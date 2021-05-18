Угрозы и конфликты внутри: что министры ОДКБ обсуждали на саммите

Совет министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этот раз прошел в столице Таджикистана. В рамках заседания стороны, в частности, сосредоточились на ситуации вокруг южных рубежей ОДКБ. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в Москве озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана «в свете начавшегося или, по крайней мере, объявленного вывода войск США и НАТО».

Реклама

Сама встреча впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 прошла в очном формате. Перед началом переговоров все участники министерской сессии встретились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во Дворце наций. При этом Лавров в преддверии заседания также успел встретиться с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Пограничные конфликты

В этот раз встреча Совета министров ОДКБ прошла на фоне не самых позитивных событий внутри государств-членов. За последний месяц Таджикистан и Киргизия отметились конфликтом — столкновениями между военными двух страны на границе. В то же время, проблемы возникли и у Армении: по заявлению Еревана, подразделения ВС Азербайджана вторглись на ее территорию в районе Сюникской области.

Оба инцидента можно считать по большей части урегулированными, поскольку таджикско-киргизское противостояние удалось остановить, а ситуация на армяно-азербайджанской границе оценивается как спокойная — хотя в Ереване и утверждают, что военные Азербайджана до сих пор остаются на ее территории.

Спорные вопросы решались посредством переговоров сторон, в том числе с участием России в качестве посредника, а не с помощью ОДКБ. При этом власти Армении сделали официальный запрос в Совет организации с просьбой начать консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Собственно, оба инцидента Лавров и Мухриддин обсудили в рамках своей беседы. По таджикско-киргизскому вопросу, российский министр отметил завершение горячей фазы конфликта и переход сторон к диалогу. А в отношении армянского вопроса объявил о готовности Москвы в рамках ОДКБ помочь урегулировать ситуацию на границе. Однако пока совет министров ОДКБ проводил заседание, военные Армении объявили о развертывании дополнительных подразделений ВС на границе с Азербайджаном.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев, у ОДКБ вполне есть инструменты для решения таких пограничных конфликтов, в том числе специальные силы, которые могут использоваться в случае пограничных кризисов, и правовые договоренности, которые позволяют это сделать.

«Но в реальности нет готовности использовать эти инструменты всеми членами ОДКБ. В организации есть большие разногласия по разного рода политическим вопросам, не все хотят, чтобы их силы использовали за пределами их собственных территорий.

К примеру, у Белоруссии всегда была однозначная позиция на этот счет — она вроде как член ОДКБ, но никогда не выражала желания для использования ее сил за пределами Белоруссии», — добавил эксперт.

Если брать страны Центральной Азии, то они заинтересованы в том, чтобы силы ОДКБ прежде всего использовались в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также для обеспечения безопасности границ Афганистана, продолжил Казанцев, а у Армении же свой интерес, связанный с охраной ее границ в противостоянии с Турцией и Азербайджаном.

В свою очередь, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что ситуация между Таджикистаном и Киргизией касалась ОДКБ напрямую, тогда как армяно-азербайджанский конфликт — вопрос более сложный.

«В первом случае проблемы, прежде всего, касаются распределения водных ресурсов и это вопрос уровня глав государств. Эта ситуация затрагивает не только Киргизию и Таджикистан, но и Узбекистан — он хоть и не входит в ОДКБ, но рассматривается в качестве ее партнера. Если этот водный конфликт не будет решен, то противостояние может начаться уже между Душанбе и Ташкентом», — отметил эксперт.

Что касается Армении, основная причина ее конфликта с Азербайджаном связана с невыполнением договоренностей, которые Ереван подписал, считает Перенджиев. Речь идет о так называемых мадридских принципах, предложенных Минскгой группой ОБСЕ еще в 2007 году. Они сводятся к возвращению территорий вокруг Нагорного Карабаха, установление промежуточного статуса региона, обеспечивающего гарантии безопасности и самоуправления, а также наличие «коридора», связывающего Армению с Нагорным Карабахом, а также ряду других условий.

По мнению Перенджиева, в этом случае ОДКБ не должен выступать инструментом удерживания азербайджанских территорий с армянской стороны, как раз это и вытекает из упомянутых принципов будущего урегулирования конфликта.

