«Коней на переправе не меняют»: проигравшие праймериз депутаты ЕР о планах на жизнь

Внутренние выборы в правящей партии «Единая Россия» прошли позитивно далеко не для всех кандидатов, из будущей предвыборной кампании заранее выбыли и несколько действующих депутатов Госдумы. Так, среди одномандатников почти 20 парламентариев потерпели поражение на праймериз.

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Многие из них провели в нижней палате парламента всего пять лет, но есть среди проигравших и думские старожилы. В частности, Николай Гончар, который непрерывно избирался начиная с 1995 года, но в рамках праймериз уступил на выборах в Центральном одномандатном избирательном округе Москвы.

Итоги праймериз депутаты воспринимают по-разному. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» парламентариев отказались комментировать результаты предварительного голосования.

Однако некоторые политики высказывали свое недовольство процедурой еще во время голосования.

Так, Татьяна Воронина от Курской области жаловалась на провокации во время внутреннего голосования.

«Якобы от моего имени поступают обращения руководителям образовательных учреждений с определенными предложениями в обмен на обещание «отблагодарить». Грязная работа. Старые методы, которые используют люди без совести и чести», — писала депутат в Facebook.

Депутат Фатих Сибагатуллин после публикации результатов прямо заявил, что победа его оппонента по Приволжскому округу бизнесмена Ильи Вольфсона была предопределена «заранее». В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что теперь рассчитывает на решение съезда партии, на котором будут определены кандидаты на выборы.

«Заранее было известно, что, значит, он займет первое место. Еще в апреле «Бизнес Online» назвал, что победителем будет обязательно Вольфсон. До праймериз тогда еще далеко было», — подчеркивал депутат.

Сибагатуллина также можно назвать одним из старожилов Госдумы, он последовательно избирается в парламент начиная с 2007 года. В последние пять лет депутат был участником ряда скандалов. В 2017 году он назвал инспектора ГИБДД «шпингалетом» и «мелким лейтенантиком», а в 2018-м говорил о журналистах как «слугах», комментируя ситуацию с обвинением депутата Леонида Слуцкого в домогательствах.

В свою очередь депутат Сергей Вострецов, проигравший Виталию Милонову в Санкт-Петербурге, утверждал изданию «ЗАКС.ру», что процедура, которая должна была выявить лидеров общественного мнения, не сработала. Праймериз «Единой России» в этом году проходили по новой модели. Голосование проходило не только на традиционных избирательных участках, но и онлайн, в сервисе «Госуслуги».

Верность партии

Некоторые депутаты восприняли свое поражение на предварительном голосовании со смирением. Например, депутат Александр Ищенко, участвовавший в праймериз в Ставропольском крае, не согласен с мнением, что новые механизмы в праймериз негативно могли отразиться на результатах. «Нормальный механизм, результат отрицательный, поэтому я не прохожу», — сообщил он «Газете.Ru».

«От другой партии идти на выборы не думал, я 18 лет в одной партии, остаюсь ее полноправным членом. Коней на переправе не меняют, когда столько лет в одной партии, переходить в другую я считаю неприличным. И нет такой партии на сегодня, в которую можно было бы перейти», — добавил парламентарий.

Вместо Госдумы Ищенко планирует заниматься преподавательской или издательской деятельностью. Как рассказал депутат, он занимает пост заслуженного профессора Северокавказского федерального университета, но до сентября все равно будет работать в парламенте.

Игорь Станкевич, занявший второе место на праймериз по Промышленному одномандатному избирательному округу в Самарской области, назвал своей результат хорошим. По его словам, во время предварительного голосования была очень большая активность и хорошо, что подключили онлайн-голосование.

«Явка получилась высокая, к примеру, в Самарской области около 15% — это вообще результат для нас очень хороший. Поход на выборы от другой партии исключен даже теоретически, я в «Единой России» с 1999 года. Я морально не могу себе позволить кидаться из стороны в сторону. Вместо Госдумы планирую заниматься жизнью, у меня на выходе вторая книга, но я никак не могу сесть и ее доработать», — отметил депутат.

В то же время участник праймериз «Единой России» в архангельском одномандатном избирательном округе Дмитрий Юрков сказал «Газете.Ru», что не считает свой результат поражением, хотя и не смог занять первое место.

«Новая система голосования и, видимо, приходится считаться с теми результатами, которые посчитал блокчейн. К сожалению, правовых возможностей их оспорить нет», — пояснил политик.

Не стал называть свой результат поражением и депутат Госдумы, двухкратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев. По его словам, он показал такой результат, какой получилось показать.

«Что касается выборов в Госдуму, то пока ждем решения, а дальше будем смотреть. У нас все решает съезд (партии «Единая Россия»), а не праймериз. Бывает такое, что на съезде что-то меняется и потом принимаются немного другие решения», — указал депутат.

На взгляд Драчева, новую систему голосования можно считать достаточно прогрессивной, но надо посмотреть, как она сработает не на праймериз, а на настоящих выборах — «праймериз это чуть-чуть другое».

«В принципе достаточно комфортно и удобно, зашел с телефона на «Госуслуги» и проголосовал. Не сложно, но для тех, кто умеет с этим обращаться, поэтому нужно комбинировать и однозначно делать и то, и то. Многие пришли уже в день голосования, потому что не смогли зайти на сайт и проголосовать», — подчеркнул депутат.

Альтернативные варианты

Мнение парламентариев, что их результаты могут измениться по итогам съезда «Единой России», на котором партия должна определиться с кандидатами на выборы в Госдуму, отнюдь не беспочвенно. Как заявил «Газете.Ru» доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев, результаты праймериз пересматривают редко, но так бывает.

«В 2016 году их отменили всего в трех округах, также в регионах иногда бывают отмены. То есть, может быть, для изображения объективности где-то и отменят в этот раз, но такие случае всегда единичны — массовым это не бывает», — отметил эксперт.

По мнению Кынева, поражение действующих депутатов на праймериз можно объяснить низкой поддержкой политиков на локальном уровне и несоответствием ожиданий центра и настроениями на местах.

«Если человек знает, что он не пройдет, то зачем выдвигаться и позориться. Насколько я знаю, те, кто проиграл, были уверены, что они победят, а значит им были даны какие-то определенные гарантии. Вероятно, это связано с тем, что поменялись местные администрации, поменялись люди и при новых элитных раскладах они (депутаты) оказались не у дел», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, как минимум ряд проигравших одномандатников, по данным местных СМИ, рассматривают другие варианты, не ожидая пересмотра своих результатов на съезде «Единой России». К примеру, Сергей Вострецов открыто признавал, что ему предложили идти в Госдуму от партии «Родина», а депутат от Пермского края Алексей Бурнашов, как сообщало издание URA.ru со ссылкой на источник, может пойти на выборы от КПРФ.

При этом как минимум три депутата Госдумы еще до начала голосования на праймериз просто сняли свои кандидатуры с внутренних выборов. В частности, так сделала Наталья Поклонская, объявившая о переходе на новую работу. Схожие решения приняли депутаты Дмитрий Москвин и Евгений Шулепов. Объяснить «Газете.Ru» мотивы своего решения они отказались.