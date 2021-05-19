Украинские «кластеры»: Киев перекраивает минские соглашения

Киев представил «нормандской четверке», куда, помимо Украины, входят Россия, Германия и Франция, свой вариант так называемых «кластеров» по выполнению минских соглашений. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, эти предложения противоречат европейскому варианту «кластеров», да и расходится с буквой изначальных договоренностей.

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Издание не публикует полный текст украинского варианта, но указывает на ряд основных моментов, по которым возникают разногласия.

Так, речь идет о восстановлении контроля над границей с Россией в Донбассе, изменении конституции Украины для предоставления особого статуса части Донецкой и Луганской областей, которую на данный момент контролируют самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, а также пункт о создании «народной милиции» на указанных территориях.

Сами «кластеры» представляют собой видение украинской стороны по изменению минских соглашений. О том, что текущий вариант документа не устраивает Киев, на Украине заявляли уже не раз, и на самых разных уровнях. Идея о разделении «Комплекса мер по выполнению минских соглашений» изначально принадлежала Германии и Франции, они и представили первый вариант «кластеров» еще в ноябре 2020 года.

Следом за европейскими предложениями, свой проект «Ключевых кластеров по реализации минских соглашений» представили Украина и Россия. Соответствующие документы уже получили несколько обновлений, и документ, к которому получил доступ «Коммерсант», как раз представляет собой последний вариант украинской стороны.

Чего хочет Киев

Первый спорный момент в украинских «кластерах» касается российско-украинской границы.

Киев считает, что должен получить полный контроль над участком, который с 2014 года контролирует ДНР и ЛНР, до местных выборов в самопровозглашенных республиках.

Согласно минским соглашениям, выборы упоминаются в контексте получения регионом «особого статуса», а передача контроля над границей Украине возможна только после голосования и признания их результатов легитимными.

То есть это требование Украины противоречит изначальным договоренностям. В прошлом варианте «кластеров», предложенных Киевом, процесс передачи контроля над границей был завязан на голосовании — предлагалось начать восстановление контроля в первый день после выборов. Это опять-таки идет в разрез с буквой минских соглашений.

Второй момент — конституция Украины: ее реформа для закрепления «особого статуса» Донбасса. Тут российская сторона, по информации «Коммерсанта», требует от Киева согласовать проект с ДНР и ЛНР, от чего Киев отказывается, ссылаясь на минские соглашения, где говорится о необходимости согласования с республиками только особенностей этих районов.

Этот вопрос затрагивает будущую «дорожную карту» по урегулированию конфликта, которую Украина рассчитывает согласовать в рамках «нормандского формата», когда Москва настаивает не ее утверждении в контактной группе. Киев пытается так выставить стороной конфликта не Россию, а республики Донбасса.

Украина, вместе с тем, отказывается от диалога с ДНР и ЛНР в рамках контактной группы, в целом не рассматривая возможность взаимодействия с самопровозглашенными республиками напрямую для урегулирования конфликта, тем самым нарушая одно из ключевых положений политической части минских соглашений.

Третий момент же затрагивает создание «народной милиции» в Донбассе, ее основная функция заключается в поддержке порядка в регионе после урегулирования противостояния. Тут минские соглашения предполагают создание отрядов по решению местных советов, которые как раз будут избраны на выборах. Но Киев считает, что до голосования территорию должны патрулировать отряды нацгвардии страны и «украинские граждане» ДНР/ЛНР. По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова — те жители региона, которые не принимали участия в боевых действиях против ВСУ.

Таким образом, Киев стремится организовать выборы в Донбассе при условии собственного контроля границы и возможности патрулирования территории ДНР/ЛНР. Фактически это означает, что Украина желает получить практически полный контроль над ДНР и ЛНР до голосования. И это противоречит минских соглашениям, предполагающим одним из пунктов урегулирования ситуации через предоставление «особого статуса» региону.

Что говорят эксперты

Эксперты склонны считать, что Киев может выдвигать какие угодно идеи, однако они вряд ли скажутся на позиции Москвы по минским соглашениям. В частности, такое мнение «Газете.Ru» выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Россия уже пошла на «формулу Штайнмайера», хотя могла сказать, что это не соответствует минским соглашения. Это крайне серьезная уступка, которая трансформировала договоренности в форму, гораздо более приемлемую для Украины. Однако Киев съел ее и больше ничего не сделал.

Украина продолжает попытки изменить минские соглашения, потому что никогда не хотела их выполнять. Эти договоренности были сделаны как некая политическая прокладка, чтобы прекратить активные военные действия, что все понимают. И никакого мирного урегулирования на их основе быть не может», — пояснил эксперт.

При этом прямо выходить из минских соглашений никто не будет, в том числе и Украина, уверен Брутер, договоренности останутся неким элементом для игры в пинг-понг — никто игру не прерывает, но и никто в каком-то осязаемом смысле не может выиграть.

«Россия будет настаивать, что это официальный документ, поддержанный ООН. А Украина утверждать, что она не готова их выполнять в подобном виде. Понятно, что для Киева выполнение минских соглашений неприемлемо, так как это переформатирует нынешнее государственное устройство страны из «анти-России» в политически нейтральную страну», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что с помощью «кластеров» Киев изображает готовность выполнять минские соглашения, но только так, как хочет и интерпретирует сам.

«Это никак не приближает завершение конфликта, но Украине нужно вот это изображение, чтобы не было оснований у Москвы говорить, что Киев отказывается выполнять договоренности. То есть власти Украины говорят, что не отказываются, а просто хотят чуть-чуть поправить, а если вы не хотите прислушаться к нашим пожеланиям, то именно вы срываете минские соглашения, а не мы. Вот такая логика, но в Киеве понимают, что их предложения совершенно неприемлемы и не будут рассматриваться всерьез», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С точки зрения Погребинского, в Киеве рассчитывают на приход госсекретаря США Энтони Блинкена или американского президента Джо Байдена, которые наведут порядок на Украине — «заставив Москву уйти из Донбасса», — а остальное для них значение не имеет.

«В этом есть некая политическая логика, то есть в Киеве отдают себе отчет в том, что если бы они пошли на буквальное выполнение минских соглашений, то просто не удержались бы у власти. Агрессивное националистическое меньшинство готово к любым действиям, чтобы не допустить уступок России. Но остальные граждане Украины не готовы выходить на улицы, чтобы защитить своего президента»,

— резюмировал эксперт.