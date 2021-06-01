«Чтобы не обострять»: Лукашенко рассказал, почему «Белавиа» не летала в Крым

После закрытия Украиной и Польшей неба для белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» Минск и Москва начали переговоры по поводу открытия прямых авиарейсов в Крым, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

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Белорусский лидер поднимал этот вопрос в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным после эскалации отношений Минска с Европой, причиной которой стал инцидент с самолетом Boeing ирландской авиакомпании Ryanair со 123 пассажирами на борту, экстренно посаженного в Минске 23 мая при сопровождении истребителя ВВС Белоруссии МиГ-29.

Лайнер, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, посадили после сообщения о якобы минировании борта, что впоследствии не подтвердилось. При этом после посадки судна в Белоруссии местными силовиками был задержан основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Реагируя на произошедшее, США, ряд стран Евросоюза и Украина запретили белорусским самолетам летать в своем воздушном пространстве.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо.

Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — указал в этой связи Лукашенко.

Поручение о проработке полетов в Крым уже дано с обеих сторон профильным ведомствам, добавил Лукашенко.

«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также вспомнил, как обсуждал эту тему с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним – Владимиром Зеленским.

«А что касается Крыма, вы заметьте: я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Но мы не можем запретить лететь в Крым через Украину. Это же не мы инициаторы. Я задал вопрос Порошенко, еще он был президентом: «А как мне теперь в Крым попасть?» — «Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину». Я говорю: «Понял», — рассказал президент Белоруссии.

В этой связи он снова обратился к украинскому лидеру по поводу создавшейся ситуации.

«Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию.

Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — сказал Лукашенко.

Симферополь готов принимать международные рейсы, в том числе из Белоруссии, для этого есть вся необходимая инфраструктура, приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы городского аэропорта.

«В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них. В терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку», — рассказали в аэропорту.

В пресс-службе указали, что воздушная гавань обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, которые хотят организовать полеты в ближнее или дальнее зарубежье.

При этом, два дня назад генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что пока в Крым авиарейсов ждать не стоит.

«Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть», — пояснил топ-менеджер в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

При этом он напомнил, что, когда полуостров был частью Украины, самолеты компании летали в Крым, но с перерывами по экономическим причинам.

«То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — детализировал топ-менеджер.

В свою очередь, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов указал, что отношение Белоруссии к России определяет позиция белорусов в отношении к полуострову.

«Крым — лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России. Проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом – вопрос исключительной политической важности», — отметил он.