«На дачу вломился ОМОН»: Дмитрий Гудков пожаловался на обыски

Партия «Яблоко» выразила поддержку Дмитрию Гудкову, у которого сейчас проходят обыски, и его соратникам. Как сообщил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев, консультации по вопросу выдвижения Гудкова в качестве кандидата на пост депутата Госдумы от «Яблока» продолжаются. По его словам, по этому вопросу были достигнуты предварительные договоренности.

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«Что касается обысков, мы выражаем Дмитрию и его соратникам поддержку. На дальнейшем ходе переговоров это не отразится. Эти обыски мы считаем незаконными. Закон о нежелательных организациях считаем неконституционным», — сказал Яковлев.

Как сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, у него на даче под Коломной проходят обыски.

По его словам, формальный повод для обысков неизвестен, но «реальный ясен».

Об обысках на даче семьи сообщил и его отец, политик и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

«К нам на дачу (принадлежит мне и жене) под Коломной вломился ОМОН. Якобы с обыском. Все телефоны отключены. Причина обыска не известна. В доме — сыновья с внуками и родственники», — написал он в своем Twitter.

Дмитрий Гудков — депутат Госдумы VI созыва, лидер незарегистрированной «Партии перемен». Геннадий Гудков также ранее входил в нижнюю палату парламента. Они оба — бывшие члены «Справедливой России». Дмитрий был депутатом в 2011–2016 годы, позднее баллотировался в Думу от «Яблока». С 2018 по март 2020 года он был одним из лидеров «Партии перемен».

В этом году Дмитрий Гудков снова попытается попасть в Госдуму: он выдвинул свою кандидатуру на пост депутата от партии «Яблоко» на выборах в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве. О достижении соответствующих предварительных договоренностей в апреле сообщил заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков.

Эта партия не была представлена в парламенте с 2003 года: тогда она впервые не смогла преодолеть барьер в 5%.

На думских выборах 2016 года за партию свои голоса отдали чуть больше 1 млн россиян — 1,9% проголосовавших.

Параллельные обыски

Обыски прошли не только у возможного участника выборов в Госдуму. Как сообщил Дмитрий Гудков, параллельно силовики обыскивали имущество экс-председателя движения «Открытая Россия» (признана на территории России нежелательной организацией) Александра Соловьева. Он был председателем «Открытой России» в 2017–2018 годах. Также он был помощником Гудкова в период с 2013 по 2016 год, пока тот работал депутатом Госдумы.

Накануне бывший координатор организации Татьяна Усманова сообщила о задержании в Санкт-Петербурге бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Как она сообщила ТАСС, это произошло прямо перед его вылетом из Пулково. Юрист, координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова сообщила «Интерфаксу», что

Пивоваров проходит подозреваемым по ст.284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной).

Генпрокуратура России в апреле 2017 года признала нежелательными на территории России три иностранные неправительственные организации: зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» Михаила Ходорковского, американский Институт современной России его сына Павла Ходорковского, а также британское общественное сетевое движение «Открытая Россия». После Ходорковского российское движение «Открытая Россия» возглавил Соловьев. Оно продолжило работу в стране в качестве общественного движения без регистрации.

В этом году 27 мая российская «Открытка» объявила о самоликвидации. Причиной такого решения назвали угрозу уголовного преследования членов организации после внесения поправок в законодательство. «Госдума принимает закон, по которому сторонников «Открытки» могут посадить на шесть лет просто за убеждения. Нам не нужны новые уголовные дела против наших сторонников», — пояснил Пивоваров.

По данным Telegram-канала «Правозащиты Открытки», обыск у Александра Соловьева связан с делом о неуплате долга за аренду нежилого помещения.

Такую позицию в комментарии Telegram-каналу Sota разделил и Геннадий Гудков. По его словам, уголовное дело возбудили из-за задолженности в несколько миллионов рублей за подвал на улице Солженицына в Москве. Фирма-арендатор этого помещения, которая имела отношение к родственникам Дмитрия Гудкова, но не к нему самому, стала банкротом, после чего помещение в 2017 году было возвращено властям города, пояснил он. Гудков обратил внимание, что для подобных банкротств в Москве действовала упрощенная процедура, через которую прошли десятки тысяч компаний.

В сообщении «Правозащиты Открытки», ссылаясь на текст постановления, отметили, что потерпевшей стороной выступает собственник помещения — Департамент городского имущества. Соловьев находится в статусе свидетеля.