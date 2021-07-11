Условный Запад против России: что ждать от выборов в Молдавии

Досрочные парламентские выборы в Молдавии стартовали утром 11 июля, в них участвует множество различных партий, но опросы общественного мнению фиксируют только пять политических сил, которые имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% для попадания в парламент.

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Так, согласно июльскому исследованию ASDM, лидирует в рейтинге партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность», она набирает 37,4% поддержки среди респондентов. Второе место занимает блок из партий социалистов и коммунистов во главе с экс-лидерами государства Игоря Додона и Владимира Воронина, получая 37,1%. На третьей строчке расположилась партия «Шор» под руководством Илана Шора, она набирает 6,8%. Следом идет блок мэра города Бельцы Ренато Усатого — 5,5%, а закрывает список «Платформа Достоинства и Правды» под управлением экс-кандидата в президенты Андрея Нэстасе — 5,4%.

Таким образом, главными соперниками на этих выборах, как и во время прошлогодней президентской кампании, выступают Додон и Санду. В ноябре 2020 года лидер социалистов уступил пост главы государства руководителю «Действия и солидарности», теперь же условно прозападная партия имеет все шансы закрепиться в парламенте.

Молдавия — парламентская республика, и полномочия главы государства здесь серьезно ограничены, поэтому для полноценного управления страной Санду необходимо опираться на лояльный парламент и правительство. Собственно, Санду уже давно обещала распустить парламент и организовать досрочное голосование.

Диаспора за Санду

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что у президентской партии есть все шансы получить большинство в парламенте по итогам выборов. Так, по словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, нет никаких сомнений, что на выборах выиграет партия Санду.

«Она выиграет за счет голосов диаспоры, которые, вероятно, будут получены совершенно непрозрачно с очень большими нарушениями конституционных прав избирателей. На втором месте будет Додон, а пройдут ли «Шор» и партия Усатого зависит от обстоятельств, они находятся где-то на грани [получения необходимого числа голосов для попадания в парламент]», — добавил эксперт.

На президентских выборах, прошедших осенью 2020 года, Санду одержала победу с достаточно серьезным разрывом — 57,7% против 42,2% у Додона. При этом ее результат стремительно пошел вверх после подсчета голосов на участках для голосования именно за рубежом. Причем если молдавская диаспора отдала 88% голосов в пользу Санду, то внутри страны она победила с куда более скромным результатом — в самой Молдавии Санду обогнала Додона лишь на 3%. В нынешней избирательной кампании ситуации может повториться, отмечает Владимир Брутер.

Скорее всего партия Санду сможет получить достаточно комфортное большинство в парламенте, продолжает эксперт, в какой-то момент даже обсуждался вопрос о том, сможет ли она получить конституционное большинство — такой вариант отбрасывать нельзя, но это все же немного сложнее.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также согласен, что простое большинство на выборах партии Санду получить удастся. По его оценкам, президентский блок может рассчитывать на 51-52 (из 101) места в парламенте по итогам голосования.

«В районе 30 мест может получить блок социалистов-коммунистов Додона-Воронина. Кроме того, в парламент может пройти блок мэра Бельцов Ренато Усатого, вероятно, они могут получить порядка 10 мест», — заключает собеседник «Газеты.Ru».

Что ждать России?

Противостояние между Санду и Додоном еще с прошлогодних президентских выборов в медиа традиционно подается как битва условно прозападного и пророссийского кандидата. Что касается действующего президента, то ее политика характеризуется общим курсом на сближение с Евросоюзом, не исключая сценария объединения Молдавии с Румынией. В то же время бывший глава государства делает больший упор на взаимодействие с Россией. Следует отметить, что серьезных успехов в этом направлении в ходе правления он не достиг.

По мнению Алексея Мартынова из Института новейших государств, традиционные клише — пророссийский и прозападный, — это внешне навязанная история, которую те или иные политические силы используют по-разному в своей предвыборной риторике.

«На самом деле в Молдавии все партии практически ничем друг от друга не отличаются. Блок Санду больше эксплуатирует прозападные и проевропейские тезисы, а блок социалистов-коммунистов — пророссийские.

Однако как показывает практика, когда социалисты Додона в течении года имели полную власть — контроль над президентским креслом, парламентом и правительством, — мало что поменялось. Когда Додон проиграл президентские выборы и президентом стала Санду, тоже мало что поменялось», — отметил эксперт.

Скорее всего, если партия Санду получит большинство в парламенте, тоже мало что поменяется с точки зрения отношений с Россией, уверен Мартынов. Ситуация не станет ни хуже, ни лучше.

Владимир Брутер в свою очередь считает, что отношения Молдавии и России, скорее всего, изменятся в худшую сторону, если партия президента республики возьмет вверх на выборах.

«Возможная победа Санду на отношения Молдовы и России повлияет отрицательно, проблемы будут накапливаться не сразу, медленно, но бесповоротно — особенно если Москва не изменит свою политику по отношению к Молдове»,

— указал эксперт.

Додон обещал протесты

Додон и Санду сделали ставку на разные вопросы в рамках предвыборной кампании. Для партии действующего президента основной стала антикоррупционная тема, под предлогом которой ее кандидаты даже отказывались дебатировать с социалистами, заявляя, что «ворам место в тюрьме, а не на дебатах». Считается, что именно ставка на борьбу с коррупцией во многом помогла Санду стать президентом Молдавии.

Сторонники Додона же сделали упор на вопрос влияния Запада на голосование в Молдавии. В частности, представители блока социалистов-коммунистов не исключали фактора внешнего управления как главой государства, так и всем ее аппаратом. Виновниками — уже можно считать, по традиции, — пророссийски ориентированные политические силы называют США и Евросоюз. Более того, сам Додон не исключал возможных протестов в республике из-за нарушений на выборах и растущего недовольства среди населения.

Алексей Мартынов из Института новейших государств говорит, что выборы в Молдавии чуть ли не лично направляет посол США Дерек Хоган.

«Буквально ежедневно он выступает по телевидению, проводит встречи, вызывает к себе в посольство тех или иных чиновников, со всеми общается, всем что-то обещает, а кому-то грозит пальчиком, так сказать. Он декларирует идею об организации прозрачных и честных выборов, и, скорее всего, это будет сделано — вряд ли будут какие-то передержки и передергивания», — отмечает эксперт.

В таких условиях запуск каких-либо массовых протестов Мартынов считает маловероятным. По его мнению, блок социалистов-коммунистов использует шантаж — если им что-то не понравится, то они выведут людей на улицы.

«Однако выводить им некого. Конечно, они могут вывести своих активистов, но это не настолько критичная история. Да и, вероятно, они все же получат свои «тридцать сребреников» в виде 30 мест в парламенте», — указывает эксперт.

С этим отчасти согласен и Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований. По его мнению, у Додона просто нет ресурсов для организации каких-либо серьезных протестных волнений в Молдавии.

«Все, что обещает Додон, он никогда не реализовывает, так что никаких серьезных протестов после выборов не будет. У него для этого нет достаточной социальной базы. Возможны мелкие протесты, но они вряд ли как-то помешают новой власти. Вероятно, после выборов сам Додон будет тихо себе сидеть, говорить стандартные вещи и как обычно ничего не делать», — резюмирует эксперт.