«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации на аппарате ИВЛ после хирургической операции, сообщают украинские СМИ. Операция на сердце политика прошла еще в конце июня, но подробности о состоянии его здоровья появились на месяц позже.

Представители первого президента Украины Леонида Кравчука сообщили СМИ, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации.

Известно, что 87-летнему политику провели операцию на сердце, из-за этого он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины.

Операцию он перенес еще 29 июня, но о его непростом состоянии стало известно почти на месяц позже. «Очень медленная динамика улучшения» — рассказала журналистам hromadske представитель Кравчука Оксана Сибирцева.

По словам представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, Кравчук просил его не комментировать ничего, кроме самого факта операции.

Представители Кравчука в разговоре с «Газетой.Ru» также отказались комментировать состояние его здоровья.

В Офисе президента Украины сообщили, что пока вопрос замены Кравчука в ТКГ не стоит на повестке дня. Необходимо «учитывать прогнозы врачей и анализировать состояние здоровья политика после операции», передает «24 канал».

Преcc-секретарь экс-президента говорила ранее, что состояние здоровья не позволяет ему работать и посещать мероприятия — медики запретили ему какие-либо нагрузки.

Сейчас Кравчуку 87 лет. В момент распада Советского Союза он был председателем Верховного совета Украинской ССР, а с 1991 года стал первым президентом независимой Украины.

Кравчук вместе с российским и белорусским президентами Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем были теми людьми, которые поставили свои подписи под Беловежским соглашением, ознаменовавшим распад СССР. Не разрывая экономических связей, Кравчук активно вел Украину к полной независимости от России.

В мае 2020 года Леонид Кравчук заявил, что остановить «агрессию» России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию. По его мнению, единственный способ остановить власти РФ — это единые меры объединенной коалиции при поддержке Украины.

При этом, считает Кравчук, политика европейских стран в отношении Москвы не является последовательной. Сперва они вводят санкции, указывал он, а затем — участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и обсуждают возможности смягчения ограничений.

Стрелять по парашютистам

7 апреля в эфире одного из украинских телеканалов журналист Дмитрий Гордон спросил у Кравчука, будет ли он стрелять в том случае, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно. «Оружие почищено и подготовлено. <...> Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки [будут] оружие держать и пока видеть врага буду», — сказал тогда Кравчук.

Он добавил, что до сих пор ходит на охоту в своем возрасте. «Со 150 метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — подчеркивал первый украинский президент.

Впоследствии Леонид Кравчук объяснил сказанные им ранее слова о готовности стрелять по «российским парашютистам». Он заявил, что о своих словах не жалеет — «так думают миллионы». Кроме того, он заявил о необходимости «выдворить врагов за пределы Украины». По словам Кравчука, он слегка преувеличил, что возраст у него «уже не стрелковый». «Я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — отмечал политик.