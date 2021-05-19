«США не пропустят»: почему ООН не может принять резолюцию по ближневосточному конфликту

СБ ООН не смог сформировать общую позицию уже на четвертом за последние две недели заседании, посвященному палестино-израильскому вопросу, которое прошло 18 мая, сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Реклама

Тем временем палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия продолжают обмениваться ракетными ударами. По последним данным минздрава Палестины, число погибших достигло 237. С израильской стороны жертвами обострения конфликта стали по меньшей мере 12 человек.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал неспособность СБ ООН прийти к единой позиции по ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта постыдной.

США

Как сообщали источники ТАСС, принять резолюцию в Совбезе ООН не удается именно из-за возражений со стороны США. Вашингтон, в частности, блокировал проведение 14 мая открытого заседания СБ по эскалации между Палестиной и Израилем, говорилось в письме постпредства США председателю СБ. Американская сторона объясняла свое решение попыткой урегулировать конфликт посредством активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком уровне.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике заявил, что Вашингтон хочет положить конец насилию между палестинцами и израильтянами. По его словам, США продолжают считать, что лучшее решение для сторон конфликта — сохранять принцип двух государств.

Издание Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации 19 мая сообщило, что

США убедили Израиль отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. По данным СМИ, Израиль был в шаге от наземного вторжения, которое могло бы привести к более затяжному конфликту.

При этом, по информации издания, США с самого начала рассчитывали на завершение кризиса в кратчайшие сроки. Журналисты отметили, что американские должностные лица избегают выдвижения официальных требований к Израилю о прекращении ударов по сектору Газа и пытаются не допустить урегулирования конфликта по линии СБ ООН.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также сходятся во мнении, что главное препятствие на пути к принятию резолюции по палестино-израильскому конфликту — позиция США.

Как отметила старший преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Татьяна Тюкаева, Вашингтон практически поддержал израильскую позицию, которая заключается в том, что Израиль имеет право на защиту своей территории.

«США эту точку зрения поддерживают, несмотря на то, что они продолжают призывать к миру. Никакую резолюцию они не пропустят. Ничего, что может навредить интересам Израиля, не будет пропущено американцами в Совбезе», — сказала она.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов также отметил заявления американской стороны о том, что Израиль имеет право на самооборону.

«Да, это так, но право на самооборону не дает Израилю права проводить такие репрессивные действия, которые могут привести к обострению конфликта. Это ситуация, когда ООН теряет свой вес и свое значение как органа, где решаются международные проблемы. США позиционируют себя как единственная сверхдержава, то есть та сила, которая может решать все проблемы, которые существуют в мире», — утверждает эксперт.

Турция

Палестино-израильский конфликт стал очередной причиной, по которой разошлись во мнениях страны-члены НАТО. Турция снова заняла позицию, противоположную точке зрения США. В день начала ракетных обстрелов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых назвал действия Израиля террором. Он резко осудил нападения израильской стороны, «которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества».

За два дня до этого он сказал, что Анкара запустила инициативы, которые побудили бы ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие организации отреагировать на конфликт.

Он убежден, что «жестокий Израиль, террористический Израиль безжалостно и безнравственно нападает на мусульман в Иерусалиме» (цитата по Reuters).

В очередной раз Эрдоган высказывался по поводу этого конфликта 16 мая в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани. Турецкий лидер заявил, что международному сообществу стоит преподать Израилю урок.

«Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений», — сказал турецкий президент.

Франция

Довольно активную позицию в вопросе урегулирования конфликта занимает Франция. Президент страны Эммануэль Макрон выступает за принятие резолюции СБ ООН, о чем говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам его переговоров с лидерами Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Иордании Абдаллой II и Туниса Каисом Саидом.

Согласно заявлению администрации французского лидера, Макрон заявил, «что продолжит прилагать усилия для скорейшего прекращения боевых действий и установления режима прекращения огня. В частности, он надеется, что Совет Безопасности ООН договорится о принятии соответствующей резолюции».

Как сообщает AFP со ссылкой на дипломатов, Франция уже представила проект резолюции Совбезу ООН.

По мнению Татьяны Тюкаевой из МГИМО, помощь в решении данного конфликта, скорее всего, окажут региональные посредники в лице, в первую очередь, Египта. Она допустила, что пытаться принять участие в этом вопросе будут Катар и Иордания. Но Франция, как подчеркнула эксперт, не имеет никакого влияния в этом конфликте. В связи с этим она усомнилась в том, что Париж может как-то повлиять на ситуацию.

Германия

Свое видение ситуации есть и у Германии. Она предложила трехступенчатый план для урегулирования конфликта, о чем глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил во время выступления в бундестаге.

«Во-первых, он предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. Во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния», — пояснил министр.

Как отметил немецкий министр, прямых переговоров между израильтянами и палестинцами на этом пути избежать будет невозможно.

Маас выразил уверенность, что решение возможно только в рамках согласованной договоренности о двух государствах. Над этой концепцией в последние годы велось слишком мало работы, констатировал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ.

НАТО

Североатлантический альянс уже выступил с совместным заявлением по ситуации в Палестине и Израиле, призвав стороны к снижению напряженности. Организация назвала переговоры единственным путем к урегулированию конфликта.

«НАТО не представлено (в зоне палестино-израильского конфликта). Есть много стран-членов, которые прилагают усилия для снижения насилия и напряженности. Но эта ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока, конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, так как это единственный путь, чтобы найти политическое решение», — заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

Несмотря на различие подходов мирового сообщества к решению палестино-израильского вопроса, Борис Долгов выразил довольно оптимистичное мнение по поводу исхода конфликта.

«Я думаю, эта ситуация, когда есть жертвы с обеих сторон, когда есть реакция международного сообщества, когда существует напряженная ситуация внутри самого Израиля и когда в различных странах продолжаются протесты против израильских обстрелов, в конечном итоге все же приведет к прекращению конфликта», — сказал он.