Убивать не хотели: наемники раскрыли цель нападения на президента Гаити

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У отряда наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, не было задачи физической расправы над главой карибского государства. Об этом заявили на допросе американские задержанные гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, пишет газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью.

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«Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — рассказал судья Клеман Ноэль, ссылаясь на показания задержанных.

В то же время не уточняется, что за ордер, на который указали задержанные, имеется в виду.

Кроме прочего, Ноэль уточнил, что обыск позволил обнаружить в автомобилях предполагаемых преступников не только огнестрельное оружие, но также долларовые купюры, сервер камеры видеонаблюдения, которая была установлена в доме президента, и чековую книжку супруги Моиза Этьен Жозеф. Солаж также на допросе признался, что нашел «эту работу» в интернете, а прибыл в Гаити месяц назад, тогда как другие наемники пересекли границу страны три месяца назад.

Кого уже задержали

Напомним, что Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию неизвестными, представившимся сотрудниками Управления США по борьбе с оборотом наркотиков (DEA), ночью 7 июля. В его теле обнаружили 12 пулевых отверстий. Первая леди также была ранена и впоследствии доставлена в одну из больниц США.

Убийство президента произошло на фоне политических беспорядков в столице Порт-о-Пренс, растущим гуманитарном и экономическим кризисом и обострением ситуации с COVID-19 (Гаити — единственное государство в Западном полушарии, не получившая ни одной дозы вакцины). В последние недели в результате погромов на улицах, сопровождающимися протестами против власти Моиза, погибли десятки человек. После убийства президента в Гаити временными властями было введено военное положение, границы страны закрыли.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что к преступлению причастны 28 человек, 26 из них — граждане Колумбии, отставные военнослужащие и офицеры Национальной армии, о которых Интерпол уже запросил соответствующую информацию у колумбийских властей. В ходе полицейской операции 17 человек были задержаны (причем 11 скрывались на территории посольства Тайваня), семеро убиты после перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов. Еще восемь предполагаемых убийц находятся в бегах.

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По словам посла Гаити в США Бокчита Эдмонда, подозреваемые были «хорошо обученными убийцами» и получили помощь местных жителей, которые предоставили им транспорт, чтобы добраться до президентской резиденции. На видеозаписи с места случившегося слышно, как убийцы разговаривают на испанском языке. В настоящий момент у полиции нет версий, как преступники проникли на территорию Гаити, однако предполагается, что покинуть страну после убийства Моиза они планировали через сухопутную границу Доминиканской Республики.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Моиза «наглым и демонстративным», попутно выразив серьезную обеспокоенность тем, что двое задержанных имеют американское гражданство — это, по мнению России, указывает на то, что внутренний конфликт на Гаити пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы.

Российский МИД также выражает надежду, что будут найдены не только все убийцы президента, но и привлечены к ответственности также заказчики преступления и возможные пособники, передает РИА «Новости».