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Политика

«Хорошие друзья могут не соглашаться»: США и Германия поспорили о «СП-2»

Как прошли переговоры Ангелы Меркель с Джо Байденом

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Ангела Меркель и Джо Байден

Ангела Меркель и Джо Байден

Tom Brenner/Reuters
Переговоры президента США и канцлера ФРГ в Белом доме не принесли решения по основному спорному вопросу германо-американских отношений — «Северному потоку — 2». Однако прощальный визит покидающей пост канцлера Ангелы Меркель продемонстрировал укрепление трансатлантического партнерства. Эксперты рассказали «Газете.Ru», в каком ключе прошла встреча, и оценили, чего ждать от отношений Берлина и Вашингтона в будущем.

Спор по «Северному потоку — 2»

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в целом прошла в достаточно позитивном ключе. Однако по одному вопросу — строительству «Северного потока — 2» — стороны прямо признали отсутствие согласия. На это указала сама Меркель, заявив, что Берлин и Вашингтон по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.

«Мы говорили о России и об Украине в увязке к «Северному потоку — 2». У нас различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе. Но хочу сказать четко: наше понимание было и есть — Украина остается транзитной страной. Для меня «Северный поток — 2» — дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Все остальное вызвало бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять», — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом.

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Германия вместе с Еврокомиссией приложили серьезные усилия для заключения между Россией и Украиной договора о транзите газа до 2024 года, продолжила канцлер ФРГ. В Берлине рассчитывают на продолжение поставок российского газа через украинскую территорию и после истечения срока соглашения.

«У нас есть множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны, и которые можно использовать (в случае прекращения транзита). Мы постоянно демонстрировали это в свете введения санкций <...> все будет задействовано в решающий момент. Но до которого, я надеюсь, не дойдет», — добавила Меркель.

В свою очередь Байден, говоря о «Северном потоке — 2», признал, что введение санкций в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 не имеет никакого смысла, поскольку сам трубопровод практически достроен — как ожидается, проект будет завершен уже в августе.

«Моя позиция по «Северному потоку — 2» давно известна. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла», — пояснил президент США. Он добавил, что Вашингтон вместе с Европой разработает практические меры для оценки влияния России на энергетическую безопасности ЕС и Украины.

Германия и США согласны с тем, что Москве нельзя позволить использовать ее энергоресурсы в качестве оружия или для принуждения или запугивания соседних государств, указал Байден. По его словам, он вновь высказал Меркель свое беспокойство относительно «Северного потока — 2» в данном контексте.

«Сегодня мы запускаем климатическое и энергетическое партнерство с целью поддержки энергетической безопасности и развития устойчивых технологий в области энергетики, а также развивающихся экономик, в том числе в Центральной Европе и на Украине», — подчеркнул американский президент.

Американо-германское партнерство

Впрочем, отсутствие согласия по «Северному потоку — 2» не помешало Меркель и Байдену принять по итогам переговоров «Вашингтонскую декларацию». Как пояснил президент США, в ходе встречи стороны затронули широкий спектр вопросов, в которых Берлин и Вашингтон работают над продвижением общей повестки.

«Наша «Вашингтонская декларация» — документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявил Байден.

По его словам, Германия и США будут отстаивать демократические принципы и всеобщие права. В то же время Китай и некоторые другие страны, по мнению президента США, работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества.

Согласно тексту документа, стороны договорились о создании германо-американского форума будущего и экономическом диалоге. В декларации также отмечается, что стороны выступают против раздела мира на сферы влияния путем аннексии тех или иных территорий или использования энергетических потоков.

Отдельный пунктом в тексте выделена приверженность США и Германии принципу совместной обороны, а также обозначена роль НАТО как главного элемента безопасности Европы.

На пресс-конференции с Меркель Байден этот тезис повторил, отметив, что Вашингтон и Берлин продолжат выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против «российской агрессии».

