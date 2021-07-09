Задержанные граждане США назвали цель нападения на президента Гаити

Граждане США, которых задержали в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, заявили, что у наемников не было цели ликвидировать главу государства. Об этом сообщает газета Nouvelliste со ссылкой на судью, который принимает участие в следствии.

Отмечается, что среди задержанных два американца гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

«Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — сказал судья Клеман Ноэль.

Она также добавила, что Солаж приехал в Гаити месяц назад, наемники же прибыли три месяца назад.

В ходе обысков в автомобилях злоумышленников были обнаружены огнестрельное оружие и наличные деньги в долларах США, а также сервер камеры видеонаблюдения, которая находилась в доме Моиза, и чековая книжка его супруги.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.

Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики Мартин Моиз перевезут на лечение в Майами.

Ранее сообщалось, что отставные колумбийские военные оказались причастны к убийству президента Гаити.