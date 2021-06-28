«Почти союз»: что мешает России и Китаю сблизиться еще больше

«Уважаемый президент Путин, мой дорогой, старый друг, очень рад провести встречу с вами в формате видеоконференции», — именно так начал свое обращение к российскому коллеге председатель Китая Си Цзиньпин.

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Переговоры были посвящены предстоящему юбилею — 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот документ закрепил снятие любых претензий между Москвой и Пекином. Сейчас лидеры двух стран любят называть достигнутый за прошедшее время уровень отношений беспрецедентно высоким.

Стороны подписали заявление, где говорится об автоматическом продлении документа на пять лет.

«Договор и не собирались модифицировать, ожидалось только его продление», — говорит в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По словам эксперта, документ позволяет развивать любые формы сотрудничества, что полностью устраивает Россию.

«Подобные возможности предусмотрены и в сфере обороны. Я думаю, что число учений будет расти, военно-техническое сотрудничество и так очень хорошо развивается последние шесть лет. Не будет никакого формального заявления о союзе двух стран, но фактически будет уровень взаимодействия, мало чем отличимый от него», — считает Кашин.

Президент России Владимир Путин в публичной части разговора заявил о намерении превратить общую границу РФ и КНР в «пояс вечного мира». Китайский лидер же ответил, что страны совместно прошли разного рода испытания и готовы к новым. В адрес третьих стран обвинений не прозвучало.

Российский президент также поздравил Си Цизиньпина с грядущим (1 июля) 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая. Российский лидер вспомнил, что Советский Союз активно «поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе». Росхархив к юбилейной дате подготовил для китайцев подборку материалов, которые связаны с зарождением коммунизма в Китае.

Протокольные слова и теплые поздравления друг другу при этом не означают, что отношения России и Китая уже достигли своего возможного максимума, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Главное условие для продвижения вперед — взаимная потребность в этом, уверен заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов. По его мнению, раньше Договор о дружбе обеспечивал интересы стран близко к китайской формулировке «стоять спиной к спине», то есть обеспечивать «политическую уверенность в друг друге во время конфликтов в других местах».

«Сейчас же наступила другая эпоха. Так, в начале 2021 года китайский министр иностранных дел Ван И дал интервью агентству «Синьхуа» и CCTV. Там было сказано, что в российско-китайских отношениях нет верхней планки и нет запретных зон. С китайской стороны это было явное предложение поговорить, каким образом страны могут сближаться в дальнейшем», — говорит Ломанов.

Китаевед подчеркивает, что, кроме формулировки «стоять спиной к спине», в Китае все чаще употребляют выражение по отношению к России «стоять плечом к плечу», адресованное уже экономическим элитам.

Владимир Путин выразил надежду, что показатели первых четырех месяцев 2021-го по товарообороту дают надежду на новые рекордные цифры в конце года. За первые четыре месяца текущего года этот показатель вырос на 22%, подчеркнул глава государства. В 2020 товарооборот между двумя странами составил $107 млрд, что, правда, несколько меньше, чем до пандемии COVID-19.

Василий Кашин при этом напоминает, что Пекин остается для Москвы самым крупным партнером, растет и роль его инвестиций. Всего на конец 2020 года в России реализовалось 26 значимых проектов с участием китайского капитала. Самые известные же совместные проекты — газопровод «Сила Сибири», «Ямал СПГ».

«У нас есть декларация о сопряжении ЕАЭС и «Пояса и пути» от 2015 года, где говорилось о намерении создать зону свободной торговли (ЗСТ). У Китая такая уже есть, например, с Австралией, Новой Зеландией, АСЕАН. Но это пока отдаленная цель, так как она требует огромных расчетов рисков, с которыми могут столкнуться, например, автомобилестроение в России и Белоруссии», — называет одно из препятствий в экономике эксперт.

Другой преградой на пути к развитию сотрудничества считается человеческий фактор.

«С Европой российский бизнес нарабатывал опыт с конца 1980-х — начала 1990-х. С Китаем крупный бизнес вели ограниченное число государственных компаний, основная масса бизнесменов с ним тогда не соприкасалась», — напоминает Кашин.

Эксперт добавляет, что Китай «намного более специфичен, чем Европа», из-за чего возникает масса культурно-коммуникационных и языковых проблем. Но наработанный за последнее десятилетие опыт и первые истории успеха позволяют сторонам постепенно избавляться об устаревших представлениях друг о друге, считает эксперт.

Человеческий фактор тормозит развитие отношений и в других сферах, говорит Ломанов. «На мой взгляд, незавершенный компонент в наших отношениях — поворот «лицом к лицу» интеллектуальных элит. Этого не хватает. Хотя интерес невольно растет, но именно что невольно», — объясняет Александр Ломанов из ИМЭМО РАН.

По его мнению, поворот случился как после осознания Россией невозможности интеграции в общеевропейский дом, так и из-за полномасштабной экономической войны США против Китая с 2020 года.

«То есть, мечта китайской элиты о равноправном и стабильном партнерстве с США не сбылась. Понятно, что их сотрудничество будет продолжаться, но восстановить былые иллюзии невозможно. В Китае поняли, что наступила новая эпоха, ситуация не такая, даже как пять лет назад.

Я помню, как китайцы после Крыма говорили, что у России проблемы с Западом, видимо, из-за сложного национального характера, воинственности, а у них — гармония, они умеют со всеми ладить. Но сейчас выяснилось, что это не так. Запад очень сильно недоволен ростом Китая и всячески будет его сдерживать», — говорит о новой реальности эксперт из ИМЭМО РАН. По его мнению, за следующие пять лет, на которые продлят договор Москва и Пекин, при должной работе отношения вполне могут выйти на совершенно иной уровень.