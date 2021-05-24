«Заполнят вакуум»: в США опасаются прихода России и Китая на Ближний Восток

Из-за ослабления американского военного присутствия на Ближнем Востоке США рискуют столкнуться с усилением там позиций России и Китая, пишет AP со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи. По его словам, США стремятся сосредоточиться на конкуренции.

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«Ближний Восток в целом — это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — утверждает Маккензи.

Он также допустил, что Москва и Пекин расширят свое влияние в Персидском заливе.

По его мнению, Россия и Китай учитывают, что США меняют свою позицию на Ближнем Востоке, и направляют свое внимание на другие части мира, при этом они могут увидеть возможность для себя.

По мнению Макензи, что РФ и КНР займутся на Ближнем Востоке продажей оружия.

Такие рассуждения имеют место на фоне принятого в НАТО решения начать вывод войск из Афганистана, который относят к так называемому Большому Ближнему Востоку. Как заявили в США, этот процесс будет завершен до 11 сентября.

«США лукавят. Уходить с Ближнего Востока полностью они не будут, хотя частичное ослабление присутствия неизбежно. Но связано это не с Китаем и Россией и не с борьбой с другими государствами, а с чисто экономическими причинами», — сказала «Газете.Ru» политолог-востоковед Елена Супонина.

Она обратила внимание, что американцы уже не так зависимы от Ближнего Востока и сами частично покрывают своим производством потребности в топливе. По словам Супониной, десятилетия назад этого не было, такая возможность появилась с развитием альтернативных источников энергии и технологий, а также с производством сланцевого газа в США.

Как отметила эксперт, Россия смогла вернуться на Ближний Восток, усилить там позиции, особенно в Сирии, но по сравнению с американским присутствием это возвращение невелико и в ближайшее время никак не будет беспокоить США. Та же ситуация, по ее словам, и с Китаем, который, возможно, более активен в сравнении с Россией, но даже по отношению к нему американцы пока остаются и в численном, и в военном, и в политическом превосходстве.

Тем не менее, задача по вытеснению американцев из ближневосточного региона перед Россией и Китаем все же встанет, полагает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

Как он отметил, для замены американцев необходимо направить туда десятки тысяч солдат, сотни единиц боевой техники и огромное количество кораблей, но ни Россия, ни Китай, по его словам, такими возможностями пока не располагают.

«Сами китайцы говорят, что для них важнее экономическая составляющая сотрудничества с Ближним Востоком. Что касается, России, она стремится достигать результатов минимальными усилиями. Поэтому вытеснять Америку как гаранта безопасности стран Персидского залива, я думаю, Россия тоже не захочет», — сказал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН «Газете.Ru».

По словам эксперта, рано ждать какого-то быстрого сворачивания американского присутствия, сейчас об этом речи не идет: США уменьшат военную составляющую в своей ближневосточной политике, сделают ставку на дипломатию, но не уйдут из региона. Как отметил Николай Сурков, для США важно защитить своих союзников и обеспечить безопасность и беспрепятственное судоходство в Персидском заливе, потому что от этого зависит экспорт энергоносителя и мировой экономики.

«Поэтому они там останутся. Может быть, чуть в меньшем количестве. Такая ситуация сохранится в ближайшие лет 10-15. В дальнейшем, по мере роста возможностей того же Китая, возможно, будет происходить какое-то замещение. Но пока сами китайцы в этом мало заинтересованы. Где-то американские позиции могут измениться, могут российские компании потеснить их на рынке вооружений в этом регионе. Но Америка как была важным игроком, так и останется», — подчеркнул эксперт.

Угроза эскалации

Сама идея вывода войск из Афганистана, на фоне которой в США начали рассуждать о балансе сил на Ближнем Востоке, была встречена в США без особого оптимизма. В середине апреля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что данное решение шло вразрез с советами высшего военного командования.

Как указывалось в публикации WSJ, генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер призывали власти сохранить в стране контингент в 2,5 тыс. человек и параллельно прийти к мирному соглашению путем дипломатических усилий. Источники издания также отмечали, что против выступил и министр обороны Ллойд Остин. По сообщению СМИ, он предупредил президента США Джозефа Байдена, что вывод всех американских войск полностью лишит страну хоть какой-то стабильности.

По мнению старшего преподавателя Школы востоковедения ВШЭ Андрея Чупрыгина в этом контексте вопрос связан не с тем, вытолкнули ли Китай и Россия США с территории Ближнего Востока, а с тем, приведет ли выход Вашингтона из Афганистана к эскалации обстановки.

Как он отметил в комментарии «Газете.Ru», вывод американских войск оставляет страну открытой для подъема международного террористического движения.

В том числе речь идет об усилении «Талибана» (организация запрещена в России)*, разрозненных отрядов «Исламского государства» (организация запрещена в России)*, которые туда просочились после поражения на территории Сирии, и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России)*, «про которую все благополучно забывают, а она продолжает функционировать в Афганистане», пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что такая ситуация станет проблемой, в частности для России, для которой Афганистан — это соседняя страна. По его словам, при таком раскладе угроза эскалации конфликта висит непосредственно над южными рубежами РФ.

«И мы видим это в том беспокойстве, которое выражает, в частности, российский МИД, по поводу выхода американцев. Они, выходя, оставляют нерешенную проблему и не предлагают какого-либо решения, покидая эту страну. Поэтому ситуация может оказаться на пороге очередной эскалации», — полагает Андрей Чупрыгин.

В Москве действительно уже выражали обеспокоенность в связи со сложившейся в регионе ситуацией.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана. Он признал, что там ожидается всплеск боевой активности, но Россия готова к любому развитию событий.

*Организация, запрещенная в России.