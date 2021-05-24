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Закрытое небо: как в мире отреагировали на посадку самолета Ryanair в Минске

Песков не стал давать оценку ситуации с самолетом Ryanair

После посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair Евросоюз может запретить всем своим самолетам летать через белорусское небо, наземные перевозки также под угрозой. Брюссель требует срочного международного расследования, Минск уже создал собственную комиссию по расследованию, а Париж, в свою очередь, заявил, что в этой ситуации договариваться нужно в первую очередь с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку ситуации. «Газета.Ru» — о том, как мировое сообщество отреагировало на инцидент.
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Реакция Евросоюза

Добровольно-принудительная посадка в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, крупнейшего лоукостера Европы, вызвала резко негативную реакцию властей Евросоюза. В Минске его посадили под предлогом сообщения о минировании самолета, поступившем уже после того, как летевший из Афин борт стал заходить на посадку в Вильнюсе.

После этого инцидента Евросоюз может запретить всем своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии, об этом в эфире телеканала BFM заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает возможность запрета наземных перевозок между Европой и РБ. По словам французского дипломата, случай с Ryanair и арестом Протасевича — «акт государственного пиратства» со стороны режима Лукашенко.

Клеман Бон также заявил, что запрет на полеты через белорусское воздушное пространство «уменьшит доходы минского режима». Вероятно, будут усилены санкции в отношении белорусских властей, добавил он.

«Мы должны продолжить обсуждение с Россией, чтобы установить политический диалог, чтобы господин Лукашенко ушел как можно быстрее, <...> и чтобы Белоруссия, последняя диктатура в Европе, перешла к демократии», — подытожил он.

Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолета и задержанием оппозиционера Романа Протасевича должен быть расследован на международном уровне. Действия белорусского руководства подвергли риску пассажиров и членов экипажа рейса Афины-Вильнюс, подчеркнул он. Его заявление опубликовано на сайте ЕСВД.

«Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — заявил глава евродипломатии. Он добавил, что Евросоюз будет думать о последствиях этой ситуации и примет меры в отношении ответственных.

«Этот неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия»,
— заявил в свою очередь глава британского Форин-офиса Доминик Рааб.

«Белорусские воздушные пираты»

Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская национальная авиакомпания AirBaltic. Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил, что решение связано с вопросами безопасности самолетов.

Генпрокуратура Литвы в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске возбудила уголовное дело — «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом». Начальник отдела коммуникаций ведомства Эляна Мартинонене подчеркнула, что действия Минска можно охарактеризовать как «воздушное пиратство». Польская прокуратура также возбудила дело в связи с «захватом контроля над воздушным судном с использованием обмана и угроз».

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская также осудила режим Лукашенко из-за «захвата» самолета.

«Совершенно очевидно, что операция спецслужб по захвату самолета проводилась с целью задержания активиста и блогера Протасевича», — передает ее слова BNS. По мнению Тихановской, Лукашенко поставил под угрозу безопасность всех авиапассажиров, чтобы расправиться с политическим противником.

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в свою очередь заявил, что на борту самолета находились сотрудники белорусского КГБ. «Кажется, целью [минских] властей было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько КГБшников», — сказал он в интервью радиостанции Newstalk.

Реакция Минска и Москвы

В Белоруссии создали комиссию по расследованию обстоятельств посадки борта Ryanair. «Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — заявили в Минтрансе Белоруссии. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз назвал заявления Евросоюза в этой ситуации поспешными и нагнетающими обстановку, по его словам ситуацию «намеренно политизируют».

«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. <…> Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур», — приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не должны быть шокированы инцидентом с Ryanair и задержанием Протасевича.

«Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали… Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — написала она в своем Facebook.

Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», — подчеркнул он, комментируя инцидент в белорусском небе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент.

Напомним, рейс Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair был посажен 23 мая в Минске после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель – МиГ-29 белорусских ВВС. На борту находился экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали в минском аэропорту. Он заявил, что в Белоруссии его ждет смертная казнь. Однако по данным TUT.by, ему грозит до 15 лет лишения свободы -–по обвинениям в призывам к массовым беспорядкам и создании экстремистского формирования. На борту самолета не нашли взрывных устройств, спустя несколько часов после посадки он вылетел в Вильнюс.

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