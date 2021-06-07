США смирились с завершением строительства СП — 2 ради американо-германских отношений

«Физическое завершение строительства трубопровода [«Северный поток — 2»] было, я думаю, свершившийся факт», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

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Он также заявил, что Вашингтон в настоящее время работает с Берлином, чтобы ограничить зависимость европейской энергетической системы от России после завершения и ввода в строй СП — 2. При этом Блинкен отдельно подчеркнул, что около 90% трубопровода было завершено во время президентства Дональда Трампа.

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то положительное с плохим наследием, которое мы получили», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также пояснил, что санкции в отношении управляющего директора материнской компании проекта — Nord Stream 2 AG — Маттиаса Варнига, на чем настаивали противники трубопровода, привели бы к ухудшению американо-германских отношений.

Теперь, по его словам, Германия села за стол переговоров, чтобы попытаться помешать президенту России Владимиру Путину использовать трубопровод для «создания угрозы энергетической безопасности Европы».

«Применение санкций к этой организации и ее директору, по нашему мнению, ничего не изменило бы с точки зрения физического завершения проекта», — пояснил глава Госдепартамента США.

При этом Блинкен уточнил, что исключение Nord Stream 2 AG и Варнига из санкционного списка может быть пересмотрено.

При этом президент США Джо Байден в телефонном разговоре 7 июня заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что Вашингтон обеспечит Киеву максимальные гарантии безопасности в связи со скорой достройкой СП — 2. Об этом рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — сказал Подоляк.

Днем ранее Зеленский в интервью Axios возмутился тем, что узнал из прессы, а не напрямую от «американских партнеров», что Байден решил оставить попытки блокировать трубопровод.

«В конце концов, я все еще верю, что Байден — это [Майкл] Джордан в политике, который убаюкивал соперников ложным предчувствием победы, а затем забирал эту победу в самую последнюю минуту», — признался украинский лидер.

Попытки Киева воспрепятствовать реализации проекта СП — 2 объясняются опасениями, что Москва может прекратить транзит газа через Украину, которая, в таком случае, будет терять по $3 млрд ежегодно.

О том, что Россия завершила укладку по дну Балтийского моря первой нитки газопровода «Северный поток — 2», сообщил тремя днями ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Прокомментировал он и сопротивление ряда западных политиков строительству трубопровода, напомнив, что Белый дом хочет выстроить «благообразные взаимоотношения» с партнерами в Европе, которая, в свою очередь, выступает в поддержку СП — 2.

«Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты и рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры», — выразил надежду Путин.

Помимо этого, президент России резко отреагировал на возмущение Вашингтона и Брюсселя тем, что после запуска СП — 2 Москва может сократить транзит газа через территорию Украины.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?», — сказал Путин.

Путин отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям». Он также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимости транзита газа.

В настоящее время Россия перегоняет через Украину в Европу около 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м.

При этом Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, по его словам, российский лидер ожидает роста объема поставок энергоносителей в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован».

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то, как собственник ГТС, она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — пояснял Песков.