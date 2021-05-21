«Соглашение с Баку стало сюрпризом»: почему оппозиция опять критикует Пашиняна

Лидер оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил «Газете.Ru», что его партия выступает против заключения соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о создании совместной комиссии по вопросам делимитации границ. По его словам, публикация данного документа «появилась в соцсетях как сюрприз». Его подлинность и факт ведения переговоров с Баку накануне подтвердил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

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«Непонятно о чем этот документ, а также какие детали там обсуждались и есть ли в связи с ним другие обязательства, которые могут быть в приложении или в нем не указаны.

Мы выступили против подобных договоренностей, потому что сейчас в Армении нет властей, так как парламент распущен и Пашинян лишь исполняет обязанности премьера.

Мы пошли на выборы, чтобы разрешить политический кризис, и чтобы у нас появилась новая власть, которая будет вести переговоры по вопросам делимитации, демаркации», — добавил Марукян.

Никто не должен ни о чем договариваться, пока армянский народ не выберет новую власть, уверен лидер «Просвещенной Армении». Он также призвал не привязывать вопрос делимитации к проникновению азербайджанских военных на территорию страны.

«Подписание заявления (о создании комиссии по делимитации) не может гарантировать, что после этого другие военные не войдут на территорию Армении и не станут требовать подписать уже другие документы», — подчеркнул Марукян.

Проект заявления, предположительно, глав Армении, Азербайджана и России о создании комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанских границ появился в СМИ в середине недели. Впоследствии Пашинян подтвердил подлинность этого документа, заявив, что оно полностью соответствует национальным интересам Армении, и отметив, что пока он его не подписал.

В нем указывалось, что стороны должны сформировать национальные делегации, при этом Россия будет лишь предоставлять консультативную помощь.

Согласно тексту, стороны соглашаются провести первое заседание комиссии до 30 июня, на нем сформировать перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердить состав экспертных групп. В проекте подчеркивается, что решать все вопросы будут только политическими и дипломатическими путями.

Волна критики

Слив договоренностей в СМИ спровоцировал запуск внеочередного заседания парламента Армении со стороны оппозиции. Депутаты вынесли на голосование законопроект, который запрещает Пашиняну подписывать какие-либо документы с Азербайджаном без согласия парламента. Однако правящая фракция «Мой шаг» голосовать за проект не стала, а сил оппозиции было не достаточно для того, чтобы собрать нужное число голосов.

Сам Пашинян, выступая на заседании, настаивал, что создание комиссии по делимитации границы является важной задачей для его страны.

«Оппозиция делает все, чтобы азербайджанские войска не покинули территорию Армении, а в эти дни... напряженность на границе растет», — указал премьер.

Однако против этого соглашения выступили не только оппозиционные политики, но и граждане Армении. Так, вслед за заседанием парламента в центре Еревана прошла антиправительственная демонстрация, в ходе которой активисты потребовали отказаться от подписания договоренностей с Баку. Протест в итоге пришлось разгонять полиции, по предварительным данным, как минимум 10 человек были задержаны.

С точки зрения директора Института Кавказа в Ереване Александра Искандаряна, негативная реакция была вызвана тем, что в обществе существует боязнь того, что у этого соглашения есть какая-то закрытая часть.

«Оппозиция говорит о том, что это старый документ и будет подписываться что-то другое. Армения сейчас, по мнению ряда политиков и различных аналитиков, находится не в том состоянии, чтобы отстаивать свои интересы на такого рода переговорах.

Кроме того, это происходит после проигранной войны, поэтому есть опасения, что будут новые сдачи территорий, которые неприемлемы для общества», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В то же время армянский политолог Грант Микаэлян выделяет две причины для недовольства договоренностями. Во-первых, захваченные полгода назад территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики в процессе делимитации, демаркации границ, по сути, будут признаны за Азербайджаном. А во-вторых, те территории, которые Армения на данный момент контролирует, также могут быть переданы Баку, причем в одностороннем порядке.

«Очевидно, что Азербайджан не намерен возвращать территории, которые уже находятся под его контролем, соответственно такое соглашение приведет к новым и существенным территориальным потерям для Армении. Об этом косвенно уже заявлялось рядом политиков и очень много было сливов в СМИ относительно того, что именно предполагает соглашение», — указал эксперт.

Подписанию быть?

Информация о соглашении между Арменией и Азербайджаном появилась в разгар армянской предвыборной кампании, досрочные выборы были назначены на конец июня в ответ на острый политический кризис. Пойдет ли на его подписание Пашинян в таких условиях и с учетом негативной реакции — вопрос сложный.

По мнению Александра Искандаряна из ереванского Института Кавказа, соглашение вполне может быть подписано.

«Вероятно, это стоило бы делать после выборов, но похоже (президент Азербайджана Ильхам) Алиев понимает ситуацию по-другому. Не исключено, что сейчас на Армению оказывается давление, чтобы этот документ был подписан именно до выборов», — отметил эксперт.

В свою очередь политолог Грант Микаэлян считает, что Пашинян уже принял решение о подписании соглашения и даже готовит ряд шагов, чтобы прекратить критику в свой адрес. К примеру, готовит запрет на распространение ложной информации.

«Очень часто в качестве ложной сначала представляют информацию, которая как раз соответствует действительности. В частности, минобороны Армении не раз опровергала информацию, которая впоследствии была подтверждена», — пояснил эксперт.

При этом Микаэлян согласен с тем, что информация о соглашении появилась до выборов, потому что Алиева не волнует факт голосования в Армении. Однако на самом деле эта договоренность с Баку вряд ли окажет сильное влияние на избирательную кампанию.

«На электорат это решение практически не влияет и, вероятно, не окажет серьезного влияния на выборы, поскольку сам процесс окончательного согласования будет проводиться после них. Конечно, реакция в обществе есть, но назвать ее активной нельзя», — резюмировал эксперт.