«По носу они получат»: МИД заявил о риске конфликта с Западом в Черном море

Провокации в Черном море со стороны западных держав и Украины совершенно неприемлемы. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«По носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. И в целом Черное море — это не то место, где такого рода игры допустимы», — сказал Рябков.

Он добавил, что «с провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться».

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Дипломат отметил, что власти Великобритании и Соединенных Штатов намерены «потакать Украине» даже в ситуациях, которые потенциально могут развернуться в конфликт.

Приперлись

30 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» прокомментировал инцидент с британским эсминцем HMS Defender.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой, потому что те, кто делает это, знают, что не выйдут победителями из этой войны», — сказал он.

По его словам, российские власти знают, за что борются. «Мы на своей территории, боремся за себя, боремся за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели и пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», — сказал Путин.

Он также заявил, что когда России проводила учения на своей территории рядом с украинскими границами, Запад поднял шум. После этого российские военные отошли от границ, но вместо того, чтобы нормально отреагировать, «они приперлись к нашим границам», оценил Путин действия Лондона.

«Меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь — начало военного освоения украинской территории», — сказал президент и добавил, что это несет прямую угрозу безопасности России.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал заявление президента России.



«Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», — сказал он.

Случай в Крыму

23 июня Минобороны РФ заявило, что эсминец ВМФ Великобритании HMS Defender («Защитник») нарушил российскую морскую границу у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Пограничники на корабле береговой охраны открыли предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, по данным российской стороны, «выполнил предупредительное бомбометание» по курсу британского эсминца. После этого HMS Defender покинул российские воды.

По мнению Лондона, эсминец мирно шел через территориальные воды Украины, не нарушая международное право. Российские же военные, считают их британские коллеги, проводили в районе учебные стрельбы.

Британский телеканал «Би-би-си» опубликовал репортаж, который корреспондент канала снимал на борту эсминца. На нем он разговаривает с экипажем. Моряки на HMS Defender вступают в переговоры с кораблем российской береговой охраны. Их предупреждают, что откроют огонь, если британцы не уйдут из российских вод.

На видео также слышны щелчки – по заявлению журналистов, это предупредительные выстрелы с российского корабля. В эфире канала корреспондент Джеймс Лэндейл заявил, что близкое нахождение друг рядом с другом кораблей разных стран всегда опасно – есть риск ошибки или просчета, которые могут привести к трагическим последствиям. Однако обе стороны «весьма готовы к этому». HMS Defender мог пройти гораздо южнее, и решение о проходе корабля почти вплотную к Крыму явно было принято на самом верху, считает Лэндейл – чтобы «проверить решимость русских» и поддержать Украину. Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что «Великобритания не признает российские претензии на эти воды».