Рынок закрывается: как Белоруссия ответит на санкции ЕС

Белоруссия отомстит Европе

Власти Белоруссии намерены отказаться от западных товаров и технологий в случае расширения санкций со стороны Европы. Об этом заявил глава кабмина республики Роман Головченко.

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«Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов», — сказал белорусский премьер в разговоре с телеканалом «Беларусь 1».

Он заверил, что власти страны смогут найти альтернативу западным поставщикам и готовы к переориентации. По словам чиновника, одними китайскими товарами можно заменить 90% европейских и американских технологий. Головченко предупредил, что

западные страны могут потерять рынок Белоруссии, который «не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС — это миллиарды в год».

При этом Минск рассчитывает на отказ Евросоюза от новых мер в отношении республики. «Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения», — напомнил Головченко.

По мнению премьера, белорусские власти «делали для этого все». «Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», — добавил он.

Как Европа накажет Белоруссию

Европейские власти готовят санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки авиалайнера, на борту которого находились оппозиционер Роман Протасевич и его девушка россиянка Софья Сапега. После приземления их задержали. При этом в ЕС уточняли, что пакет мер не должен затронуть обычных граждан Белоруссии — он якобы будет направлен исключительно на чиновников, причастных к инциденту.

По мнению Головченко, ущерб от санкций со стороны Запада может обойтись Белоруссии в 2,9% ВВП.

«Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляют порядка 1,7 процентных пункта ВВП, торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Вместе если взять торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составляет 2,9% ВВП», — сказал глава кабмина республики, ссылаясь на исследования американских ученых о санкциях.

Пока готовится пакет санкций, европейские власти рекомендовали своим авиакомпаниям «в целях безопасности» не совершать полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Кроме того, страны-члены Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям с 5 июня использовать свое воздушное пространство и аэропорты. Это не коснется только гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных пролетов.

Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал действия ЕС «рейдерским захватом» рынка и бизнеса. Он выразил мнение, что санкционная политика ЕС против официальных властей указывает на «процесс удушения» республики.

Власти республики намерены обратиться в суд, чтобы добиться компенсации потерь, связанных с санкциями из-за инцидента с посаженным в конце мая самолетом, предупредил премьер-министр Роман Головченко.

«Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба», — сказал он.

Из-за чего конфликт

23 мая из Афин в Вильнюс направлялся самолет RyanAir, на борту которого находился сооснователь Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Против молодых людей в Белоруссии возбуждены уголовные дела об организации незаконных протестов, которые прошли после избрания Александра Лукашенко на очередной президентский срок. Протасевич также признан лицом, причастным к террористическим действиям.

Когда пассажирский лайнер был в воздушном пространстве Белоруссии, поступило сообщение о минировании самолета. В результате он совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. После этого Протасевича и Сапегу задержали.

Европейские политики обвинили власти республики в «государственном терроризме» и призвали немедленно освободить оппозиционеров.

По словам главы белорусского правительства, «авиационные власти Беларуси с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля». «До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью», — сказал он.

Головченко добавил, что западные страны требуют международного расследования. «Мы тоже этого хотим, но это вопрос не к нам. Мы выступили на заседании Совета ИКАО, высказали свою позицию, но ИКАО до сих пор не приступила к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована», — сообщил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».