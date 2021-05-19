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«США не пропустят»: почему ООН не может принять резолюцию по ближневосточному конфликту

Совбез ООН вновь не согласовал заявление по палестино-израильскому конфликту

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года

Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года

Ibraheem Abu Mustafa/Reuters
Совет Безопасности ООН до сих пор не принял резолюцию по поводу продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что виной тому — позиция США, что подтверждают источники. По мнению специалистов, поддерживающий Израиль Вашингтон не пойдет на принятие этого документа. Вместе с тем в НАТО царят далеко не однозначные настроения по этому вопросу.
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СБ ООН не смог сформировать общую позицию уже на четвертом за последние две недели заседании, посвященному палестино-израильскому вопросу, которое прошло 18 мая, сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Тем временем палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия продолжают обмениваться ракетными ударами. По последним данным минздрава Палестины, число погибших достигло 237. С израильской стороны жертвами обострения конфликта стали по меньшей мере 12 человек.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал неспособность СБ ООН прийти к единой позиции по ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта постыдной.

США

Как сообщали источники ТАСС, принять резолюцию в Совбезе ООН не удается именно из-за возражений со стороны США. Вашингтон, в частности, блокировал проведение 14 мая открытого заседания СБ по эскалации между Палестиной и Израилем, говорилось в письме постпредства США председателю СБ. Американская сторона объясняла свое решение попыткой урегулировать конфликт посредством активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком уровне.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике заявил, что Вашингтон хочет положить конец насилию между палестинцами и израильтянами. По его словам, США продолжают считать, что лучшее решение для сторон конфликта — сохранять принцип двух государств.

Издание Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации 19 мая сообщило, что

США убедили Израиль отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. По данным СМИ, Израиль был в шаге от наземного вторжения, которое могло бы привести к более затяжному конфликту.

При этом, по информации издания, США с самого начала рассчитывали на завершение кризиса в кратчайшие сроки. Журналисты отметили, что американские должностные лица избегают выдвижения официальных требований к Израилю о прекращении ударов по сектору Газа и пытаются не допустить урегулирования конфликта по линии СБ ООН.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также сходятся во мнении, что главное препятствие на пути к принятию резолюции по палестино-израильскому конфликту — позиция США.

Как отметила старший преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Татьяна Тюкаева, Вашингтон практически поддержал израильскую позицию, которая заключается в том, что Израиль имеет право на защиту своей территории.

«США эту точку зрения поддерживают, несмотря на то, что они продолжают призывать к миру. Никакую резолюцию они не пропустят. Ничего, что может навредить интересам Израиля, не будет пропущено американцами в Совбезе», — сказала она.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов также отметил заявления американской стороны о том, что Израиль имеет право на самооборону.

«Да, это так, но право на самооборону не дает Израилю права проводить такие репрессивные действия, которые могут привести к обострению конфликта. Это ситуация, когда ООН теряет свой вес и свое значение как органа, где решаются международные проблемы. США позиционируют себя как единственная сверхдержава, то есть та сила, которая может решать все проблемы, которые существуют в мире», — утверждает эксперт.

Турция

Палестино-израильский конфликт стал очередной причиной, по которой разошлись во мнениях страны-члены НАТО. Турция снова заняла позицию, противоположную точке зрения США. В день начала ракетных обстрелов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых назвал действия Израиля террором. Он резко осудил нападения израильской стороны, «которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества».

За два дня до этого он сказал, что Анкара запустила инициативы, которые побудили бы ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие организации отреагировать на конфликт.

Он убежден, что «жестокий Израиль, террористический Израиль безжалостно и безнравственно нападает на мусульман в Иерусалиме» (цитата по Reuters).

В очередной раз Эрдоган высказывался по поводу этого конфликта 16 мая в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани. Турецкий лидер заявил, что международному сообществу стоит преподать Израилю урок.

«Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений», — сказал турецкий президент.

Франция

Довольно активную позицию в вопросе урегулирования конфликта занимает Франция. Президент страны Эммануэль Макрон выступает за принятие резолюции СБ ООН, о чем говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам его переговоров с лидерами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Иордании Абдаллой II и Туниса Каисом Саидом.

Согласно заявлению администрации французского лидера, Макрон заявил, «что продолжит прилагать усилия для скорейшего прекращения боевых действий и установления режима прекращения огня. В частности, он надеется, что Совет Безопасности ООН договорится о принятии соответствующей резолюции».

Как сообщает AFP со ссылкой на дипломатов, Франция уже представила проект резолюции Совбезу ООН.

По мнению Татьяны Тюкаевой из МГИМО, помощь в решении данного конфликта, скорее всего, окажут региональные посредники в лице, в первую очередь, Египта. Она допустила, что пытаться принять участие в этом вопросе будут Катар и Иордания. Но Франция, как подчеркнула эксперт, не имеет никакого влияния в этом конфликте. В связи с этим она усомнилась в том, что Париж может как-то повлиять на ситуацию.

Германия

Свое видение ситуации есть и у Германии. Она предложила трехступенчатый план для урегулирования конфликта, о чем глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил во время выступления в бундестаге.

«Во-первых, он предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. Во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния», — пояснил министр.

Как отметил немецкий министр, прямых переговоров между израильтянами и палестинцами на этом пути избежать будет невозможно.

Маас выразил уверенность, что решение возможно только в рамках согласованной договоренности о двух государствах. Над этой концепцией в последние годы велось слишком мало работы, констатировал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ.

НАТО

Североатлантический альянс уже выступил с совместным заявлением по ситуации в Палестине и Израиле, призвав стороны к снижению напряженности. Организация назвала переговоры единственным путем к урегулированию конфликта.

«НАТО не представлено (в зоне палестино-израильского конфликта). Есть много стран-членов, которые прилагают усилия для снижения насилия и напряженности. Но эта ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока, конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, так как это единственный путь, чтобы найти политическое решение», — заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

Несмотря на различие подходов мирового сообщества к решению палестино-израильского вопроса, Борис Долгов выразил довольно оптимистичное мнение по поводу исхода конфликта.

«Я думаю, эта ситуация, когда есть жертвы с обеих сторон, когда есть реакция международного сообщества, когда существует напряженная ситуация внутри самого Израиля и когда в различных странах продолжаются протесты против израильских обстрелов, в конечном итоге все же приведет к прекращению конфликта», — сказал он.

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