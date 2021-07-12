Расплата за «Северный поток — 2»: о чем Зеленский говорил с Меркель

Владимир Зеленский призвал подключить США к «нормандскому формату», а также потребовал обсудить вопрос «Северного потока — 2» на будущей встрече лидеров России, Украины, Франции и Германии. По итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель украинский президент просил давить на Москву. Эксперты уверены, что ключевая цель Киева — получить компенсацию от Германии за «Северный поток — 2».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече она отметила, что ФРГ серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа через украинскую территорию. По словам канцлера, она собирается обсудить этот вопрос в рамках своего визита в США, который стартует 15 июля.

«Северный поток — 2» не может быть заменой транзиту газа через Украину. Для нас Украина является и остается страной-транзитером, даже когда «Северный поток — 2» будет достроен», — заявила Меркель на пресс-конференции с Зеленским.

Сам же украинский президент сообщил, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток — 2» необходимо обсуждать на будущей встрече глав «нормандской четверки» — Россия, Германия, Франция, Украина, — так как это якобы вопрос энергетической безопасности. По мнению Зеленского, для организации нового саммита необходимо оказать давление на Москву.

«Все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в «нормандском формате» и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — добавил президент Украины, также указав на необходимость привлечения США к этому формату.

Однако Зеленский признал, что вопрос, как взаимодействовать с главой Белого дома Джо Байденом по урегулированию конфликта, он с Меркель обсудить не успел. В числе основных тем переговоров он назвал «Северный поток — 2», крымский вопрос, Донбасс и реформы на Украине.

Просят денег

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что

одной из основных целей Зеленского на переговорах с Меркель стала компенсация для Киева за «Северный поток — 2».

Так, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Киев пытается использовать слабость позиции Берлина, который с одной стороны декларирует стратегическое партнерство и поддержку, а с другой достраивает «Северный поток — 2» и выступает за нормализацию отношений с Россией.

«Такую политическую хрупкость ФРГ Киев хочет использовать, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку от Берлина, или, возможно, какие-то элементы политической поддержки и гарантий. То есть то, что украинская власть могла бы подать как свою победу. Зеленскому и его команде необходимы поводы, которые перебили бы то разгромное информационное состояние, возникающее из-за «Северного потока — 2». Это в той или иной мере может им дать Германия, при этом размер компенсации для Украины не важен», — добавил эксперт.

Прежде всего, речь идет об элементах морально-политической сатисфакции, продолжил Бортник, которые позволили бы Киеву говорить, что это не он допустил провал по «Северному потоку — 2», что он получил компенсацию и признание.

«Вряд ли можно реально обсуждать членство Украины в ЕС или в НАТО или какой-то новый «план Маршала» для украинской стороны. А вот получить какие-то бонусы политического и финансового характера, которые позволили бы всю эту ситуацию Киеву превратить в какую-то победу, в том числе личную для Зеленского, — вполне возможный сценарий», — пояснил эксперт.

Эту точку зрения отчасти разделяет и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, многие говорят, что если «Северный поток — 2» нельзя остановить, то нужно выпросить побольше денег у Германии.

«Страна богатая, так что пусть платит, тем более в ФРГ когда-то пообещали гарантировать, что Украина не пострадает от «Северного потока — 2». Ну раз гарантируют, то пусть дают средства — это очень важная тема, которую будет обсуждать Зеленский. Он будет говорить, что «Северный поток — 2» угроза не только независимости Украины, но и всей Европе. Однако непонятно, почему это угроза независимости Украине. Тем более непонятно, почему это угроза Европе, которая считает проект выгодным для себя», — отметил эксперт.

В Киеве активно отрицают факт обсуждения каких-либо компенсаций с ФРГ, заявляя, что для Зеленского вопрос «Северного потока — 2», прежде всего, — проблема безопасности. Более того, в офисе украинского президента даже утверждают, что глава государства полетел в Берлин, чтобы остановить проект, который уже готов на 98%.

Однако, по информации Der Spiegel, все же Германия предложила выплатить компенсацию и Украина уже даже выдвинула свои требования. Как пишет газета, украинская сторона хочет получить в €2-3 млрд, а также открытие кредитной линии от Евросоюза на €5 млрд и гарантии продления на 10 лет контакта с Россией на транзит газа через территорию Украины. Как Германия может удовлетворить последнее требование, неясно, учитывая, что этот пункт невозможно выполнить без взаимодействия с Москвой.

