Глава Конституционного суда Чехии рассказал о попытках России восстановить былое влияние

Председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский заявил, что Россия всегда будет представлять угрозу для Центральной Европы. По его словам, Россия никогда не забудет того времени, когда она практически управляла регионом.

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«Интересно, что они реализуют свои задачи даже через государственных агентов на территории нашей суверенной страны. Считаю это доказательством того, что у нас не должно быть иллюзий по поводу намерений и планов Российской Федерации относительно ее бывшей зоны влияния», — сказал судья.

Он также указал, что утверждения президента Чехии Милоша Земана и министра юстиции Марии Бенешовой о том, что у следствия существует несколько версий о причинах взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, наносят ущерб Праге, как члену в Евросоюзе и НАТО.

Выступая на Чешском телевидении (ČT) в воскресенье, 23 мая, Рыхетский выразил уверенность в том, что именно «русские» причастны к тому, что произошло на складе боеприпасов. По его словам, этой же позиции придерживаются премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.

«За взрывом стоят агенты российской военной разведки ГРУ, и над другой версией следователи не работают», — сказал Рыхетский.

Он напомнил также, что сообщения о нескольких версиях следствия были опровергнуты надзорной областной прокуратурой Брно.

В Чехии создаётся такая ситуация, чтобы «ни один высокопоставленный политический деятель не может не то что позитивно, а даже нейтрально высказаться в отношении России», пояснил член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Российская «угроза» для Чехии всегда будет в ближайшее время очень удобным поводом взаимодействовать с ЕС и НАТО, взаимодействовать с США», — приводит RT слова эксперта.

В прошлом месяце сообщалось, что чехи в основном воспринимают Россию как угрозу безопасности своей страны – такие выводы следуют из проведенного агентством Median опроса для Чешского радио, сообщает Irozhlas.

Большинство из 1037 респондентов указали, что оценивают риски, связанные с Россией на уровне 6,5 по десятибалльной шкале. Кроме того, почти четверть опрошенных призналась, что видит в России «серьезную угрозу».

«В основном это люди, которые живут в больших городах. Там 25 процентов населения считает, что Россия представляет для них серьезную угрозу», — сказал директор Median Пшемыслав Чех.

Помимо этого, около 65% респондентов поддерживают решение, озвученное министром промышленности и торговли Чехии Карелом Гавличеком о том, что правительство не будет привлекать российскую компанию «Росатом» к участию в предстоящем тендере на завершение строительства АЭС Дукованы на западе Моравии.

Эскалация отношений России и Европы началась после того, как 17 апреля Прага объявила, что якобы «агенты российской военной разведки ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в причастности ко взрывам во Врбетице.

Москва опровергла обвинения Праги, назвав их необоснованными, противоречивыми, безответственными и провокационными, указав на то, что доказательств причастности ко взрывам никаких нет.

Чехия и Россия обоюдно выслали дипломатов. Из солидарности с позицией Праги по этому делу российских дипломатов также выслали Словакия, Польша, Эстония, Болгария, Украина, Литва и Латвия. Президент Европейского совета Шарль Мишель также выразил полную поддержку Праге.

В ответ Москва на официальном уровне назвала Чехию и США «недружественными странами», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Гамачек заявил, что данный шаг Москвы стал ответом на «демонтаж резидентуры ГРУ и СВР» с территории Чехии.

При этом, как сообщал портал Seznam Zprávy, сам Гамачек планировал предложить Москве следующий обмен: Прага сохраняет в тайне дело по взрывам, а российские власти за это дадут чешской стороне миллион доз вакцин «Спутник V» и проведут в Чехии саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В Чехии такое поведение назвали торговлей национальными интересами с Россией.

В свою очередь, болгарский торговец оружием Емельян Гебрев заявил изданию Der Spiegel, что его компания ЕМКО хранила во Врбетице старые боеприпасы времен Варшавского договора и они не предназначались для дальнейшей продажи.

Он признался также, что впервые услышал версию о причастности якобы российских спецслужб к взрывам после того, как обвинения выдвинули чешские власти.

«До этого момента для нас это было непроясненным инцидентом», — заключил бизнесмен.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал историю со взрывами во Врбетице позорной для Чехии и усомнился в том, что расследование дела может закончиться «каким-то конкретным результатом».