«Я ясно дал понять президенту Путину»: Байден о совместных интересах России и США

Соединенные Штаты и Российская Федерация могут сотрудничать в сферах нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата. Об этом со ссылкой на стенограмму выступления президента Джо Байдена на мероприятии Национального комитета Демократической партии США сообщает ТАСС.

«Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы», — заявил Байден.

В это же время Белый дом намерен принять ответные меры в связи с «возможным вмешательством в экономику США или кибератаками». Байден подчеркнул, что его администрация будет реагировать на конкретные действия, направленные во вред интересам Америки.

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«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет», — заявил президент США. Он подчеркнул, что Китай должен также придерживаться «аналогичных правил поведения» для глобальной экономики века.

По словам Байдена, Вашингтон также должен доказать всему миру, что демократия может работать на благо народа, вопреки мнению автократических и недемократических режимов.

Холодная война не нужна

16 июня в швейцарской Женеве состоялся саммит России и США на высшем уровне. Президенты Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили двусторонние отношения и возможные сферы сотрудничества двух держав. Москва и Вашингтон выразили стремление поддерживать стратегическую стабильность. Кроме того, они намерены заниматься урегулированием региональных конфликтов и бороться с пандемией коронавируса. Кремль заявил, что Путин и Байден «подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей».

Байден по итогам саммита заявил, что Путин не хочет новой холодной войны с США. Это противоречит интересам обеих сторон «очевидным образом». Путин же сообщил, что ухудшение отношений РФ и США происходит по инициативе американской стороны.

По словам Байдена, процветание российской экономики отвечает интересам Вашингтона. США готовы вести дела с Россией, пока Кремль не нарушает нормы международного права. Он также отметил, что Америка и Россия работают над крупным соглашением в сфере контроля над вооружениями.

«Сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он [саммит] скорее со знаком плюс», — прокомментировал итоги саммита пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча была результативной, поскольку лидеры смогли прямо изложить друг другу свои позиции, а также удалось понять, «где можно, а где пока нельзя взаимодействовать».

По плодам их узнаете их

США будут судить об итогах двустороннего саммита с РФ по дальнейшему поведению Москвы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Уверенность — это не то слово, оптимистичный — не то слово. Важна верификация, возможность посмотреть, действительно ли отношения могут перейти на более стабильную и предсказуемую основу», — подчеркнул Салливан.

Вскоре заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что запуск диалога по стратегической стабильности с Москвой отвечает интересам Вашингтона и всех союзников и зарубежных партнеров США.

Накануне саммита в Женеве Джейк Салливан также перечислил сферы возможного сотрудничества с Россией. По словам советника американского президента, США в отношениях с РФ исходят из общих интересов, работа над которыми может послужить «на благо Соединенных Штатов и американского народа». Кроме того, Вашингтон намерен твердо и четко заявить о «вредных действиях Москвы», которым он готов дать отпор.

7 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы в дальнейшем вести диалог с Россией, если она изменит свой внешнеполитический курс — но это маловероятно.

«Если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру — стратегическая стабильность, контроль над вооружениями», — отметил глава Госдепартамента.

Киберпространство должно быть безопасным

25 июня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон видит возможность сотрудничества с Россией по вопросам кибербезопасности. Она также назвала недавний саммит Россия-США, прошедший в Женеве, «очень продуктивным».

В числе прочих возможных сфер для сотрудничества она выделила стратегическую стабильность и доставку гуманитарной помощи в Сирии.

23 июня директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках действующих договоренностей. «Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность», — сказал Бортников.

В ходе саммита американский глава передал российскому президенту список из 16 типов инфраструктуры, которые, как считают в американской администрации, должны быть за пределами деструктивных действий. В него, среди всего прочего, вошли химический сектор, сектор связи, критически важное производство, плотины, оборонно-промышленная база, аварийные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, продовольствие и сельское хозяйство.

На фоне Китая

В ходе саммита Байден также предложил Путину подумать, следует ли России становиться младшим партнером КНР.

«Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене», — сказала Виктория Нуланд.

17 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай приветствует российско-американские договоренности о запуске диалога по стратегической стабильности.

В конце апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай готов еще больше поддерживать Российскую Федерацию на фоне ужесточения американских и европейских санкций против Москвы. По словам Вана, Китай и Россия поддерживают друг с другом партнерские отношения во всех сферах. Незадолго до этого Сергей Лавров отметил, что Москва и Пекин не намерены прибегать к «геополитическим играм», осудив американские санкции. Он также подчеркнул, что китайско-российские отношения справятся с любыми вызовами на международной арене. Что касается отношений с США, то Москва утверждает – мяч на американской стороне.

При этом в США неоднократно звучали заявления о необходимости привлечь Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем за господство в мировой экономике.