Помимо декларации по итогам переговоров был также подписан документ о партнерстве в области энергетики и защиты климата. В тексте говорится о приверженности сторон к борьбе с климатическими изменениями и о будущем сотрудничестве для поддержки энергобезопасности и развития новых энергетических технологий.

Что думают эксперты

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что переговоры Меркель и Байдена в целом прошли, как и ожидалось — без прорывных решений по спорным вопросам. Так, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что диалог проходил в рамках демонстрации перезапуска трансатлантических отношений, которые были значительно подорваны президентством бывшего лидера США Дональда Трампа.

«Сторонам удалось принять «Вашингтонскую декларацию», документ, который означает намерение по дальнейшему развитию трансатлантических отношений и взаимодействию Германии и США на международной арене по вопросам климата, энергетики и других важнейших тем. Со стороны Меркель это было своеобразное завещание канцлера американским и немецким политикам для их совместной работы», — добавил эксперт.

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В то же время руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов отметил, что переговоры не предполагали решения по таким вопросам как «Северный поток — 2» или взаимодействие с Китаем.

«На первый план тут выходит доверие (между ними), которое уже стало складываться в первом полугодии 2021 года. В рамках встречи стороны подтвердили, что США и Германия способным вести конструктивный диалог. Также были подтверждены те вопросы, по котором требуется дальнейшее обсуждение, в том числе по «Северному потоку — 2». Фактически тут идет сближение по будущему поиску конкретных знаменателей для тех или иных вопросов, которые пока что остались нерешенными», — указал эксперт.

При этом Соколов и Белов сходятся на том, что основные проблемы в отношениях Германии и США на данный момент касаются нескольких тем — расхождений по «Северному потоку — 2», американских пошлин на европейские товары, необходимости повышения расходов на оборону до 2% ВВП в рамках НАТО, а также дальнейшего выстраивания отношений с Россией и Китаем.

Все эти вопросы перейдут в наследство будущему преемнику Меркель, который будет определен по итогам осенних выборов в Бундестаг.

Как отмечает Владислав Белов, вне зависимости от того, кто станет новым главой правительства ФРГ, он или она продолжат укрепление трансатлантического вектора.

«Я буду скучать»

Байден в рамках встречи не обошел стороной предстоящий уход Меркель с поста канцлера Германии, который она занимает почти 16 лет. По его словам, партнерство Берлина и Вашингтона станет сильнее на той основе, которую помогла заложить глава немецкого правительства.

«Лично я скажу, что буду скучать по вам на встречах с представителями Германии, я действительно буду скучать», — заявил Байден и добавил, что Меркель всегда отстаивала то, что правильно.

При этом не стоит считать поездку канцлера ФРГ в Вашингтон прощальным визитом уходящего политика. Как пишет немецкая газета Bild, Меркель и Байден провели полноценные переговоры с целью наладить американо-немецкие отношения после их серьезного ухудшения при Трампе.

С этим согласны и эксперты. По мнению Артема Соколова из ИМИ МГИМО, Меркель уходит с поста канцлера «с высоко поднятой головой» — это редкий пример западного политика, который обладает внушительным набором компетенций, авторитетом и большим опытом.

«Несмотря на те вызовы, с которыми ее правительство столкнулось в последние годы — пандемия, миграционный кризис и другие проблемы, — ему удалось устоять, а Меркель продолжает оставаться одним из наиболее популярных политиков в Германии и мире. Поэтому нельзя сказать, что Меркель находится в статусе «хромой утки» и к ее словам и действиям не прислушиваются», — считает эксперт.

С этим тезисом согласен и Владислав Белов из Института Европы РАН. Он отмечает, что Меркель приехала в Вашингтон в статусе ведущего европейского политика, с которым Байден обсудил вопросы будущего.

«Меркель для Байдена — политик «номер один», о чем он говорил на саммите НАТО. Канцлер Германии — политик-тяжеловес, которому доверяет президент США. Байден понимает, что все, о чем он договорился с Меркель, не претерпит изменений после ее ухода», — резюмирует эксперт.

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