«Наемники хотят убить его мечту»: вдова президента Гаити рассказала о гибели мужа

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза сделала первое заявление после убийства мужа. Аудиозапись с ее речью выложил в Twitter представитель администрации главы республики.

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«Я жива, но я потеряла мужа. Наемники убили президента, другие наемники хотят убить его мечту и его видение страны», — указала Мартин Моиз.

По ее словам, президента убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов по улучшению бытовых условий жизни граждан Гаити, а также организовать референдум и выборы. Убийцы действовали в интересах политических противников Жовенеля Моиза, отметила вдова.

Между тем в местных СМИ появились данные о том, что страница Мартин Моиз могла быть взломана хакерами. Официальные власти Гаити эти сообщения пока не опровергали.

Президент Гаити получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук перевезли на лечение в Майами.

Иностранец по прозвищу «Майк»

Власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».

Как рассказали в суде, Солаж и Венсан встретились с членами отряда, чтобы спланировать покушение в отеле в Петионвиле, пригороде Порт-о-Пренса. На встрече говорилось о том, что основная цель состояла не в убийстве Моиза, а в его доставке в национальный дворец – официальную резиденцию президента Гаити.

Известно, что в отряд входили около 20 колумбийцев. 15 из них задержаны, двое убиты в ходе перестрелки с полицией. Еще несколько человек пока находятся в розыске. Как пишет газета Diario Libre, один из участников нападения проходил военную службу в колумбийском спецназе, другой — в боевых подразделениях колумбийских ВС.

«Они, возможно, ранее были служащими национальных вооруженных сил. Никто из них сейчас не связан с вооруженными силами», — прокомментировал глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас. Он добавил, что правоохранительные органы расследуют деятельность четырех фирм, которые предположительно участвовали в подборе наемников.

Помощи ждать не от кого

Власти Гаити после гибели президента обратились к США с просьбой ввести в республику американские войска. Как отметил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер, такая мера необходима для защиты ключевой инфраструктуры страны. По его словам, речь идет об ограниченном числе солдат – примерно о 500 военных. Пьер заявил, что угрозу для республики могут нести «потенциальные наемники».

Власти Гаити также попросили ООН направить в страну войска для «поддержки усилий национальной полиции», которые направлены на то, чтобы восстановить безопасность и общественный порядок.

Специальная политическая миссия ООН в Гаити изучает это письмо, в то же время США пока не намерены предоставлять военную помощь республике.

«Мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие», — приводит ТАСС слова представителя Госдепартамента.

Временный президент

Сенат Гаити 9 июля провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. Он будет исполнять обязанности главы государства вплоть до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года.

После убийства президента и.о. премьера Гаити Клод Жозеф взял в свои руки управление страной. Чиновник, назначенный Моизом на пост главы кабмина за два дня до своей гибели, заявил, что именно он должен руководить республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным.

Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.