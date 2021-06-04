Разоружение и экология: что Путин собирается обсудить с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой в Женеве 16 июня будут обсуждаться стратегическая стабильность, разоружение, пандемия, урегулирование конфликтов и экология. При этом глава РФ отметил, что не ждет от этих переговоров прорывов.

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«Президент Байден — очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. И очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами», — сказал Путин.

Стратегическая стабильность и разоружение

По мнению заместителя директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, одной из ключевых тем переговоров станет возможное начало гонки вооружений двух держав. Чтобы избежать полного развала системы контроля над вооружениями, сторонам нужно запускать комплексный диалог по повестке, которая бы учитывала все влияющие на стратегическую стабильность факторы.

«Ни Россия, ни США не заинтересованы в том, чтобы возникла неконтролируемая гонка вооружений. Она не нужна ни одной, ни другой стороне», — убежден эксперт.

Как обратил внимание Дмитрий Суслов, стороны также не заинтересованы в усилении угрозы непреднамеренной войны и тем более эскалации конфликта до обмена ядерными ударами.

«Не стоит ожидать выработки некого большого соглашения между странами, аналогичного договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но некий диалог будет полезен. Они также обсудят сотрудничество по северокорейской и иранской ядерной программам», — считает эксперт.

Как полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, проблема разоружения проста: речь идет о возможности начала переговоров о модификации СНВ-3, где могли бы появиться новые положения, в частности, о гиперзвуковом оружии. Российская сторона говорила о том, что некие вопросы могут быть разрешены, чтобы модифицировать этот договор, и именно это, по словам Васильева, и будет обсуждаться.

Урегулирование конфликтов

Как отметил Дмитрий Суслов, практически по всем обозначенным Путины вопросам сторонам не придется предварительно идти на уступки друг другу, но это не касается урегулирования кризисов.

«Это часть негативной повестки дня. Думаю, что применительно к кризисам Путин имел в виду в том числе Украину, Сирию и Белоруссию. И здесь, думаю, речь будет идти не о сотрудничестве, а о красных линиях. Россия и США заинтересованы в стабилизации отношений. Для этого нужно понимать красные линии и не пересекать их», — добавил эксперт.

Владимир Васильев считает, что по этому вопросу будут общие разговоры, но перспектив для развития этой темы он не видит.

Экология и пандемия

Обе стороны придают большое значение климатической проблематике, указал Дмитрий Суслов. Для Байдена это один из приоритетов во внутренней и внешней политике, для России экологическая проблематика тоже в последнее время актуализировалась.

«Половина повестки дня Петербургского международного экономического форума касается экологии и климата. Это не случайно, это действительно отражает усиление приоритетности, и здесь Россия и США могут взаимодействовать по вопросам климата с фокусом на Арктику», — сказал он.

По мнению Владимира Васильева, экологическая тематика идеальна с точки зрения диалога президентов двух стран.

«В данном случае речь идет о совместных действиях в борьбе против изменения климата: выработка стандартов, какие-то мероприятия в той же Арктике, в средах, подверженных негативным воздействиям, выбросы парниковых газов», — перечислил он.

Еще одна благоприятная, по словам экспертов, тема для диалога — пандемия коронавируса. Россия и США, вероятно, будут сотрудничать по вопросу вакцин, по вопросу гуманитарной поддержки тех стран, которые страдают от пандемии, уверен Дмитрий Суслов.

Это один из тех вопросов, в котором ни одной из сторон не придется идти другой на уступки. Именно это можно назвать важной отличительной чертой обозначенной Путиным повестки, резюмировал эксперт.