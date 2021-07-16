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«Задействуем все инструменты»: Меркель не советует РФ отказываться от транзита через Украину

Байден и Меркель согласовали позицию по «Северному потоку –2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден

Tom Brenner/Reuters
Итогом встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стало принятие Вашингтонской декларации, которая «подтверждает приверженность демократическим принципам». Отдельное внимание лидеры уделили ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» и Украине, которая стремится избежать убытков от прекращения российского транзита газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен дополнять украинский газовый транзит, а не заменить его полностью. Как сообщает ТАСС, об этом Меркель сказала по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

«Для меня СП-2 — дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Все остальное вызвало бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять», — заявила канцлер ФРГ.

Она отметила, что Берлин и Вашингтон смотрят на проект газопровода из России по дну Балтики по-разному, однако сходятся в том, что «Украина должна остаться транзитной страной». Канцлер также подчеркнула, что Украина имеет право на территориальную целостность.

Меркель отметила, что ФРГ и Еврокомиссия много работали над заключением российско-украинского соглашения о газовом транзите через Украину. По ее словам, стоит надеяться на сохранение транзита и после истечения срока действия этого договора в 2024 году.

«Мы также имеем множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать [если транзит остановится]», — подчеркнула канцлер. По ее словам, все инструменты «будут задействованы в решающий момент», до которого, как она надеется, «не дойдет».

Президент США Джо Байден в ходе совместной с Меркель пресс-конференции заявил, что необходимо обсуждать с ФРГ «попытки шантажа», которые Россия может предпринимать якобы с помощью «Северного потока — 2».

«Моя позиция известна на протяжении уже какого-то времени. Хорошие друзья могут не соглашаться (речь о ФРГ и США). К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла», — добавил американский президент.

Он также сообщил, что Белый дом и аппарат канцлера изучат практические меры для защиты энергобезопасности Европы. По словам Байдена, США и ФРГ согласны в том, что Москве «нельзя позволять» использовать свои энергетические ресурсы «в качестве оружия, для принуждения соседей».

Одновременно с этим зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил изданию «Вести.ua», что будущее Украины находится только в ее руках. Киев должен взять на себя ответственность за судьбу страны.

«Думаю, что позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Белоруссия, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины», — отметил дипломат.

Вашингтонская декларация

По итогам встречи Байден и Меркель одобрили «Вашингтонскую декларацию», в которой затрагивается «широкий спектр вопросов».

«Декларация… это документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня», — отметил Байден.

Он добавил, что США и Германия будут вместе «противостоять фальшивому популизму в ЕС, среди кандидатов в ЕС и где-либо еще в мире» в угоду демократии.

Берлин и Вашингтон также подтвердили приверженность проекту НАТО. «Спустя более трех десятилетий после воссоединения Германии мы продолжим без устали работать над тем, чтобы Европа была единой, свободной и мирной. Если внешние силы будут создавать барьеры для реализации этого видения, мы объединимся, чтобы вместе укрепить нашу оборону, повысить стойкость и усилить солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий», — гласит декларация.

Наконец, в документе поддерживаются «универсальные ценности, лежащие в основе Устава ООН, и продвижение прав человека повсюду». Согласно позиции США и ФРГ, мир «нельзя разделить на сферы влияния путем аннексий» или используя энергопотоки.

«Будучи странами, чья экономика зависит от свободного транзита товаров по всему миру, мы подтверждаем критическую важность свободы навигации и полетов, а также другого свободного использования моря в соответствии с международным правом», — говорится также в Вашингтонской декларации.

Кроме того, Германия и Америка будут вместе выступать «на защите восточного фланга НАТО от российской агрессии», сказал Байден.

Встреча с Зеленским

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече она отметила, что ФРГ серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа через украинскую территорию.

«Северный поток — 2» не может быть заменой транзиту газа через Украину. Для нас Украина является и остается страной-транзитером, даже когда «Северный поток — 2» будет достроен», — заявила Меркель на пресс-конференции с Зеленским.

«Встреча Джо Байдена и канцлера Германии Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его», — сказал украинский лидер по итогам встречи с немецким канцлером.

В конце июня Bloomberg сообщал, что ФРГ и США обсуждают варианты компенсации для Украины в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2». Среди вариантов — «инвестиции для строительства на Украине собственных электростанций» и вложения для «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа через украинскую ГТС. Германия также «намерена начать переговоры с Россией» по вопросам продления транзита российского газа через Украину. Механизм компенсаций пока окончательно не проработан.

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