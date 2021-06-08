«Ничто меня не остановит»: как французский президент отреагировал на пощечину

Во Франции задержаны два мужчины, которые причастны к инциденту с французским президентом Эммануэлем Макроном в местечке Тэн Л'Эрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке страны, сообщает BFM TV. По данным телеканала, охранники главы государства смогли сразу схватить 28-летнего мужчину, который дал пощечину Макрону, и еще одного — того, кто заснял инцидент на камеру.

Задержанных, как сообщает местный телеканал, отправили в отделение полиции. Их обвиняют в насилии в отношении лица, наделенного государственной властью.

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Как пишет Le Figaro, Макрон «впервые оказался объектом физической агрессии». Пощечину он получил во время поездки в Дром во время своего турне по Франции. В частности, он посетил лицей «Отелье де Трен-л'Эрмитаж», после чего направился в центр города Валанс на своем автомобиле. Там местные власти организовали ему обед на террасе ресторана.

Но через несколько метров пути он решил выйти из машины, чтобы поприветствовать местных жителей, отмечает издание. Макрон подошел к ограждению вместе с телохранителями, пожал руку одному из граждан, а тот в ответ дал ему пощечину.

Все это было заснято на мобильный телефон. Видеозапись разлетелась по соцсетям. Ее подлинность, пишет Le Figaro, подтвердили в окружении Макрона. На ней «четко можно услышать «долой Макронство» и роялистские лозунги».

Французское СМИ отмечает, что незадолго до произошедшего глава республики выступил на пресс-конференции «с призывом к общему примирению в стране». Он отметил, что «демократическая жизнь нуждается в спокойствии и уважении», причем со стороны «как политиков, так и граждан».

«В демократии можно свободно выражать несогласие: на улице, в прессе, по телевидению… Для этого регулярно возникает возможность на выборах. В обмен на прекращение насилия и ненависти. Если ненависть и насилие возвращаются, в первую очередь они ослабляют демократию. Поэтому я призываю всех проявить спокойствие и уважение», — говорил тогда Макрон.

Французский премьер Жан Кастекс после инцидента подчеркнул: «Политика ни в коем случае не может быть насилием, словесной и тем более физической агрессией. Я призываю к республиканскому подъему. Это касается все нас, самих основ нашей демократии», — приводит его слова Le Figaro.

Макрон, в свою очередь, не изменил планов и продолжил действовать по своей программе. В ответ на развернувшуюся в сети полемику он призвал не преувеличивать значение инцидента. Президент Франции считает, что этот факт ни с чем не связан.

«Это не должно отвлекать внимание от других проблем, которые касаются большинства», — сказал он в интервью региональному сайту Le Dauphine.

При этом он не считает, что политический климат во Франции деградировал. «Я бы не хотел, чтобы люди, переходящие на экстремистские позиции заставляли нас забыть обо всем остальном», — добавил он, выразив уверенность в том, что жители страны «верны республике и подавляющее большинство французов интересуют подлинные проблемы». «Кое-кто во время демонстраций также пытается завладеть общественной дискуссией, но они этого не заслуживают», — полагает он.

Макрон заметил, что нападение было неожиданным для него. Тем не менее он не перестал после инцидента общаться с местными жителями: «Я фотографировался вместе с ними, я продолжал и буду продолжать. И ничто меня не остановит».

Некоторые российские эксперты, тем временем, считают, что Макрон сам виноват в случившемся. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил начальник президентской службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков.

«В Америке, например, президенты дают две клятвы, одну клятву — народу, а вторую — исполнять все указания службы охраны. В данный момент француз решил «выпендриться», а я на сто процентов уверен, что охрана была против», — сказал он.

Бурное обсуждение вызвал инцидент и в сети. Причём пользователи выражали самые разные мнения. Так, один из них, под именем Saluste, считает: «Можно было бы отвесить ему еще разок. Ему пошло бы на пользу». В то же время Herbywan002 пишет: «Макрона можно не любить, но подобный поступок совершенно непростительный. В некотором роде, это агрессия против всех французов».