Тайна черного чемоданчика: какие документы привез Путину Лукашенко

Белорусский глава Александр Лукашенко сообщил, что брал с собой на встречу с президентом России Владимиром Путиным «черный чемоданчик» с материалами КГБ. Его слова передает РИА «Новости».

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», — сказал Лукашенко, отметив «большой интерес» к содержимому своего багажа.

Он добавил, что в материалах говорится «о ситуации вокруг Белоруссии и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике». 29 мая Лукашенко заявил, что привез «некоторые документы», якобы связанные с самолетом Ryanair, и пообещал показать их Путину.

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«Нет, поподробнее узнать нельзя. Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию», — сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов.

Встреча в Сочи прошла 28 мая, Путин и Лукашенко в резиденции Бочаров Ручей обсуждали партнерство двух стран — в сфере торговли и экономики, энергетики и культурно-гуманитарные вопросы.

Договорились по нефти

Лукашенко сообщил, что удалось решить вопрос о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России. «Мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 млн тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок», — сказал он.

Белоруссия оценивает потери своего бюджета от налогового маневра РФ в нефтяной сфере в $145 млн за 2021 год.

Полмиллиарда

Россия перечислит Белоруссии $500 млн — второй транш российского государственного кредита. В декабре прошлого года Москва одобрила предоставление Минску кредита в размере $1 млрд — для погашения и обслуживания госдолга РБ. Тогда же был переведен первый транш, половина всей суммы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что деньги поступят в ближайшее время. Он отметил, что это было анонсировано еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей.

«Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», — сказал Песков и отметил, что за дополнительной финансовой помощью белорусская сторона не обращалась.

Россиянку отдали белорусскому суду

На встрече с Лукашенко Путин поднял вопрос о задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки», — подчеркнул представитель Кремля. Он уточнил, что также подтвердилась информация о наличии у девушки вида на жительство в Белоруссии.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей также заявил, что судьбу российской гражданки Софии Сапеги будет решать белорусский суд.

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», — сказал он. Дипломат также отметил, что ситуация в отношении Сапеги находится на постоянном контроле российского МИДа.

Пушки в довесок

Россия также поставит РБ современное вооружение, заявил Лукашенко. «По словам Александра Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения», — отмечает издание «Беларусь сегодня». Условия поставок вооружений не раскрываются. Однако российских военных баз в Белоруссии так и не появится, подчеркнул Лукашенко.

«Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз — об этом даже речи не шло», добавил белорусский глава. Сделано это будет лишь в случае обострения военной обстановки, в частности, активизации сил НАТО. Он также отметил, что «на Западе эти мерзавцы» не имеют права упрекать Белоруссию в наличии военных баз России или любой другой страны.

Наконец, правительства РФ и РБ проработают совместный ответ на западные санкции.