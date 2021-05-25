Воздушная блокада: европейские авиакомпании прекращают полеты в Белоруссию

Задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича в Минске после посадки рейса Ryanair спровоцировало «воздушную блокаду» Белоруссии со стороны европейских авиакомпаний. Как сообщает ТАСС, саммит Евросоюза запретил белорусским авиаперевозчикам совершать полеты над европейской территорией.

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Европейским авиакомпаниям Брюссель рекомендует отказаться от полетов в Белоруссию. Пока решение в силу не вступило, его должны согласовать на уровне министров в Совете ЕС.

Однако европейские авиакомпании одна за другой объявляют о заморозке полетов в Белоруссию и через ее воздушное пространство. О таком решении объявили немецкая Lufthansa, чей рейс тоже был задержан в Минске 24 мая из-за ложного сообщения о бомбе на борту. Приостановили полеты над Белоруссией Air France и испанская Iberia, финский перевозчик Finnair, крупный венгерский лоукостер Wizz Air, приняли такое решение и «Австрийские Авиалинии» (Austrian Airlines).

Заморозили рейсы через Белоруссию голландская KLM и шведская SAS. Отказался летать через белорусское небо польский авиаперевозчик LOT — компания определила альтернативные маршруты для полетов. Чтобы не пересекать воздушное пространство Республики Беларусь поменяла маршруты и Singapore Airlines.

«Безопасность наших клиентов и экипажа — наш главный приоритет», — заявили в компании, отметив, что продолжат следить за ситуацией.

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов <...> в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — сообщается на сайте Belavia.

Бойкот «Белавиа» серьезно ударит по компании и поставит ее на грань банкротства, сообщает со ссылкой на экспертов «Коммерсантъ». Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что Минск в последнее время стал главным хабом для СНГ. Потери от запрета навигации понесут все перевозчики, поскольку им придется тратиться на облет Белоруссии. В среднем дополнительный час полета будет стоить от $2,5 до $5-20 тыс. для узко- и широкофюзеляжных самолетов.

Украина в свойственной ей манере последовала примеру Евросоюза, также прекратив авиасообщение с Белоруссией. Премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев считает инцидент с самолетом Ryanair прямым нарушением международного авиационного права.

Литва 24 мая запретила принимать рейсы, пролетающие над Белоруссией, заявила литовская премьер Ингрида Шимоните. «Это не значит, что полеты запрещены, это значит, что авиакомпаниям нужно выбрать другой маршрут. Если маршрут пролегает через воздушное пространство Беларуси, такой рейс не будет согласован на европейском уровне», — сказала политик.

Кроме того, вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что Евросоюз рассматривает возможность ограничения экспорта из Белоруссии.