Внутренние проблемы

При этом на фоне таджикско-киргизского кризиса начали появляться сообщения о желании Киргизии покинуть организацию из-за ее предполагаемого бездействия. В середине мая депутаты парламента страны предложили пересмотреть участие Бишкека в ОДКБ, указав на отсутствие какой-либо помощи в урегулировании конфликта и отметив поступление соответствующего предложения о поддержке со стороны США.

«Партнерская страна в ОДКБ нападает на нашу территорию, а организация молчит. Зачем нам участие в такой несправедливой организации? Значит, нам надо менять свое направление, надо выйти и присоединиться к другой организации», — объявил оппозиционный депутат Айбек Осмонов во время обсуждения этого вопроса в парламенте.

По мнению Андрея Казанцева из ВШЭ, скорее всего, Киргизия все же не будет принимать решения о выходе из ОДКБ, но это все равно не прибавит эффективности организации. В целом, претензии Бишкека к ОДКБ тянутся еще с революции 2010 года, когда она просила организацию ввести войска на юг страны на фоне погромов.

«Киргизия все-таки хотела бы остаться в ОДКБ, поскольку в ее рамках она получает со скидкой российское оружие. Это очень важно, так как киргизская армия вооружена российским оружием.

Собственно, все члены организации могут приобретать оружие у России по внутренним ценам, которые существенно ниже международных. Плюс, Киргизия очень опасается, что дестабилизация, связанная с Афганистаном, может перекинуться на ее территорию, поэтому им нужны российские войска на своей территории, что позволяет ОДКБ», — добавил эксперт.

Рассуждения о выходе из организации той или иной страны могут использоваться, чтобы еще больше увеличить возможность членов ОДКБ проводить самостоятельную политику, уверен Казанцев, то есть та же Киргизия или Таджикистан будут участвовать в каких-то совместных проектах, только когда им это интересно.

Внешнее давление

Впрочем, ситуация с возможным выходом из ОДКБ одного из государств не станет сенсационным решением, поскольку с момента создания ее уже покинули три государства — Азербайджан, Грузия и Узбекистан. Но в контексте Киргизии этот вопрос перекликается с другим моментом, а именно — возможным усилением военного сотрудничества Бишкека и Вашингтона. Ряд местных СМИ не исключали возвращения американской базы на киргизскую территорию в случае выхода страны из ОДКБ, прошлый объект был закрыт в 2009 году.

Желание США усилить свое влияние в Центральной Азии уже не новость, как писал The Wall Street Journal, американская сторона рассматривает возможность переброски в страны региона своих сил из Афганистана, откуда она должна вывести войска по договоренности с запрещенным в РФ движением «Талибан» (организация запрещена в России).

По информации издания, в качестве места для нового плацдарма в Вашингтоне рассматривали Таджикистан и Узбекистан, поскольку с территории этих государств можно достаточно быстро реагировать на какое-либо обострение в Афганистане.

США не единственный серьезный игрок, решивший усилить влияние на Центральную Азию, схожие планы есть и у Турции, которая уже сыграла немалую роль в рамках прошлогоднего обострения в Нагорном Карабахе и предлагает странам региона поддержку в рамках «Тюркского совета», куда в том числе входят Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

В подобных обстоятельствах сложно сказать, сможет ли ОДКБ сохранить свою актуальность и эффективность в регионе. Однако Андрей Казанцев из ВШЭ указывает, что организация — прежде всего, механизм, который позволяет обеспечивать в Центральной Азии взаимодействие России с Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном в вопросах борьбы с терроризмом, транзитом наркотиков и религиозным экстремизмом, а также охране границ с Афганистаном.

«Все эти страны всегда проводили многовекторную внешнюю политику и никогда не отказывались от этого, то есть сотрудничать с ОДКБ и другими игроками, в том числе США. Организация может где-то ограничить влияние Вашингтона или Анкары, к примеру, не дать открыть военную базу без консультаций с союзниками. Но это не мешает странам ОДКБ получать от них оружие или участвовать в каких-то совместных мероприятиях», — резюмировал эксперт.