Другие болевые точки

Впрочем, «Северным потоком — 2» переговоры Зеленского и Меркель не ограничились, стороны также поговорили и о Донбассе. С точки зрения Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента, по этой теме президент Украины, вероятно, столкнулся с давлением со стороны Германии и даже США.

«Для западных партнеров Украины Донбасс на сегодня — одна из тем, которая создает риски неопределенности, риски для стратегической стабильности и риски для взаимоотношений с Россией. Поэтому на Зеленского, вероятно, будет оказываться давление в части мирного урегулирования и выполнения минских соглашений.

Однако это давление будет ограниченным, потому что западные партнеры Украины, выбирая между политической стабильностью Украины и реализацией минских соглашений, конечно, выберут первое. В принципе, их вполне устроит сценарий замораживания конфликта. Вряд ли стоит ожидать, что Германии удалось заставить Украину что-то делать», — указал эксперт.

При этом Бортник отметил, что сама встреча сторон проходила в преддверии визита Меркель в США, а затем и поездки Зеленского в Белый дом. По его мнению, все эти переговоры проходят в русле или фокусе отношений с Россией.

«Сегодня в треугольнике США-Евросоюз-Украина, где ЕС представляет Германия, будет вырабатываться новая модель поведения в отношении России, будущего самой Украины и ее роли в кризисе между РФ и Западом. С учетом того, что стратегически США пока приняли курс на демилитаризацию американо-российских отношений, уровень диалога тут будет несколько разный. Если между США и Германией будут обсуждаться стратегические вопросы, то с Киевом они будут поднимать, прежде всего, вопросы реализации стратегических решений», — считает эксперт.

В то же время, Михаил Погребинский из киевского Центра политических исследований и конфликтологии уверен, что Зеленский просто вынужден был сказать, что тема Донбасса обсуждается, однако, о чем он мог поговорить с Меркель, неизвестно.

«Она не может заставить «российскую сторону» уйти и не поддерживать [самопровозглашенные республики]. А команда президента Зеленского уже ясно дала понять, что не будет выполнять минские соглашения, хотя на словах говорит, что Киев идет по пути реализации договоренностей. При этом команда президента отказывается разговаривать с представителями ЛНР и ДНР, а без этого не будет продвижения по пути мирного урегулирования. Значит, Украине не нужно продвижение по этому пути, все, что они хотят, — это заставить Москву делать то, что хочет Киев», — рассуждает эксперт.

Ситуация вокруг Донбасса находится в тупике уже продолжительное время, однако на пресс-конференции с Меркель Зеленский сделал одно важное объявление — о поддержке кластеров по урегулированию, которые подготовили Германия и Франция. Согласно этим предложениям, Донбасс приобретет особый статус после выборов и лишь затем Украина получит контроль над границей. До этого Киев активно придерживался иной линии, а именно проведения выборов только после получения контроля над границей.

Меркель же выступила за имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Это схема, предложенная Берлином, по которой выборы в Донбассе и предоставление региону особого статуса также должны пройти до передачи Украине контроля над границей. Эта «формула» в 2019 году была встречена в Киеве протестами.

Последняя встреча

Зеленский прибыл в Берлин по приглашению самой Меркель, которое поступило президенту Украины в рамках телефонного разговора двух лидеров еще в конце июня. Фон для переговоров нельзя назвать полностью позитивным, поскольку в последнее время в Киеве не раз проявляли недовольство Берлином.

В частности, сам Зеленский критиковал ФРГ и Францию за недостаточную поддержку Украины. Отдельной проблемой стала идея Меркель о проведении саммита ЕС-Россия, которую в Киеве охарактеризовали как «неожиданное нападение», а затем приветствовали отказ Евросоюза от подобной инициативы.

При этом в ходе визита Зеленского в Берлин неожиданно были отменены его переговоры с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По версии Руслана Бортника,

это может быть связано с тем, что Германия не готова обсуждать с Украиной увеличение объемов военной помощи и членство в НАТО — «инструментом для того, чтобы избежать этого кризиса, стало решение об отмене этой встречи».

По версии немецких СМИ, личные отношения Зеленского и Меркель в целом сложились не лучшим образом. Канцлер, например, отказалась от переговоров с Зеленским, когда он был кандидатом на пост главы государства, сделав ставку на его оппонента Петра Порошенко.

Впрочем, нынешние переговоры Меркель и Зеленского вполне могут стать последними, так как в сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет выбран новый канцлер ФРГ, а Меркель уйдет в отставку. И хотя Украина активно зовет Меркель в Киев на празднование 30-летия украинской независимости и саммит «Крымской платформы», пока канцлер ФРГ официального визита не планирует.