«Ущерб путем обмана»: что известно о деле Гудкова

В Кремле заявили, что задержание оппозиционного политика Дмитрия Гудкова не имеет политических мотивов. Эта ситуация не повлияет, по мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на инвестиционный климат на фоне экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

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«Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения», — уточнил представитель Кремля. Он переадресовал вопросы журналистов о Гудкове в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что оппозиционный политик помещен в ночь на 2 июня в изолятор временного содержания на Петровке, 38. «Жалоб на самочувствие и условия содержания в ИВС у него нет. В настоящий момент он находится в двухместной камере с гражданином, обвиняемым в совершении экономического преступления», — отметил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, политик взял с собой матрас, гигиенические принадлежности, а также попросил выдать книги и тапочки.

Против Дмитрия Гудкова 28 апреля возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Гудков и его тетя проходят по этому делу подозреваемыми. Политик вину не признает.

Следствие считает, что они нанесли ущерб, который превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной выступил департамент городского имущества Москвы. Якобы его помещение в 2015-2017 годах арендовало ООО «Сектор-2А», который возглавляла тетя Гудкова Ирина Ермилова.

Как сообщила адвокат Ермиловой Анастасия Саморукова, по ч. 2 ст. 165 УК РФ «им не может быть избран арест как мера пресечения». Ранее стало известно о задержании Гудкова на 48 часов до избрания меры пресечения. Судебное заседание, на котором задержанным определят меру пресечения на время следственных действий может состояться 2 июня.

Адвокат отметила, что следствие считает, что дополнительное соглашение к договору об аренде заключался с преступным умыслом и был направлен «на причинение имущественного ущерба департаменту городского имущества Москвы». На основании этого соглашения «следует, что ООО принимает в аренду нежилое помещение для использования под офис сроком до 30 июня 2025 года».

Как передает ТАСС, правоохранители уверены, что ООО «не намеревалось в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате арендной платы», а помещение использовалось не по назначению.

Ранее силовики провели обыски у политика Дмитрия Гудкова и его отца Геннадия. В итоге в квартире Геннадия Гудкова нашли и изъяли 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм и снаряд, сообщает РЕН ТВ.

При этом, по данным источника РИА «Новости», Гудков-старший не живет в этой квартире, а сдает ее гражданину Н. 1982 года рождения.

В то же время супруга Дмитрия Гудкова отмечала, что в этой квартире не жили и не живут ни она, ни ее муж. Жена оппозиционера написала в Facebook, что данные о возбуждении уголовного дела в связи с найденными «на одной из квартир» политика боеприпасами, не верны.

«Информация... о том, что у Дмитрия найдены патроны и будет возбуждено дело о незаконном хранении оружия, — ложь. Патроны были найдены в доме Геннадия Гудкова [отца], они от его наградного оружия, на которое есть все документы, Дмитрий ни к дому, ни к оружию отношения не имеет», — сообщила она.

При этом она отметила, что лицензия на оружие действительно просрочена, так как отец оппозиционного политика сейчас за границей. Но документы уже переоформляются. «Из нашего дома были изъяты только блокнот и папка с документами, — подчеркнула она. — Дополняю про снаряд от гранатомета. Трудно опровергать бред, но еще раз повторю, что в протоколе изъятия, как и у нас в семье ничего подобного не было. Откуда берутся такие снимки и что на них изображено, пусть объясняют те, кто их публикует».

Сам Гудков-старший поддерживает сына и считает, что все закончится для оппозиционера хорошо. Жена оппозиционного политика считает, что происходящее с ее мужем выглядит странно. В комментарии телеканалу «Дождь», она отметила, что не знает, как он может быть связан с предъявляемыми обвинениями. «Мой муж никогда не был бизнесменом, поэтому я говорю, что все это дело — мыльный пузырь», — сказала она.

Гудкова также рассказала об обысках, которые ранее прошли на даче Гудковых. Она отметила, что вооруженные люди ворвались к ним в дом рано утром, также они провели обыски в соседнем доме — у брата оппозиционного политика. «Было наверное человек 15 человек из ОМОНа. В сумме 37 человек было направлено на эту спецоперацию», — рассказала она.

Накануне сам Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале, что у него, его начальника штаба Виталия Венидиктова и экс-председателя «Открытой России» (партия признана нежелательной в РФ) Александра Соловьева проходят обыски.

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал он.

Дмитрий Гудков — депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной «Партии перемен». Он, как и его отец, ранее был членом партии «Справедливая Россия». В этом году Гудков собирался выдвигать свою кандидатуру от партии «Яблоко» на выборах в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве.