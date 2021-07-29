На границе Азербайджана и Армении снова стрельба. Пашинян зовет российских пограничников

Ситуация на армяно-азербайджанской границе не стабилизируется, несмотря на усилия международного сообщества, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он предложил расположить наблюдателей ОДКБ и опорные пункты российских пограничников вдоль всей линии границы. 29 июля в Баку и Ереване сообщили о новых обстрелах своих позиций. О том, как стороны срывают перемирие, — в материале «Газеты.Ru».

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ и российские пограничные посты вдоль всей линии границы с Азербайджаном.

«Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей вдоль нее», — заявил он в четверг, 29 июля, на заседании правительства. По словам политика, «Азербайджан, совершая свои провокации, пытается дискредитировать Организацию Договора о коллективной безопасности».

Пашинян добавил, что в Баку постоянно «обвиняют армянскую сторону в провокациях». «Армения, являясь членом ОДКБ, отлично понимает, насколько важно не создавать угрозы для организации, и гарантирует, что армянская сторона не будет предпринимать никаких провокационных действий», — подчеркнул он.

«В сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Это даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений», — пояснил Пашинян.

Глава кабмина республики отметил, что планирует обсудить эту тему с российскими коллегами. Армянская сторона намерена предпринять все необходимые действия для обеспечения мира и стабильности в регионе, указал он.

Перестрелки на границе

Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества, констатировал Пашинян.

«Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества по разрешению сложившейся ситуации», — заявил он.

28 июля, по данным обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 9.00 мск среды, 28 июля. Однако уже в четверг, 29 июля, стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

Азербайджан и Армения уже заключали соглашение о прекращении огня в ноябре 2020 года после военного конфликта в Нагорном Карабахе, но регулярно указывали на обстрелы.

Контакты Москвы с Ереваном и Баку

Кремль пока не комментирует идею Пашиняна о размещении российских погранпостов вдоль всей армяно-азербайджанской границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты с Ереваном продолжаются, большего мне добавить нечего», — сказал он, отметив, что Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, и работа на этом направлении продолжается. «Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей», — указал Песков.

Предложение Пашиняна может быть реализовано исключительно в рамках трехсторонних соглашений, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Все шаги должны быть согласованы с тремя сторонами, то есть Азербайджан, Армения и Россия — так будет правильнее», — отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что Москва заинтересована в стабильной ситуации в регионе. «Россия очень заинтересована в том, чтобы никакие конфликты не создавались на пределах ее границ, а тем более при участии наших братских республик и сопредельных дружественных стран: Армении и Азербайджана», — добавил Чепа.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года и был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Ситуация в регионе снова обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

По данным Фонда «Общественное мнение», 69% опрошенных россиян полагают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном был урегулирован благодаря активному участию РФ. 12% считают, что Россия не сыграла решающей роли в урегулировании конфликта.

К вводу российских миротворцев в Нагорный Карабах 57% респондентов относятся хорошо, 25% – плохо.

Миссия ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности, на которую указывал в своей речи Пашинян, — региональная международная организация, целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года, когда Договор о коллективной безопасности подписали в Ташкенте Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Азербайджан подписал документ 24 сентября 1993 года, Грузия — 9 сентября 1993 года, Белоруссия — 31 декабря 1993 года.

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года, был рассчитан на пять лет и допускал продление. 2 апреля 1999 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия договора на следующий пятилетний период, однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от этого шага.