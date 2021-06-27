Киев пригрозил конфискацией земли россиянам

Украинские власти будут отбирать землю у россиян в рамках соответствующего запрета на покупку участков для граждан РФ, предусмотренного законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Дом».

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По его словам, земельные участки будут отторгаться у россиян в полном соответствии с украинскими нормами закона.

«В законе есть ограничители — запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И, в случае фиксации такого факта, есть возможность просто забирать эту землю», — пообещал чиновник.

Коммерческий оборот сельхозземель на Украине будет запущен с 1 июля, продавать и покупать сельскохозяйственные участки смогут только граждане страны (не более 100 гектаров каждый).

Преимущественное право на выкуп земли у владельца получит фермер, который арендует и работает на участке. В первые два с половиной года покупка земли будет закрыта для агрохолдингов, иных юридических лиц и иностранцев.

С начала 2024 года рынок будет открыт для юридических лиц и аграрных холдингов, а площадной лимит участков вырастет до 10 тысяч гектаров.

Решение же о предоставлении иностранцам права покупки украинских участков будет принято на общенациональном референдуме, дата и форма проведения которого сейчас прорабатываются.

В этой связи Высоцкий пояснил, что госорганы будут следить за движением денег украинцев, чтобы исключить коррупционную составляющую в работе рынка земли.

«Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории (украинский паспорт, но деньги оттуда), здесь первым моментом будет контроль — откуда деньги.

Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли», — детализировал замглавы ведомства.

Отдельно он отметил, что участки на линии соприкосновения в Донбассе реализовывать не будут.

«Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения», — указал чиновник.

При этом, примыкающие к линии соприкосновения земли будут представлены на рынке.

«Граница — это нулевая отметка на линии соприкосновения. Просто риски, что может здесь произойти, покупатель берёт на себя. Ну, это частная собственность и частный покупатель», — объяснил Высоцкий.

По оценкам экспертов, цена за гектар украинской земли будет колебаться в районе $2 тыс, однако тут многое будет зависеть от региона. Медианная зарплата на Украине составляет 11 957 грн ($435).

Ни государственные, ни муниципальные участки реализовываться не будут. На продажу пойдут только частные земли, их суммарная площадь – около 33 млн гектар.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли в апреле 2020 года.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично», — заявил глава государства.

По его словам, Украина ждала этот закон со времени обретения независимости.

Помимо этого, он указывал, что, если Украина выполнит определенные условия Запада, среди которых — борьба с коррупцией и снятие моратория на продажу земли, то получит от МВФ трехлетний кредит на $5,5 млрд,

Решение властей о продаже земли вызвали недовольство граждан — по всей стране прошли протестные митинги с требованием не открывать рынок земли. Уже в мае нынешнего года при поддержке парламентской партии «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко была собрана инициативная группа для организации референдума по поводу запуска рынка земли.

В нее вошли 17 тысяч представителей фермерских и аграрных ассоциаций. Группа предлагала вынести на референдум вопрос: «Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?» однако, ЦИК отказался зарегистрировать эту инициативную группу.