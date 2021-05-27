«Нужно время»: Россия не согласовала авиамаршруты в обход Белоруссии

Россия не разрешила австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибыть из Вены в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии — по альтернативному маршруту.

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«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву», — отметила представитель австрийского авиаперевозчика в комментарии ТАСС.

Она отметила, что изменение маршрута должны одобрить власти.

«Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — пояснили в авиакомпании.

Двумя днями ранее, 25 мая, австрийский перевозчик объявил, что приостанавливает полеты через воздушное пространство Белоруссии в связи с рекомендациями Евросоюза прекратить полеты над республикой.

К такому заявлению привел инцидент 23 мая, когда в Минске экстренно был посажен самолет ирландской компании Ryanair. Официальной причиной стало сообщение о минировании, которое не подтвердилось. Но, как только пассажиры рейса оказались в минском аэропорту, был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Европейские власти посчитали, что самолет посадили специально ради задержания оппозиционного журналиста и объявили «воздушную блокаду» Белоруссии, решив запретить полеты в страны ЕС белорусской авиакомпании «Белавиа».

Ранее авиакомпания Air France перенесла рейс в Москву, запланированный на 26 мая, а потом и вовсе отменила его. В компании назвали ту же причину, что и Austrian Airlines: для полета в российскую столицу нужно разрешение властей России.

В «Аэрофлоте» уже объявили, что вывезут часть пассажиров отмененного рейса Air France из Парижа в Москву. «Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом «Аэрофлота». Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна: рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777», — рассказал представитель «Аэрофлота» Михаил Демин в комментарии «Интерфаксу».

В то же время источник агентства, осведомленный о подготовке этого рейса, рассказал, что это был не регулярный, а грузопассажирский, или «вывозной» рейс (официально авиасообщение с Францией до сих пор приостановлено из-за пандемии коронавируса). При этом каждый вывозной рейс, как отметил анонимный собеседник «Интерфакса», требует отдельного согласования.

Исполнительный директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин в комментарии телеканалу «360» отметил, что в случае с отмененными рейсами, которые отказались лететь через Белоруссию, согласования требуют новые точки входа в Россию. По словам эксперта, этот процесс, если в нем не будет политики, займет несколько дней.

«Если европейские компании не смогут летать в Россию через Белоруссию, то им нужно брать или южнее через Украину, либо севернее через Прибалтику. Меняются точки входа.

Нужно время, чтобы вот эти маршруты согласовать, чтобы российские власти знали, где иностранные самолеты будут заходить», — пояснил Пядушкин.

Вместе с тем он обратил внимание, что новые пути скажутся на стоимости авиабилетов, так как облет Белоруссии длиннее прямого пути в Москву. «Сейчас у нас международное авиасообщение настолько мизерное, что большого эффекта это не будет иметь. В Россию летают не из большого количества стран самолеты. Новые маршруты согласуют довольно быстро. Не думаю, что это затянется на недели или месяцы», — считает он.

О приостановке полетов также объявили немецкая Lufthansa, испанская Iberia, финский перевозчик Finnair, крупный венгерский лоукостер Wizz Air. Голландская KLM, шведская SAS, Singapore Airlines и польский авиаперевозчик LOT также отказались летать через воздушное пространство Белоруссии.