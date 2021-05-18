«Даже неудобно комментировать»: глава СВР отверг обвинения в атаке на госсектор США

К взлому программного обеспечения SolarWinds могут быть причастны разведывательные агентства США и Великобритании. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение», — сказал он.

О внедрении уязвимостей в ПО американской и британской разведкой сообщил ранее Эдвард Сноуден, напомнил Нарышкин. По его словам, СВР выяснила, кто может быть «автором» кибератаки на американский госсектор. Выдвигать прямые обвинения Сергей Нарышкин при этом не стал, но отметил, что тактика, которую использовали напавшие на SolarWinds хакеры, похожа на тактику «американских агентств».

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Нарышкин также отверг обвинения в адрес России, связанные с кибератаками и вмешательством в выборы президента США. По его мнению, такие высказывания нелепы и «подчас даже убоги».

«В разговоре двух высокообразованных людей даже неудобно это комментировать. Они выглядят как плохой детектив», — добавил глава СВР. Доказательств причастности Службы внешней разведки к кибератаке «нет, по крайней мере в публичной плоскости», сказал Нарышкин. Тем не менее, такие высокие оценки в отношении его ведомства было лестно услышать.

«Но не в моих правилах представлять такие творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои», — заявил он.

В интервью Нарышкин также подчеркнул, что Россия — страна, которой необходима сильная разведка. Сильным суверенным государствам, таким как США, Британия, Китай, Франция, Германия, Италия и Япония, развитая разведслужба жизненно необходима, считает глава российской внешней разведки. Так он ответил на вопрос журналиста Стива Розенберга, правда ли, что британская разведка MI6 знает лишь о 10% российских разведопераций в Европе. При этом Нарышкин отметил, что переписывается с главой MI6 Ричардом Муром.

«Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая», — сказал глава СВР. Он выразил надежду, что вскоре сможет встретиться с британским коллегой лицом к лицу.

В конце апреля глава MI6 Ричард Мур заявил, что Россия — «объективно ослабевающая держава», экономически и демографически, возможности которой сильно ограничены. Он также отметил, что у него «есть средства», чтобы донести до Москвы «то, что требуется».

Ранее Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора. Эта кибератака стала наиболее разрушительной для американского государства.