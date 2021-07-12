Поворот на Запад: о чем говорят итоги выборов в Молдавии

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах в Молдавии. По итогам обработки 99,53% протоколов с избирательных участков она набирает 52,51% поддержки, сообщает ЦИК.

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Ее главный соперник — блок «Коммунисты и социалисты» экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина – получает 27,37%.

Также в парламент, судя по предварительным результатам, проходит партия «Шор» (5,78%). Остальные партии не преодолевают избирательного барьера.

Явка на выборах на момент закрытия участков превысила 48% — порог в 33,3% был преодолен, голосование признано состоявшимся.

По имеющимся данным, в день выборов полиция получила более 240 сообщений о нарушениях, эти сведения проверяются. К нарушениям были отнесены агитация, попытки подкупа избирателей и другие.

Досрочные выборы

Депутатов в Молдавии избирают на четыре года. Свои программы представили 22 партии и блока, а также один независимый кандидат.

Основная борьба разворачивалась между «Действием и солидарностью», возглавляемой Майей Санду до ее вступления в должность президента, и блоком «Коммунисты и социалисты» во главе с двумя бывшими главами государства — лидерами коммунистов Владимиром Ворониным и социалистов Игорем Додоном.

Досрочные выборы в парламент назначили в связи с политическим кризисом, который возник из-за примерно равного распределения сил во властных структурах.

Власть в стране делят сторонники пророссийского курса и выступающие за сближение с Евросоюзом политики во главе с Майей Санду.

Поскольку Молдавия — парламентская республика, полномочия президента в этой стране существенно ограничены. Чтобы управлять страной полноценно, Санду нужно опираться на лояльные правительство и парламент — его она уже давно обещала распустить и организовать досрочное голосование.

Указ о роспуске глава государства подписала 28 апреля. Она предъявила парламенту обвинения в узурпации власти и объяснила свое решение стремлением обеспечить нацбезопасность и оказать противодействие попыткам «подрыва конституционного порядка».

Приоритеты партий

Сторонники Додона на этих выборах акцентировали внимание на влиянии Запада на голосование в Молдавии.

Представители блока заявляли, что иностранные силы могут давить на самого президента, так и на весь ее аппарат. Под «иностранными силами» подразумевались США и Евросоюз.

Партия Санду в своей предвыборной кампании главным приоритетом обозначила активизацию процесса интеграции с Евросоюзом, а также стратегическое партнерство с США и Румынией. С Украиной и Грузией «Действие и солидарность» пообещало реализовать совместные региональные проекты в рамках программы «Восточное партнерство». В отношениях с Россией было предложено выстраивать позитивный, уважительный и прагматичный диалог с учетом соблюдения национальных интересов.

Отдельным направлением в избирательной кампании «Действия и солидарности» стала антикоррупционная тема. Кандидаты от партии даже отказывались вступать в дебаты с социалистами, потому что «ворам место в тюрьме, а не на дебатах». Существует мнение, что именно ставка на борьбу с коррупцией во многом помогла Санду стать президентом Молдавии.

На президентских выборах осенью прошлого года она победила с поддержкой 57,7% избирателей против 42,2% у Додона. Довольно большое количество голосов она набрала на участках для голосования за рубежом. При этом внутри страны Санду обогнала Додона только на 3%.

После победы Санду прозападный вектор в правительстве и в развитии политической ситуации в целом в Молдавии только усилится, говорит «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, Игорь Додон сейчас не сможет вывести массы людей на улицы, потому что для этого нет веских социальных причин.

К тому же реализации этих планов могут помешать существующие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как обращает внимание эксперт, действующая власть может использовать их, чтобы пресечь любые общественные протесты.

«На Кубе, например, это, конечно, не сработало, но там экономический кризис благодаря США длится с момента прихода к власти Фиделя Кастро (в 1959 году. — «Газета.Ru»). Что касается Молдавии, там ситуация, на мой взгляд, не настолько печальная и не настолько острая», — рассуждает Богдан Безпалько.

Он допускает, что в нынешней ситуации какие-то протесты могут быть сымитированы или просто проведены для сохранения политического лица, но Додон, вероятнее всего, на это не способен. Как подчеркивает эксперт, он системный политик и, если и будет бороться с Санду, то исключительно в рамках системы.