В Совфеде назвали сферы российско-украинского сотрудничества в Крыму

Москва готова обсуждать с Киевом сотрудничество на границе России и Украины в районе Крыма, но не саму принадлежность полуострова – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Он напомнил, что украинские политики различного уровня постоянно призывают российскую сторону к участию в дискуссии по Крыму, передает ТАСС.

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами — если в этом плане, то я уверен, что [президент России Владимир] Путин будет готов», — сказал представитель Кремля.

При этом, «никто не будет никогда ни с кем обсуждать» тот факт, что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях, предупредил Песков.

«В конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий РФ, уголовное преступление», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также сообщил, что в будущем не исключена встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, сейчас российская и украинская стороны обсуждают такую возможность.

«Посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», — пояснил представитель Кремля.

Россия и Украина располагают богатыми возможностями для приграничного сотрудничества в Крыму, например, по линиям торговли, туризма, промышленности и сельского хозяйства, подтвердил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные [сферы]. Приграничное сотрудничество — это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта», — указал парламентарий.

Он также призвал улучшить ситуацию с трансграничными взаимными поездками.

«[Нужно] создать оптимальные условия для поездок граждан Украины в Крым. Собственно говоря, такие же условия надо создавать и для приезда граждан РФ — крымчан — на Украину. Конечно, надо совершенно исключить то, что они делали: задерживали крымчан, забирали паспорта российские», — сказал сенатор.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу станет для украинских властей тестом на политическую зрелость и маркером, сигнализирующим о возможности дальнейшего двустороннего сотрудничества.

«Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей.

Это решение станет тестом на политическую зрелость для нынешней украинской власти», — сказал российский парламентарий.

Член нижней палаты российского обратил внимание, что возобновление поставок днепровской воды выгодно прежде всего украинской стороне.

«Они смогут не только зарабатывать деньги, но и еще восстановят свои земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, и сельское хозяйство», — подчеркнул Шеремет.

В прошлом году Путин указывал, что сотрудничество Москвы и Киева невыгодно другим внешнеполитическим игрокам.

«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — пояснял политик.

При этом, российский лидер признавался, что не теряет надежды на проведение успешных переговоров с Зеленским.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», — сказал Путин.