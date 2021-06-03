«Излишняя жесткость»: в России оценили положение СМИ-иноагентов

Россия отвергает обвинения в том, что в стране существует дискриминация по отношению к СМИ-иноагентам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в ответ на слова главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что некоторые российские журналисты боятся, что их признают иноагентами.

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«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда. Мы продолжаем работать со всеми <...>. Мы будем делать все, чтобы эту информацию дезавуировать, потому что это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ», — указала Захарова.

По ее словам, соответствующий закон появился как ответная мера на действия США и разработан не по принципу «око за око», а в качестве превентивной меры, призванной защитить интересы российских СМИ от агрессивных действий за рубежом.

При этом Венедиктов сообщил, что на деловом завтраке присутствовали журналисты, якобы работающие под прикрытием, и что они боятся раскрытия. Когда Захарова попросила таких сотрудников СМИ поднять руки, Венедиктов спешно «запретил» им это делать.

Говорили об иноагентах на ПМЭФ не только в рамках делового завтрака. Так, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в кулуарах форума высказал мнение, что российское законодательство об иноагентах намного либеральнее, чем американское. Он также не согласен с тем, что в этой сфере законодательство России плохо регламентировано.

Что думают в парламенте

Однако, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков, законодательство по иноагентам в России «все-таки излишнее».

«Принять закон о том, что лицо, которое имеет подпитку из-за рубежа, должно объявить себя иноагентом — нормальный закон. Но дальше идут всякие санкции и проблемы, которыми обвешивают этих людей, с чем уже нельзя согласиться», — добавил депутат.

В качестве примера Синельщиков привел историю с правозащитником Львом Пономаревым, которого «обложили со всех сторон» после того, как он получил статус иноагента. По мнению депутата, Пономарев занимался своей деятельностью вполне искренне, хотя сам он не является его единомышленником.

«Да, мы можем с ним не соглашаться, многое о нем говорить, но такие, как Лев Пономарев, тоже нужны обществу, а у нас сейчас предпринимается попытка ликвидировать таких людей. С этим я не могу согласиться. В законе достаточно много надо поменять, надо садиться и все внимательно анализировать. На данный момент оно излишне крутое», — отметил Синельщиков.

Его коллега Вячеслав Лысаков придерживается другой точки зрения. По его убеждению, в России соответствующее законодательство, если сравнивать его с другими странами, жестокостью не отличается.

«В тех же США идет просто запрет на работу таких СМИ, а у нас стоит некий маячок и не более того. В общем и целом, это скорее справедливый ярлычок, чтобы читатели знали, откуда СМИ получают деньги на творчество — деньги из России или идут из-за рубежа. Это важно, чтобы оценивать общую тональность, политический запал и долю объективности», — указал депутат.

«Когда критическую позицию озвучивает человек или группа людей, которая получает деньги из какой-то западной страны, то это как-то не комильфо», — уверен Лысаков.

По его словам, в такой ситуации появляется «определенный запашок», в отличие от случаев, когда обычный гражданин страны высказывает свою позицию, даже если это критика.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков согласен с тем, что меры в отношении иноагентов в России достаточно мягкие. Как признался сенатор, до недавнего времени он не замечал практического действия этого закона в России.

«То есть был разрыв между законодательством и правоприменительной практикой, поскольку такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свободы», маркировку не использовали. К ним пытаются применять штрафы за отсутствие маркировок, что правильно, так как закон все-таки принят. В итоге я не вижу вообще какой-либо жесткости по отношению к СМИ-иноагентам. Они работают, как работали, размещают материалы, которые считают нужным, и отказываются маркировать свои публикации. То есть находятся в абсолютно свободном полете и жалуются на притеснения», — сказал сенатор «Газете.Ru».

К российским СМИ за рубежом применяются очень жесткие требования, вплоть до отчетов о суммах, израсходованных на телефонные разговоры, продолжил Пушков. «В Латвии вообще прекратили деятельность телеканала RT и чуть ли не уголовные дела завели на местных журналистов, которые сотрудничали с агентством Sputnik — вот это притеснения и без всякой юридической основы», — сказал он.

В России же говорить о каком-то жестком режиме совершенно не приходится, уверен политик.

«Мы пытаемся отрегулировать отношения между российским государством и СМИ других государств, которые проводят антигосударственную линию. У нас есть юридическая основа, и на самом деле мы фактически предлагаем иноагентам сотрудничество на мягких условиях, а они пытаются с нами конфликтовать из-за этого», — подчеркнул Пушков.

В чем разница

Если сравнивать законодательство России и США по иноагентам, основным отличием является наличие уголовной ответственности на американской территории в случае отсутствия регистрации в качестве иностранного агента. Как заявил «Газете.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрим, российское законодательство 2012 года в значительной степени повторяет американский закон FARA от 1938 года.

«Этот закон США приняли против нацистских и коммунистических агентов на американской территории, потому что на тот момент большой разницы между ними в Вашингтоне не видели. Если ты иностранный агент в США, то ты можешь действовать на территории страны, но должен зарегистрироваться. Делать это необходимо дважды в год в Минюсте, а дальше можно продолжать работать», — уточнил эксперт.

Россия также требует регистрации в качестве иноагента, а в случае СМИ еще и использования специальной маркировки, чего нет в американском законодательстве.

Обе страны также требуют от иностранных агентов предоставлять отчеты о доходах и расходах — США раз в полгода, а РФ раз в квартал. При этом в американском законе есть ряд строгих моментов, к примеру, требование предоставлять информационные материалы не позднее, чем через 48 часов после их распространения.

«Истерика, которая устраивается либеральными СМИ или каким-то персонами, признанными иноагентами, совершенно не оправдана. Более того, когда «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявляет, что не является иностранным агентом, непонятно на что она рассчитывает, если это СМИ финансируется Конгрессом США», — резюмировал Домрин.