти 20 лет на госслужбе, из них 14 лет – на федеральной. За это время я прошел несколько этапов: юношеский (авантюрный, с быстрыми изменениями, резкими решениями), более зрелый (с терпимостью). В итоге понимаешь, что истина где-то посередине. Каждому решению должен предшествовать комплексный анализ ситуации, разбор между «надо» и «можем». Это, во-многом, результат работы в Минпроме РФ, где каждому отраслевому блоку государственной политики предшествовала разработка концепции, анализ, стратегия, и только после этого начинали делать, понимая, что важнее в каждый конкретный период времени.

— Есть ли какие-то правила, которые вы сформулировали исходя из вашего опыта или которым кто-то научил?

— Один из моих учителей сказал, что для принятия решения времени никогда не бывает достаточно. Это объективная реальность, я с этим полностью согласен. Даже если у вас план на 10 лет, то всегда хотя бы одного года на полную реализацию не хватает. И так всегда. Это не только в России, это не особенность национального характера, это практика жизни.

Еще одна фраза, которая мне тоже очень нравится: «Управлять можно в любых условиях». То есть ссылаться на то, что идет дождь, федеральные решения препятствуют тому, что ты хочешь изменить, – это неправильно. Ты всегда можешь что-то изменить, просто надо подумать, как и на что можно оказать соответствующее влияние. Нерешаемых вопросов нет.