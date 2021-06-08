«Байден такого не говорил»: на Украине перепутали президентов в заявлении по НАТО

Президент США Джо Байден не говорил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о важности предоставления Киеву Плана действий по вступлению в НАТО. Как сообщает портал Axios со ссылкой на Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, украинские власти опубликовали неверно понятую версию телефонного разговора двух политиков.

«Согласно версии Киева, глава вашингтонской администрации подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», — отмечается в сообщении СНБ. «Украина <…> внесла правку», — добавляет портал.

По сути, украинская пресс-служба перепутала имена говоривших — заявление о важности предоставления ПДЧ Украине сделал сам Зеленский. Сейчас сообщение на сайте украинского президента исправлено: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе».

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Белый дом отказался комментировать, действительно ли Байден поддерживает идею предоставления Украине Плана по вступлению в НАТО.

7 июня советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Байден «абсолютно четко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ» («Плана действий по членству в НАТО»).

Письмо за подписями президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к ПДЧ Североатлантический альянс получил еще в начале 2008 года. Однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле того же года украинская сторона получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

За прошедшие 12 лет Украина так и не получила ПДЧ, лишь в июне 2020 года Североатлантический совет признал Украину в качестве партнера с расширенными возможностями, при этом в НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.

Также 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что согласия по вопросу членства Украины в альянсе пока нет.

«Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать его. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — сообщил тогда же украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Axios.

Эксперты неоднократно отмечали, что конфликт на юго-востоке Украины — ключевая причина непринятия страны в НАТО. Согласно уставу альянса, потенциальный кандидат не должен иметь военных конфликтов на своей территории к моменту рассмотрения заявки.

Кроме того, Киев должен провести ряд серьезных реформ в военной, экономической и политической сфере. Пока что о завершении реформирования украинского государства под стать НАТО говорить рано.

Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Однако вступления в альянс хотят не все граждане страны — экс-глава МИД Владимир Климкин заявил, к примеру, что членства Украины в этом блоке хотят меньше половины граждан, а 13% открыто признают себя сторонниками России.