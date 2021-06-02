«Убрать Нетаньяху»: как оппозиция пытается прийти к власти в Израиле

Лидеры так называемой коалиции перемен, которая планирует сформировать правительство Израиля без участия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, собрались в городе Рамат-Гане для урегулирования последних моментов перед официальным объявлением о создании нового кабмина. В объединение, в частности, входит крупнейшая оппозиционная партия «Еш Атид», лидер которой — Яир Лапид — получил от президента страны Реувена Ривлина мандат на формирование правительства.

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Помимо него, на встрече присутствовали лидеры «Ямина» и «Тиква Хадаша» Нафтали Беннет и Гидеон Саар, а также глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и представители «Кахоль-Лаван». В переговорах также принял участие председатель арабской партии РААМ Мансур Аббас — по информации местных СМИ, он поддержал коалицию перемен.

Переговоры о создании коалиции стороны ведут уже не первую неделю, но в последнее время им удалось достичь определенного прорыва. Как передает радиостанция Kan, Лапид собирался 1 июня заявить президенту Израиля, что ему удалось сформировать правительство, но этого не сделал — у него есть время до конца дня 2 июня. При этом в соответствии с договоренностями с другими партиями, место премьера займет Нафтали Беннет, а лидер «Еш Атид» сменит его через полгода.

Успех оппозиционных сил будет означать только одно — запуск подготовки к голосованию в Кнессете по вопросу доверия новому кабмину. В случае успеха это станет концом 12-летнего правления премьера Биньямина Нетаньяху.

По израильскому законодательству, голосование должно состоятся в течение недели с момента уведомления президента о готовности сформировать кабмин.

Однако источники The Jerusalem Post утверждают, что спикер парламента Ярив Левин от партии Нетаньяху «Ликуд» может задержать голосование на максимальный срок, чтобы дать премьеру время нанести контрудар — попытаться развалить новую коалицию. При таких условиях утверждение нового состава кабмина может пройти 9 июня.

Коалиционные трудности

Таким образом, у Нетаньяху будет ровно неделя, чтобы разрушить единство в рядах своих оппонентов. Хотя объединение во главе с Лапидом и Беннетом и так нельзя назвать устойчивым, поскольку коалиция состоит из правых, левых и центристских партий, имеющих достаточно разное мнение по множеству важных вопросов.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» израильский политолог, экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин, у этого правительства нет ничего общего, кроме желания убрать премьер-министра от власти — это единственная объединяющая ее платформа.

«Все остальное очень разнообразно, впервые в Израиле предлагают правительство, которое объединяет крайне левые партии с центральными и правыми. Также это будет первый кабмин, интегральной частью которого станут арабские партии. То есть тут очень много противоречий. Они смогут найти общее для решения экономических проблем государства, но по остальным вопросам, скорее всего, договорится не смогут», — добавил эксперт.

Однако в рамках коалиционных переговоров острые вопросы стороны не поднимают, не обсуждая, в частности, как урегулировать израильско-палестинский конфликт.

Основные споры же ведутся вокруг распределения будущих министерских портфелей и ряда других моментов.

Так, по информации газеты «Едиот Ахронот», одним из главных противоречий остается вопрос о комиссии по назначению судей. Согласно предварительной договоренности, в нее войдут представители партий «Авода» и «Тиква Хадаш», но представители «Ямина» требуют включить их депутата в комиссию вместо члена «Аводы».

Кроме того, споры вызывает требование лидера арабской партии РААМ Мансура Аббаса назначить его главой комиссии Кнессета по внутреннем делам и охране окружающей среды. Политик активно выступает за отмену закона об ограничении строительства в арабском секторе, что негативно воспринимают в правых партиях вроде «Ямина».

Стоит отметить, что поддержка арабских партий коалиции необходима для получения большинства голосов в парламенте — 61 из 120. Однако после майского обострения израильско-палестинского конфликта и столкновений между евреями и арабами в Иерусалиме далеко не все арабские политические силы готовы к такому сотрудничеству.

