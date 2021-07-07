«Притапливать любовь к деньгам»: Путин поручил следить за ценами на стройках

Надо «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам», в том числе — у строителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 июля. По его словам, необходимо следить за ценами при строительстве транспортных объектов.

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«Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. За ценами надо смотреть внимательно, надо их контролировать. Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и у строителей», — указал российский лидер.

Путин призвал РЖД контролировать цены, в том числе на строительные работы при модернизации Восточного полигона.

Кроме того, президент попросил вице-премьера Марата Хуснуллина обратить внимание на ситуацию с ценами. «Тогда и быстрее строить будут», — отметил Путин.

БАМ и Транссиб

Путин также потребовал не откладывать сроки работ по модернизации БАМа и Транссиба, а в случае нехватки строителей привлекать военных железнодорожников.

На совещании первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил о вывозе угля от мест его добычи по железной дороге и сопутствующих этому проблемах. По его словам, вывоз угля в необходимых объемах может увеличиться через несколько лет при реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба.

«Зачем нам так оттаскивать к 2025 году? Не понимаю. Чего ждать?» — спросил Путин. По его словам, строительство не надо откладывать.

Белоусов пояснил, что в настоящее время не хватает строителей.

«Чего ждать-то? Мы с Маратом Хуснуллиным сегодня разговаривали, он просит на эти стройки и на дороги завозить из Средней Азии больше людей, частично у него там китайцы уже работают. Чего ждать-то? Я не понимаю», — добавил Путин.

Действовать параллельно

«Что нам мешает действовать параллельно? Если не хватает мощностей тех строительных организаций, надо другие подключать», — указал он. «Андрей, подключайте других, кто может строить, возьмите тех же самых военных железнодорожников», — посоветовал Путин Белоусову.

По мнению главы государства, если те, кто сейчас ведет строительство, не могут работать, стройка не должна останавливаться. «Неправильно это. Это же экономически выгодный проект, окупаемый проект. Вкладывать деньги нужно в то, что окупается. Это же окупается», — подчеркнул российский лидер, поручив подготовить соответствующие предложения.

Сдержать цены

30 июня в ходе «прямой линии» Путин заявил, что решения приняты по сдерживанию цен на металл и другие стройматериалы в России. Он напомнил, что инфляция на строительном рынке поднялась с 4% до 5,9%.

Ранее стало известно, что Счетная палата предложила разработать комплекс мер для снижения стоимости строительных ресурсов, исключающих дополнительное финансирование с привлечением бюджетных средств. Аудиторы также указали на необходимость совершенствования работы единой платформы ценообразования в строительстве, в том числе ее информационного наполнения.

Модернизация Восточного полигона

Модернизация Восточного полигона — один из крупнейших инфраструктурных проектов в России.

Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн.

Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024-го.

В 2020 году провозная способность БАМа и Транссиба составила около 132 млн тонн.