«Новые факты подлога»: в России указали на нестыковки в «отравлении» Навального

Россия будет добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу того, как эксперты могли быть направлены в Германию в день инцидента с Алексеем Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

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По итогам состоявшейся в Гааге очередной сессии исполнительного совета ОЗХО Шульгин указал на «новые факты подлога и нестыковки».

В частности, при подготовке проекта доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году Техсекретариат сообщил, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа – в день, когда Навального госпитализировали в Омске.

«Что же это получается — в то время как Навальный почувствовал первые признаки недомогания на борту рейса Томск — Москва, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно», — рассказал Шульгин.

По его словам, ранее фигурировали иные даты отправления специалистов в Германию — 4-5 сентября 2020 года.

Что известно об инциденте с Навальным

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию.

Журнал Spiegel позднее сообщил, что Навальный подвергся воздействию варианта боевого химического оружия «Новичок». Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального.

В МИД России ранее отмечали, что Москва продолжает ждать от Германии ответ на запрос Генпрокуратуры по данному делу.