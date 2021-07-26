article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карпин попросил перенести тур чемпионата России ради сборной 01:10
Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру... 01:01
Олимпийский чемпион Храмцов посвятил победу умершей полгода назад матери 00:57
Крупный пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске 00:55
«Зенит» собирается купить сына легендарного аргентинца 00:48
Двугхголовую черепаху нашли на пляже в США 00:24
Олимпийский чемпион из России рассказал о страшной аварии, в которую попал... 00:23
Полиция Москвы проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате... 00:05
Роскомнадзор заблокировал часть страниц американского сайта genius.com 26.07.2021, 23:56
Россия и Таиланд проработают взаимное признание сертификатов о вакцинации 26.07.2021, 23:55
Политика

«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации

Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Экс-президент Украины Леонид Кравчук

Экс-президент Украины Леонид Кравчук

Евгений Котенко/РИА «Новости»
Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации на аппарате ИВЛ после хирургической операции, сообщают украинские СМИ. Операция на сердце политика прошла еще в конце июня, но подробности о состоянии его здоровья появились на месяц позже.

Представители первого президента Украины Леонида Кравчука сообщили СМИ, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации.

Известно, что 87-летнему политику провели операцию на сердце, из-за этого он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины.

Операцию он перенес еще 29 июня, но о его непростом состоянии стало известно почти на месяц позже. «Очень медленная динамика улучшения» — рассказала журналистам hromadske представитель Кравчука Оксана Сибирцева.

По словам представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, Кравчук просил его не комментировать ничего, кроме самого факта операции.

Представители Кравчука в разговоре с «Газетой.Ru» также отказались комментировать состояние его здоровья.

В Офисе президента Украины сообщили, что пока вопрос замены Кравчука в ТКГ не стоит на повестке дня. Необходимо «учитывать прогнозы врачей и анализировать состояние здоровья политика после операции», передает «24 канал».

Преcc-секретарь экс-президента говорила ранее, что состояние здоровья не позволяет ему работать и посещать мероприятия — медики запретили ему какие-либо нагрузки.

Сейчас Кравчуку 87 лет. В момент распада Советского Союза он был председателем Верховного совета Украинской ССР, а с 1991 года стал первым президентом независимой Украины.

Кравчук вместе с российским и белорусским президентами Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем были теми людьми, которые поставили свои подписи под Беловежским соглашением, ознаменовавшим распад СССР. Не разрывая экономических связей, Кравчук активно вел Украину к полной независимости от России.

В мае 2020 года Леонид Кравчук заявил, что остановить «агрессию» России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию. По его мнению, единственный способ остановить власти РФ — это единые меры объединенной коалиции при поддержке Украины.

При этом, считает Кравчук, политика европейских стран в отношении Москвы не является последовательной. Сперва они вводят санкции, указывал он, а затем — участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и обсуждают возможности смягчения ограничений.

Стрелять по парашютистам

7 апреля в эфире одного из украинских телеканалов журналист Дмитрий Гордон спросил у Кравчука, будет ли он стрелять в том случае, если «кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Политик ответил утвердительно. «Оружие почищено и подготовлено. <...> Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки [будут] оружие держать и пока видеть врага буду», — сказал тогда Кравчук.

Он добавил, что до сих пор ходит на охоту в своем возрасте. «Со 150 метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — подчеркивал первый украинский президент.

Впоследствии Леонид Кравчук объяснил сказанные им ранее слова о готовности стрелять по «российским парашютистам». Он заявил, что о своих словах не жалеет — «так думают миллионы». Кроме того, он заявил о необходимости «выдворить врагов за пределы Украины». По словам Кравчука, он слегка преувеличил, что возраст у него «уже не стрелковый». «Я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло», — отмечал политик.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день четвертый: финал Ефимовой и надежда на золото Бацарашкиной
Женская сборная России по спортивной гимнастике сразится за олимпийское золото с США
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
СМИ: исчез диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем
СК проверит женщину, выгонявшую детей с аутизмом с детской площадки
Владельцы пляжа в Сочи собираются брать деньги с утопающих
Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру с могилы отца
Новости и материалы
Карпин попросил перенести тур чемпионата России ради сборной
Олимпийский чемпион Храмцов посвятил победу умершей полгода назад матери
Крупный пожар произошел в жилом доме в Нефтеюганске
«Зенит» собирается купить сына легендарного аргентинца
Двугхголовую черепаху нашли на пляже в США
Олимпийский чемпион из России рассказал о страшной аварии, в которую попал с женой
Полиция Москвы проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч
Роскомнадзор заблокировал часть страниц американского сайта genius.com
Россия и Таиланд проработают взаимное признание сертификатов о вакцинации
Звездный форвард петербургского «Зенита» попрощался с клубом
В России одобрили совместное исследование «Спутника Лайт» и AstraZeneca
Карпин рассказал об изменениях, которые необходимы российскому футболу
Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде
В ВОЗ призвали изучить вопрос о синдроме Гийена-Барре после вакцинации
Пианист заработал более $60 тысяч чаевыми благодаря незнакомцу
Биткоин вырос на 16%
Посольство Украины в Испании обратилось к властям из-за протеста фанатов против Зозули
Арбитр Карасев рассказал, почему его не назначают на матчи первых туров РПЛ
Все новости
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Драма Великой, триумф гимнастов и золото со сломанной рукой: лучший день России в Токио
Российские спортсмены завоевали три золота в третий день Олимпиады в Токио
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
ГИБДД собрала первый урожай скрытой слежки
Скрытые патрули ДПС оштрафовали в Москве 1,7 тыс. водителей
«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента
Президент Туниса отправил премьера в отставку
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
«Несправедливо и неправильно». МВД предложило изымать загранпаспорта у должников
В Госдуме раскритиковали законопроект об изъятии загранпаспортов из-за долгов
Бенефис Юры Борисова: кто представит Россию на Венецианском кинофестивале
Все о российских фильмах, которые попали в программу Венецианского кинофестиваля в 2021 году
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях