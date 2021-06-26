Дело против Ассанжа разваливается: США потеряли ключевого свидетеля

Ключевой свидетель стороны обвинения по уголовному делу Министерства юстиции США против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – гражданин Исландии Сигурдур Инги Тордарсон — в интервью изданию Stundin признался, что сфабриковал свои показания.

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Исландец был завербован властями США для возбуждения дела против Ассанжа после того, как заставил американскую сторону поверить в то, что ранее был близким соратником основателя Wikileaks.

На деле же его «дружба» с Ассанжем заключалась в том, что Тордарсон вызвался быть добровольцем для сбора денег для Wikileaks в 2010 году, но вскоре было обнаружено, что он использовал эту возможность, чтобы присвоить более $50 тыс., принадлежащих организации.

В судебных документах Тордарсон упоминается просто как «подросток» (здесь имеет место отсылка к его моложавому внешнему виду, а не к истинному возрасту, поскольку ему 28 лет), а Исландия называется «страна НАТО 1».

Целью стороны обвинения является стремление показать, что Ассанж якобы поручал Тордарсону взламывать компьютеры и телефоны членов парламента, и записывать их разговоры.

Фактически же, Тордарсон теперь признается, что он получил все эти файлы от «третьей стороны», которая предлагала поделиться ими с Ассанжем.

Тордарсон утверждает, что никогда не проверял содержимое файлов и что Ассанж не инструктировал и не просил его получить доступ к чужим компьютерам.

В обвинительном заключении можно найти и другие вводящие в заблуждение показания, например, утверждение, что Ассанж и «подросток» провалили совместную попытку расшифровать файл, украденный из банка «страны НАТО1».

Тордарсон признается, что этот эпизод на самом деле относится к широко известному событию, когда из исландского банка произошла утечка зашифрованного файла, который, предположительно, содержал информацию о невыплаченных кредитах, предоставленных Landsbanki.

Лживым является и утверждение, что Ассанж использовал ключи, предоставленные ему неким «источником», для доступа к правительственному веб-сайту Исландии, используемому для отслеживания полицейских машин.

В этой связи Тордарсон разъяснил, что ключи были его собственными, полученными во время работы первым спасателем в статусе волонтера в поисково-спасательной команде. По словам Тордарсона, Ассанж никогда не просил его о таком доступе.

«Подросток» также рассказал и про свое общение с членами международных хакерских групп в статусе модератора открытого форума IRC WikiLeaks.

Выяснилось, что Тордарсон преувеличивал свое положение в WikiLeaks, называя себя то начальником штаба, то главой по связям с общественностью и человеком №2 в организации, то «ответственным за новобранцев».

Тордарсон часто обращался к хакерам на предмет получения доступа к файлам исландских учреждений, либо просил атаковать веб-сайты с помощью DDoS-атак.

При этом, в материалах дела нет объяснений, почему WikiLeaks был заинтересован в нападении на какие-либо госорганы Исландии. Известно, что Ассанж не имел каких-либо претензий к властям страны и вообще работал с членами парламента над обновлением исландских законов о свободе прессы.

Помимо этого, Тордарсон вынуждал СМИ щедро оплачивать свои поездки за границу, где он выдавал себя за официального представителя WikiLeaks.

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Он также признался, что крал документы у сотрудников WikiLeaks, копируя содержимое жестких дисков. Среди них были документы гватемальского юриста Ренаты Авилы и самого Ассанжа.

В августе 2011 года Тордарсон отправил электронное письмо в посольство США в Исландии, в котором предлагал предоставить информацию об Ассанже.

Ему позвонили и предложили быть информатором в деле против основателя WikiLeaks.

Прокуратура и ФБР отреагировали быстро, и в течение 48 часов в Рейкьявике приземлился частный самолет с восемью агентами, которые организовали встречу с Тордарсоном, а также с представителями прокуратуры Исландии и комиссаром государственной полиции.

При этом, в МВД Исландии указали, что действия американцев выходят за рамки двусторонних соглашений, и министерство приказало всем учреждениям страны прекратить всякое сотрудничество с агентами США, а самих агентов уведомить, что они действуют в Исландии без каких-либо полномочий.

Спустя несколько дней МВД узнало, что американцы еще не покинули страну, после чего МИД обратился в посольство США с требованием прекратить работу агентов в Исландии. Те послушались МИД, и, улетев в Данию, забрали с собой нового информатора.

Стоит отметить, что хакерские способности самого Тордарсона практически равны нулю. Это подтверждается его общением в чатах и перепиской, в которых он просит помощи у специалистов выполнить довольно несложную работу в компьютере. Однажды он даже обратился за помощью к эксперту ФБР с просьбой помочь загрузить видео со своего телефона.

После нескольких месяцев сотрудничества ФБР, похоже, потеряло интерес к «подростку». Примерно в то же время против Тордарсона были выдвинуты обвинения в массовом мошенничестве, подделках документов и воровстве, а также в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним мальчикам, которых он обманом или принуждением склонял к сексуальным действиям.

Тордарсон был осужден в 2013 и 2014 годах, получив мягкие приговоры — судья принял во внимание, что он признал себя виновным по всем пунктам.

Согласно психиатрической экспертизе, представленной суду, Тордарсону был поставлен диагноз «социопат». Специалисты пришли к выводу, что он неспособен к раскаянию, но все же виновен в своих действиях.

При этом, в 2019 году Минюст США решил вернуться к Тордарсону, предоставив ему официальный статус свидетеля в судебном преследовании Ассанжа и дав иммунитет от любого судебного преследования.

Назначенный тогдашним президентом США Дональдом Трампом генеральный прокурор Уильям Барр сдвинул дело с мертвой точки – его аргумент состоял в том, что, если американская сторона сможет доказать, что деятельность Ассанжа является преступной, и не относится к журналистским расследованиям, обвинения останутся неизменными, и именно здесь показания Тордарсона будут ключевыми.

В мае 2019 года Тордарсону было предложено соглашение о неприкосновенности, подписанное Келленом Дуайером — заместителем Барра — которое предоставило ему иммунитет от судебного преследования.

В США также указали, что не будут делиться с Рейкьявиком информацией о преступлениях, которые мог совершить Тордарсон, даже если они угрожали безопасности Исландии. При этом, Ассанжа никогда не подозревали в каких-либо правонарушениях в Исландии.

Тем временем сам Ассанж планирует жениться в британской тюрьме Белмарш, где он в настоящее время содержится, об этом сообщила его невеста Стелла Морис немецкому информационному агентству DPA в субботу, 26 июня. Ассанж находится в состоянии неопределенности после того, как его экстрадиция в США была отклонена британским судьей.

Морис, которая познакомилась с Ассанжем, когда тот скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, сказала, что они планируют сначала пожениться в тюрьме, а потом отпраздновать свадьбу с семьей и друзьями, как только Ассанж выйдет на свободу.

Ассанжу грозят обвинения в нескольких преступлениях, которые впервые были выдвинуты против него администрацией Трампа. Его обвиняют в утечке 500 000 секретных файлов, содержащих подробности военной кампании США в Ираке и Афганистане в 2010 году.