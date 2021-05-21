На поруки не отдали: суд оставил Медведчука с электронным браслетом

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под круглосуточным домашним арестом депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене, до 9 июля. Все это время он должен носить электронный браслет

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Приняв такое решение, суд отказал 26 депутатам украинского парламента, подписавшим прошение о взятии Медведчука на поруки. Гособвинение просило суд арестовать обвиняемого с альтернативой залога в размере 300 млн грн (804 млн руб.).

Медведчук перед зданием суда заявил, что осознает тяжесть обвинения в госизмене, но свое дело назвал безосновательным, необоснованным и незаконным. По его словам, власти организовали его политическое преследование за попытки улучшения отношений с Россией и прекращения войны в Донбассе.

«Да, действительно, наша партия в течение последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе.

Мы выступаем последовательно за не только мирное урегулирование, но и за защиту русского языка, защиту русскоязычного населения. Мы выступаем за восстановление отношений с Россией, поскольку это является прерогативой и основой дальнейшего экономического и социального развития нашего государства», — сказал депутат.

Во время заседания около здания суда произошли стычки между группами поддержки Медведчука и его противниками. Сначала стороны начали оскорблять друг друга, затем бросать бутылки с водой и петарды, а потом вступили в рукопашную. Конфликт предотвратили спецназовцы, разнявшие участников драки и создавшие коридор между ними.

Отдал газ, нефть и секреты

В начале мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его коллега по ОПЗЖ Тарас Козак обвиняются в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

В деле указаны три эпизода обвинения, первый заключается в якобы незаконной передаче России месторождения «Глубокое». Речь идет о регистрации в Москве украинской компании «Новые проекты», которая еще во время президентства Виктора Януковича – в 2012 году — получила лицензию на добычу газа и нефти в крымском месторождении «Глубокое».

По версии украинского следствия, Медведчук лично лоббировал ее переоформление, общался с неназванным высокопоставленным членом российского правительства, а также искал новых потенциальных собственников предприятия среди россиян, пишет Obozrevatel.

Санкция по данной статье 438 УКУ (попытка разграбления национальных ценностей на оккупированной территории) предусматривает до 12 лет заключения.

Также Медведчука обвиняют в предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну о секретном военном подразделении ВСУ (о личном составе и боевой подготовке). По версии следствия, он сделал это через Козака, находившегося в момент сообщения в Москве.

Также СБУ обвиняет лидера ОПЗЖ в проведении подрывной деятельности против Украины — подготовке сети российского влияния на Украине под названием «Промінь» («Луч»).

Медведчук сообщал о создании организации, которая будет «тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами».

Однако, по словам главы СБУ Ивана Баканова, «истинная цель — создание инфраструктуры влияния в пользу РФ с помощью трудовых мигрантов».

«Через механизмы этого «Луча» [руководители намеревались] собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду РФ или информацию в контексте, выгодном РФ. Это, по мнению следствия, антиукраинская деятельность», — пояснил правоохранитель.

В материалах также есть несколько записей разговоров обвиняемого с российскими чиновниками и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сам Медведчук сказал, что не будет их комментировать, поскольку они «сфальсифицированы».

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал уголовное расследование и заявил, что «эпоха Медведчука заканчивается».

Москва сожалеет, но помочь не может

14 мая в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин посетовал на то, что на Украине происходит очевидная зачистка политического поля, а также производятся аресты политиков, состоящих в хороших отношениях с Москвой.

«Судя по всему — и это очень печально — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости», — сказал глава российского государства.

На Украине обсуждается возможность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах.

«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, — мы охотно это сделаем», — говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может серьезно рассматривать предложение Киева об обмене Медведчука на кого бы то ни было.

«Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять», — отметил Песков.