«Без зазрения совести»: Порошенко вновь пообещал украинцам Крым

Поздравляя крымских татар и украинских мусульман с праздником Курбан-байрам, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что через год они смогут отметить праздник «свободно» в Бахчисарае. Как следует из записи, он считает, что в это время Крым будет «украинским». На российском полуострове слова Порошенко назвали «враньем без зазрения совести» и пригрозили «Бахчисарайским трибуналом».

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», — написал Петр Порошенко в своем посте на Facebook, обращенном к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

Порошенко считает, что уже через год мусульмане, проживающие на полуострове, будут отмечать этот праздник в составе Украины.

«И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — заключил политик.

В Крыму уже пригрозили Порошенко судом. «Поспешу его огорчить — планы придется подкорректировать. Сначала его ждет Бахчисарайский трибунал, а затем в Керчи у нас есть неплохая колония. Отсидит положенное за все происки и диверсии в отношении Крыма, а уж затем сможет работать, к примеру, в Бахчисарайском городском архиве», — сказал в беседе с РИА «Новости» советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

Слова бывшего украинского президента также прокомментировал первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс. Он назвал заявление Порошенко «враньем без зазрения совести».

«Обещать — не значит жениться. В очередной раз заигрывают с представителями крымскотатарского народа, врут без зазрения совести. Ни стыда, ни совести. Но как говаривал Жеглов в известном кинофильме, «дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова». Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым», — подытожил Фиксв в разговоре с агентством.

Порошенко не первый раз выступает с подобными заявлениями. Год назад он выразил мнение, что экономический кризис, который произошел из-за коронавируса, якобы может создать условия, чтобы «заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма». Об этом бывший украинский лидер сказал в интервью радиостанции «Тризуб ФМ».

По словам Порошенко, возможность «укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением нормандского формата, ЕС и американских партнеров» у Украины появилась, «когда в России [развернулся] глубокий кризис с пятипроцентным падением ВВП». Политик также полагал, что в связи с экономическим кризисом «российская экономика не способна уже финансировать этот «чемодан без ручки».

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. В ходе плебисцита подавляющее большинство населения полуострова высказалось за воссоединение с РФ. При этом российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма решен и окончательно закрыт.

В начале июля депутаты Верховной рады приняли закон «О коренных народах Украины». В нем отдельно прописаны народы, которые сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. При этом такие народности, как русские, белорусы, венгры, греки, болгары, проживающие на территории Украины не считаются коренными.

Москва резко раскритиковала документ — в МИД назвали законопроект дискриминационным. Российские дипломаты заявили, что он нарушает основополагающие международные договоры в области прав человека. Владимир Путин, в свою очередь, выразил мнение, что разделение на коренные и некоренные народы напоминает теорию и практику нацистской Германии.