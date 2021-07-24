«Мы все восстановим»: Зюганов дойдет до ЕСПЧ в борьбе за Грудинина

Павел Грудинин исключен из партийных списков на думские выборы. Основанием послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и теперь планируют отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ, а также организовать протестную акцию.

«Помогла» бывшая жена

Поводом к исключению Павла Грудинина из партийного списка КПРФ на предстоящие выборы в Госдуму стало обращение его бывшей жены Ирины в Центральную избирательную комиссию, в котором она рассказала о существующих у директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» незакрытых зарубежных активах.

В проекте постановления Центризбиркома России говорится, что Грудинин не предоставил комиссии ряд документов, необходимых для регистрации. Ранее сторона экс-супруги бизнесмена заявляла о том, что у Грудинина присутствует доля в иностранной офшорной компании, через которую он якобы осуществляет контроль за своими предприятиями в России. Речь идет о компании Bontro в Белизе — представители Ирины Грудининой были готовы предать огласке соответствующую выписку из госреестра Белиза.

Закон же предусматривает, что кандидат на момент подачи документов на регистрацию на выборах должен прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, которые располагаются за территории РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов.

«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», — отмечается в документе Центризбиркома.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев подчеркнул, что изначально комиссия не имела сведений о наличии офшора у Грудинина и доверилась бизнесмену, поскольку в документах, в том числе в материалах от ФНС, отсутствовала информация о том, что у Грудинина есть открытые счета в иностранных банках. Председатель ведомства Элла Памфилова, которой напрямую было адресовано письмо бывшей жены Грудининой, также подтвердила, что ЦИК исходит из презумпции доверия кандидату, потому 22 июля рабочая группа рекомендовала зарегистрировать бизнесмена.

«Тем документам, которые были им представлены, не было основания не доверять», — объяснила она, отметив, что обращение Ирины Грудининой было рассмотрено.

Однако впоследствии Генпрокуратура направила подтверждение того, что у него действительно присутствуют во владении иностранные финансовые инструменты.

«Мы не Следственный комитет, не суд, мы не можем заниматься расследованием, давать оценку, фальшивый документ или реальный. Есть позиция Генпрокуратуры, исходя из которой мы действуем», — констатировала Памфилова, пояснив, что, по сути, отсутствие счетов вне РФ не равнозначно отсутствию акций.

Позиция Грудинина

Сам бизнесмен на заседании ЦИК сообщил, что перестал быть владельцем компании в Белизе еще в 2018 году (тогда же она прекратила свое существование), и попросил дать ему возможность участвовать в выборах.

«Прошу не делать поспешных выводов и зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», — заявил он.

Более того, документы Генпрокуратуры в принципе никак не связаны с Bontro, утверждает Грудинин.

«Никакого предприятия у Грудинина с 15 апреля 2017 года не было. <...> Именно поэтому в президентские выборы никто меня не снимал с должности кандидата в президенты... Они получили ответ из какой-то компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», хотя на самом деле регистратором данной компании является другая совершенно компания. Почему заместитель генпрокурора послал запрос в эту компанию, хотя их там больше 20-ти — это отдельный разговор», — цитирует его РИА «Новости».

Отвечая на вопросы журналистов, Грудинин подтвердил, что планирует обратиться в суд после решения ЦИК.

КПРФ обещает ответить

Представитель ЦИК от фракции КПРФ Евгений Колюшин на заседании выдвинул предложение проголосовать за постановление без пункта об исключении Грудинина, то есть не принимать на регистрацию первоначальный список с исключенным Грудининым. Инициатива была отклонена. В итоге за регистрацию списка КПРФ в первоначальном виде, но без Грудинина, проголосовали почти все члены ЦИКа.

Лидер КПРФ Зюганов со своей стороны выразил «категорическое» несогласие с исключением Грудинина из партийных списков. Глава партии назвал это решение, если оно будет принято, «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным».

В его заявлении, помимо прочего, прозвучали такие фразы, как «настоящая расправа» [о решении ЦИК] и «большего беззакония, чем в нынешней России, нигде не встречал».

«На мой взгляд, сегодня решается вопрос не о регистрации того или иного кандидата, вопрос решается принципа — в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?» — заявил Зюганов комиссии.

По словам Зюганова, КПРФ намерена подать апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома по Грудинину. В случае негативного исхода они будут готовы обратиться в Европейский суд по правам человека, заверил Зюганов.

«Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней [дается на апелляцию], вторая апелляция — еще пять дней», — сказал он.

Он также дополнил, что КПРФ, помимо обращения в суд, собирается провести общероссийскую протестную акцию. Ее план определит штаб протестных действий партии.

«Мы будем бороться и дальше. <...> У нас есть в соответствии с законом право выразить свое отношение везде», — считает Зюганов.

Памфилова в свою очередь также отметила, что у Грудинина есть право оспорить решение Центризбиркома в суде. Но одновременно с этим указала на то, что прокуратура, если бы вопреки подтверждающим документам об офшорах регистрацию бизнесмена одобрили, обратилась бы с иском уже против ЦИК.

«После нашего решения, которое жестко должно основываться на законе, считаю, что для нас было бы гораздо лучше со всех точек зрения, чтобы Павел Николаевич был в списке, но мы не можем преступить закон, по итогам нашего решения у всех есть право подать в суд или на нас, или на прокуратуру», — добавила чиновница.

Шансы Грудинина на участие в выборах

В разговоре с «Газетой.Ru» директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов предположил, что отстранение Грудинина нанесет существенный репутационный ущерб партии. При этом принять участие в выборах, по словам политолога, у бизнесмена остаются.

«Есть же процедура [апелляции], и я думаю, что Грудинин — небедный капиталист, и он может позволить себе самых дорогих юристов и адвокатов, вот они будут апеллировать. Репутационно это выглядит крайне некрасиво, как для самих зюгановцев, так и для самого Грудинина», — заявил эксперт.

Похожий прецедент с Грудининым уже случался, напомнил Алексей Мартынов. В частности, в подобных разбирательствах он был замешан в 2018 году в ходе предвыборной президентской кампании.

«Единственное, что спасло его тогда от снятия с президентских выборов, — это то, что окончательный запрос по линии Финмониторинга пришел уже после дня голосования. Уже после того, как он участвовал в президентских выборах с этим скандалом, наверно, надо было получше подготовиться», — добавил политолог.