«Смешались в кучу кони, люди»: в России ответили Зеленскому по изменению «нормандского формата»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского по включению в «нормандский формат» вопросов о Крыме и строительстве «Северного потока — 2» лишь подтверждают, что украинского лидера не устраивают ни минские договоренности в их нынешнем виде, ни нынешние форматы, призванные содействовать их реализации.

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«Он пытается через изменение форматов в конечном итоге добиться изменения содержания минских соглашений на условиях, выгодных исключительно Киеву и не учитывающих интересы Донецка и Луганска. Но вся сила минских соглашений заключается в том, что в случае их реализации будет достигнута устойчивая конструкция функционирования украинского государства как единого и целостного, но при безусловном соблюдении прав и интересов всех граждан, в том числе проживающих на юго-востоке», — сказал сенатор «Газете.Ru».

Соответствующее предложение Зеленский высказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, в «нормандском формате» нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности, но его темы могли бы стать частью новой конструкции.

При этом «Северный поток — 2» президент Украины рассматривает как рычаг, который Россия якобы может использовать по треку Донбасса и в «крымском вопросе».

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что для Киева, что бы ни сделала Россия в экономических целях — это «рычаг давления на Украину».

«Мы не собираемся ни с кем договариваться в том, что касается наших территорий, и уж тем более использовать для этих целей газопровод. Так что украинский лидер набивает себе цену как барыжник на рынке, мол, «все знаю и сейчас расскажу». Пустословие — вот его основной принцип. Не вижу тем для каких-либо переговоров с ним, а уж тем более новых вопросов на базе нормандского формата. Времена симпатий к нему прошли», — резюмировал депутат.

Популизм Зеленского

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что предложения Зеленского по «нормандскому формату» — абсолютно популистская и малореализуемая идея. По его словам, «Северный поток — 2» не имеет никакого отношения к скорейшему прекращению боевых действий в самом центре Европы.

«Зеленскому стоит, прежде всего, озаботиться выполнением минских соглашений, а точнее прекратить их саботаж. Это главный ключ к решению проблемы юго-востока Украины. И именно на это стоит обращать внимание западным участникам «нормандского формата», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».

«Северный поток — 2» — крупнейший проект в сфере экономического сотрудничества, не стоит его политизировать или рассматривать в качестве рычага давления, поскольку этот проект нужен Европе не в меньшей степени, чем России, указал депутат.

«Что касается Крыма — вопрос закрыт раз и навсегда, это территория Российской Федерации. И здесь мы можем вести обсуждение исключительно только с точки зрения признания этого факта всем мировым сообществом», — добавил Слуцкий.

«Смешались в кучу кони, люди»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков расценил слова президента Украины как очередное нереалистичное и неадекватное предложение. По мнению сенатора, Зеленский никак не может понять, что не только Россия, но и другие страны придерживаются одной позиции по «нормандскому формату».

«В этом предложении «смешались в кучу кони, люди», то есть и Крым и Донбасс и «Северный поток — 2». Он бы еще сюда ситуацию в Белоруссии подвязал, проблему Нагорного Карабаха и Сирию, чтобы сделать какую-то новую переговорную площадку, где каким-то боком участвует и присутствует Россия», — отметил Цеков.

С точки зрения сенатора, предложение Зеленского больше для внутреннего потребления, потому что другие государства понимают, что это все нереалистично. А те страны, которые это поддержат, на самом деле не хотят справедливого разрешения конфликта в Донбассе.

«Они хотят, чтобы он разрешился исключительно в пользу Украины. А те государства, которые оценивают ситуацию реально, эту идею слышали, но никак серьезно реагировать не будут», — подчеркнул сенатор.

Американский след?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» указала, что Зеленский, предложив включить в «нормандский формат» вопросы о Крыме и «Северном потоке — 2», скорее всего, транслировал позицию США.

«Украина настаивает на этом, потому что она выступает в качестве катализатора, так как вроде произносится не устами других, а устами Киева. Некоторые западные лидеры через Зеленского пробивают ситуацию, то есть вроде как не сами сказали, а он заявил», — пояснила депутат.

По ее мнению, если западным партнерам России по формату нужно включить эти вопросы в обсуждение, то они это сделают. Однако с «Северным потоком — 2» идут какие-то команды, которые они не хотят выполнять.