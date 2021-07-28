«Путин находится в неприятном положении»: о чем Байден рассказал разведчикам

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Владимир Путин руководит экономикой, у которой есть только ядерное оружие и нефть, считает президент США Джо Байден. Глава Белого дома в общении с разведчиками в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в выборы, а также заявил, что кибератаки российских хакеров могут привести к войне. Тем не менее, как пишет Politico, Байден не намерен вводить санкции против Путина и его окружения.

Взгляд на Путина

Президент США Джо Байден выступил в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки. В общении с сотрудниками аппарата глава государства, в частности, затронул отношения с Россией и Китаем.

Поводом к выступлению Байдена стали серии хакерских инцидентов с использованием программ-вымогателей на важные объекты американской инфраструктуры. Разведка США не смогла предотвратить взломы, однако Минюст сумел вернуть более $2 млн выкупа, уплаченного в криптовалюте после взлома Colonial Pipeline (трубопроводная система в США. — «Газета.Ru»).

Власти США утверждают, что большинство кибератак совершается как раз с территории РФ, однако не уверены в причастности Кремля к этому, хотя и считают, что российское правительство ничего не предпринимает для предотвращения кибермошенничества.

Байден предупредил, что кибератаки могут привести к полномасштабной войне, так как напряженность в отношениях США с Россией и Китаем растет из-за этого фактора.

Кибератаки, по его мнению, являются лишь одним из аспектов растущих угроз, с которыми сталкиваются США. Он акцентировал внимание разведывательной службы на том, что в следующие десять лет работы у разведки будет значительно больше, чем раньше.

Говоря о России, американский президент напомнил, что в прошлом месяце встречался с Владимиром Путиным на саммите в Женеве. В то же время Байден, обращаясь к разведчикам, заявил о превосходстве американских спецслужб, тогда как у Путина «есть проблема» — она касается экономического влияния в мире.

«Президент Путин знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. У Путина есть реальная проблема, поскольку он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Он знает, что находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — продолжил он.

Байден также рассказал о попытках России вмешаться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2022 года. Президент уточнил, что для этого российская сторона якобы пытается использоваться дезинформацию.

«Это [действия России] чистое нарушение нашего суверенитета», — сказал глава Белого дома.

Американский президент не уточнил, что имеет в виду, однако пояснил, что к такому выводу [о том, что Россия якобы хочет вмешаться в выборы в США] пришел по итогам ежедневного разведывательного брифинга накануне, когда он поблагодарил разведывательную службу за проделанную работу. Москва при этом, напомним, ранее неоднократно отрицала свое вмешательство в американские выборы.

Байден также упомянул председателя КНР Си Цзиньпина в контексте потенциальных угроз для США. Глава государства подчеркнул, что с китайской коллегой «провел больше времени как с мировым лидером, чем кто-либо другой», и заявил о серьезном намерении Си Цзиньпина сделать из своей страны доминирующую в экономической и военной сферах державу.

«Он совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х годов. Это реальность <…> Лучше бы понять, как нам идти нога в ногу со временем, не усугубляя при этом ситуацию и не ставя себя в такую позицию, когда мы неоправданно усиливаем враждебность», — констатировал Байден.

Вместе с тем президент заключил, что США важно продолжать стремиться к созданию партнерских отношений с Россией и Китаем. «Мы должны сотрудничать по решению кризисов, угрожающих существованию человечества - такими как изменение климата», — считает Байден.

Встреча в Женеве

16 июля президенты Байден и Путин провели переговоры в Женеве. Их итогом стало взаимное возвращение послов Анатомия Антонова и Джона Салливана в Вашингтон и Москву соответственно. Позднее официальные лица назвали общение глав государств продуктивным и эффективным: им удалось договориться о совместном урегулировании проблем в работе дипмиссий и дальнейших переговорах об обеспечении кибербезопасности.

Та встреча стала для Байдена первой с Путиным в качестве президента США. Она сопровождалась обсуждением скандального заявления главы Соединенных Штатов, в котором он прямым текстом назвал Путина «убийцей». Тогда российский президент ответил: «Будьте здоровы. Кто обзывается, тот сам так называется». На фоне этого разговоры о существенном ухудшении американо-российских отношений усилились.

Возможные санкции

На фоне выступления Байдена в штабе нацразведки Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США опасается вводить санкции против Путина и его окружения, поскольку считает, что это не окажет эффекта.

С такой же формулировкой до этого сам Байден объяснял, почему США приняли решение отменить подготовленные бывшим президентом Дональдом Трампом санкции по «Северному потоку — 2».

Издание уточняет, что у Вашингтона также присутствуют опасения о возможных серьезных последствиях, которые были во времена Холодной войны, и о создании хаоса в России, в свою очередь рискующем привести ядерное оружие «не в те руки».