К примеру, глава арабской партии «Балад» Сами Абу-Шхаде уже объявил, что не может полагаться на так называемое правительство перемен, потому что в него входят представители правых партий — они традиционно привержены жесткой линии в отношении Палестины.

«Какое может быть доверие к правительству, в котором заседают Беннет, Либерман, Саар и Ганц, совсем недавно руководивший военной операцией против нашего народа?» — подчеркивал лидер «Балад».

Еще один противоречивый момент — будущий состав министерства сельского хозяйства. Тут идет борьба между партиями «Наш дом Израиль» и «Кахоль-Лаван», обе из которых желают получить данный министерский портфель. А последний фактор касается внутреннего сопротивления «коалиции перемен» в рядах «Ямина» — как минимум три депутата выступили против союза с другими партиями.

Последний шанс Нетаньяху

Как пишет обозреватель газеты Haaretz Амон Харел, на фоне возможного успеха правительства перемен премьер Израиля может предпринять ряд попыток для разрушения их коалиции. По его мнению, вряд ли это будут провокации против Ирана, Ливана или сектора Газа, чего опасаются на левом фланге, но Нетаньяху может воспользоваться напряженностью между арабами и евреями в Иерусалиме.

«В течение следующей недели, в разгар острейшего политического кризиса, когда в памяти еще свежа недавняя вспышка насилия между арабами и евреями, нужно принять во внимание возможность того, что одержимый человек, распаленный подстрекательскими речами, придет к ошибочному умозаключению, что он может в одиночку изменить ход событий», — указывает Харел.

При этом по политическому треку Нетаньяху уже предпринял ряд крупных шагов. Так, премьер предложил лидеру «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу отказаться от коалиции перемен и сформировать правительство с ним. Нетаньяху предложил ему первым занять пост главы кабмина в ротации с ним.

Схожие шаги были сделаны в пользу глав партий «Ямин» и «Тиква Хадаш», им Нетаньяху вовсе заявил о готовности пойти на тройную ротацию премьерского поста, тем самым дав Нафтали Беннету и Гидеону Саару шанс встать во главе кабмина вместе с ним. Однако оппоненты политика отвергли данные предложения.

Что касается давления на оппозиционную коалицию, то с этим справляются сторонники Нетаньяху. К примеру, Беннет сталкивается с протестами со стороны лояльных партии «Ликуд» израильтян. Как сообщают местные СМИ, уровень охраны политика уже был поднят на пятый уровень из шести возможных. Подключились к прессингу и различные депутаты из «Ликуда», призывающие Беннета и Саара отказаться от коалиции перемен и обвиняющие их в предательстве своих идеалов.

С точки зрения израильского политолога Бенни Брискина,

вряд ли у израильского премьера на самом деле получится развалить «правительство перемен». В данном случае оно, скорее, может развалить себя самостоятельно. «Нетаньяху, наоборот, только цементирует это правительство», — подчеркнул Брискин.

С этим в целом согласен и доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. По его мнению, на самом деле у Нетаньяху не осталось особого пространства для маневра в текущей ситуации, так как последний козырь он уже выложил.

«Сложно представить, что еще премьер Израиля может придумать. Традиционная история Нетаньяху — кооперирование с разными политическими силами, и далеко не всегда с консервативными. Но, вероятно, он уже поднадоел и поэтому это последний его приход во власть», — резюмировал эксперт.

Впрочем, пока коалиция перемен так и не заявила о готовности сформировать правительство. Более того, неизвестно, удастся ли Лапиду и его соратникам преодолеть голосование в Кнессете. Если коалиция перемен проиграет, мандат на формирование кабмина будет передан парламенту, у депутатов будет 21 день, чтобы найти поддержку.

Однако, если правительство так и не будет создано за этот срок, то Кнессет автоматически будет распущен, а через 90 дней Израиль проведет очередные парламентские выборы — уже пятые для страны за последние два с половиной года.